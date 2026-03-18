El CIS muestra un descenso de dos puntos de Vox con un PSOE que sigue siendo la fuerza más votada

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8%, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3%.

El sondeo, basado en una muestra de 4.016 entrevistas realizadas entre el 2 y el 6 de marzo, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6% en estimación de voto.

El PSOE baja también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.

Tras estos partidos se sitúa Sumar, que con un 7,1% en estimación de voto mejora una décima su último porcentaje; mientras que Podemos, con un 2,9 %, pierde un punto y una cuarta parte de sus apoyos.

ERC logra un 2,4% (una décima menos) y Se Acabó la Fiesta baja tres décimas, hasta el 2,1%.

Escala posiciones el BNG, que obtiene un 1,7% en intención de voto (casi un punto más) y tras los gallegos se sitúan EH-Bildu, con un 1, %, una décima más que hace un mes; Junts, que pierde seis décimas y queda con un 0,6%; y el PNV, que se deja tres décimas y logra el 0,5%.

Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro se quedan a cero en este barómetro de marzo, perdiendo el 0,1% que tenían.

Suspenso a los políticos

Los líderes políticos vuelven a suspender cuando se pide a los ciudadanos que les pongan nota, aunque ganan algunas décimas en esta encuesta.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, saca un 4,34 sobre diez; la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, un 4,23; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un 3,6; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, un 2,99.

Sánchez sigue siendo el preferido para ser presidente del Gobierno en estos momentos (25,7% lo citan al ser preguntado por los principales líderes) y Feijóo, con un 9,8%, se sitúa en segunda posición y adelanta a Abascal, nombrado por el 9,4%.

En cuarto lugar se mantiene el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián (5,8%), por delante de Yolanda Díaz (3%).

Un 23,6% de los encuestados, sin embargo, descarta a todos los líderes políticos actuales por los que son preguntados.

La vivienda, el gran problema

Una vez más, y subiendo, la vivienda se sitúa como el gran problema del país para los ciudadanos y es citada por el 43,5% de los encuestados.

Lejos se sitúan la crisis económica (22,5%), la calidad del empleo (18,3%), el Gobierno y los partidos (15,4%) y la inmigración (14,8%), que cae a la quinta posición entre las preocupaciones de los españoles tras haberse situado segunda en la anterior encuesta del CIS.

La mayoría de los encuestados (56,5%) se considera una persona muy o bastante optimista y apenas un 8,4% se presenta como pesimista; pero preguntados por cómo ven en general a los españoles, solo el 27,2% cree que son optimistas y el 31,2 los considera pesimistas.

En línea con esos resultados, el 65,8% cree que su situación económica personal es en la actualidad "muy buena o buena", frente al 24,9% que afirma que es "mala o muy mala".

Solo un 38,4% cree que la situación económica general de España es óptima y el 54% la ve mal.

Contra la guerra

Siete de cada diez españoles expresan su rechazo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional, según el barómetro del mes de marzo.

El sondeo ha preguntado a los ciudadanos sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y la respuesta de Irán, un conflicto por el que el 25,3% de los encuestados se mostraron muy preocupados y el 39% preocupados.

Mientras, el 7,6% dijo sentirse poco preocupado mientras que el 7,8 aseguró que nada.

Ante la pregunta sobre si estas actuaciones de EEUU e Israel les provocaban rechazo o no, el 41,7% respondió que mucho, mientras que el 27,5% sentía bastante rechazo, lo que suma un 69,2%.

Por el contrario, al 12,4% no le suscitaba mucho rechazo y para el 12,1%, ninguno.

Además, una gran mayoría -un 85,4% de las personas entrevistadas- coincide en que esta situación supone un riesgo importante para la paz internacional.