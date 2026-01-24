Sira Rego pide a Fitur que se vete la participación de Israel en la feria

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la dirección de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en la feria y ha denunciado que en la edición de este año el país está promocionando viajes y actividades turísticas en territorios ocupados de Cisjordania, según informa EFE.

A través de una carta dirigida a María Valcarce, directora de Fitur, Rego ha afirmado que la participación del Estado de Israel en Fitur es "incompatible" con los principios que deberían regir un foro internacional de estas características.

"Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria", ha apuntado la ministra de IU, de origen palestino.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció el viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Fitur viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

En su carta, Rego recuerda que el real decreto ley de medidas urgentes frente al genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina considera publicidad ilícita la promoción de servicios y actividades económicas en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

Para Rego, que un evento internacional celebrado en España sirva para "legitimar y normalizar la explotación económica de un territorio sometido a ocupación militar ilegal resulta inaceptable e incompatible con el derecho internacional".

La promoción de estos viajes se produce, señala la ministra, en un contexto marcado por el "genocidio" perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza y por "una política sostenida de ocupación, represión y violencia estructural en el conjunto del territorio palestino".