SESIÓN DE CONTROL
Feijóo acusa a Sánchez de "perdedor" tras las "diez derrotas" electorales del PSOE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "perdedor" y le ha dicho que, por más que "disimule", sus "diez derrotas" electorales no son "una mala racha" sino "un veredicto al superhéroe de la democracia", a quien "le están fallando los superpoderes".
"Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años", ha afirmado el presidente del PP en la sesión de control al Gobierno.
Sánchez no ha hecho referencia a las elecciones en Castilla y León -que se celebraron el pasado domingo y ganó el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco- y ha reclamado responsabilidad al líder del PP para que apoye las medidas incluidas en el plan que aprobará el viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
En este sentido, Feijóo le ha advertido a Sánchez que no se le ocurra traer estas medidas "en un decreto ómnibus", como hizo con las pensiones, y le ha reclamado que hasta ahora "no ha hecho nada" y no tiene "prisa" por aprobar ayudas.
Feijóo le ha sugerido al presidente que haga "lo correcto" y "copie" las medidas presentadas por el PP, entre ellas la bajada del IRPF, del IVA de la energía o de los impuestos a los carburantes, ha enumerado.
El líder popular ha acusado al presidente de usar el "no a la guerra" como "cortina de humo", algo que no le ha funcionado, ha dicho.
Feijóo ha empezado su intervención felicitando irónicamente a Sumar, Izquierda Unida y Podemos, socios del Ejecutivo, por "sostener al Gobierno" al haber logrado cero escaños en las elecciones de Castilla y León del pasado domingo.