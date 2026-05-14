La sanidad, el gran problema de los andaluces: qué propone la izquierda para revertir la situación

Los andaluces van a las urnas este domingo. Juanma Moreno (PP) es el principal favorito, pero tiene un talón de Aquiles: la sanidad. Es el principal problema de los ciudadanos, según se recoge en la mayoría de encuestas, y la Junta vivió su mayor crisis durante esta legislatura con la polémica por los cribados de cáncer de mama.

Moreno evita en todo momento hablar de sanidad, como se ha podido comprobar durante los dos debates en TVE y en Canal Sur. No ha respondido ni siquiera a por qué se produjeron los fallos en los cribados. Los partidos de la izquierda han centrado, en cambio, la campaña principalmente en la situación del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que antes era la joya de la corona de la comunidad.

En cambio, esa joya es hoy un gran problema por las listas de espera, la privatización de servicios y el aumento de los seguros privados por el colapso en los centros de salud y los hospitales. Pero, más allá de las críticas y titulares, los partidos de la oposición van al 17M con unas particulares recetas que centran sus programas electorales.

El PSOE: atención en menos de 48 horas en atención primaria

El PSOE ha llamado a convertir este domingo electoral en un gran referéndum por la sanidad y ha hecho de la defensa de los servicios públicos su eje central. De hecho, las propuestas sanitarias abren el programa y ocupan hasta 17 páginas. Si llega al Palacio de San Telmo, María Jesús Montero aprobará como primera medida un Plan de Rescate de la Sanidad Pública.

Su hoja de ruta pasa en este plan por aumentar la financiación sanitaria en tres mil millones de euros adicionales para que Andalucía pase a estar entre las autonomías con mayor dotación por habitante. También hay un compromiso para mejorar el sueldo de los profesionales sanitarios y contratar hasta 18.000. Y este rescate conllevaría otra medida estrella: tiempo máximo de 48 horas para ser atendido por el médico de familia.

El PSOE apuesta por priorizar la gestión directa pública de los hospitales y por establecer un proceso ordenado para que los conciertos y contratos vigentes con la sanidad privada vayan revirtiéndose a medida que expiren: “No plantearemos una ruptura caótica, sino una transición con seguridad jurídica y continuidad asistencial, pero con una dirección política inequívoca hacia la recuperación de capacidad pública”. Para ello, se revisarían de manera “urgente” todos los convenios con empresas privadas.

Los socialistas prevén también cambios a nivel normativo para mejorar la situación, empezando por una ley para blindar la gestión pública del SAS con el fin principal de acabar con la externalización como vía principal usada por el actual Gobierno autonómico. El programa también incluye que “cada hospital concertado que hoy sostiene una parte esencial de la atención sanitaria avance hacia su plena integración en la red sanitaria pública andaluza”.

Al lado de las víctimas de los cribados

Otra de las columnas del programa se basa en “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en la crisis de los cribados de cáncer”. Con carácter inmediato, el PSOE impulsaría la resolución de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las víctimas y la valoración individual de la situación clínica de cada una de las, al menos, 2.317 mujeres víctimas reconocidas por la Junta. Esto incluiría acceso inmediato a las pruebas, tratamientos y terapias necesarias, incluida la rehabilitación y la atención psicológica.

La promesa de Montero pasa también por la publicación de “forma íntegra, anonimizada y accesible” de toda la documentación relevante, incluidos informes, actas, datos oficiales y decisiones organizativas, asegurando la custodia de historiales clínicos y la trazabilidad de los registros. También aboga por poner en marcha una comisión de investigación y la creación de una figura institucional para las “víctimas de cribado y detección del cáncer”.

En este sentido, el PSOE plantea una Estrategia Andaluza de Oncología de Precisión para situar y reforzar de forma estable las plantillas vinculadas al diagnóstico oncológico, “especialmente en radiología de mama, anatomía patológica, enfermería y personal técnico y administrativo, con incentivos de fidelización y equilibrio territorial”.

Los socialistas tratan también de atraer a los votantes con promesas para reducir las listas de espera al garantizar citas en atención primaria con un plazo máximo de 24 a 48 horas, además de poner en marcha una línea directa de videollamada. El PSOE busca garantizar atención quirúrgica con tiempos máximos de espera de entre 60 y 180 días, a la vez que fija 30 días como plazo máximo para las consultas hospitalarias.

Por Andalucía: 8.000 nuevos contratos de profesionales

La sanidad también es la gran protagonista de la campaña y del programa de Por Andalucía, la coalición en la que están, entre otros partidos, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Como principal reclamo: blindaje de la atención primaria destinando a ella el 20% del presupuesto sanitario, con 8.000 nuevas contrataciones, cita médica en menos de 48 horas y un horario de atención presencial que vaya de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Todo ello bajo un nuevo paraguas normativo, ya que Por Andalucía planea una ley que garantice el carácter universal y de gestión pública del sistema andaluz para “poner fin a la privatización encubierta”. Con esta idea, también aspiran a una reducción “progresiva” de los conciertos sanitarios.

Además, le da mucha importancia Por Andalucía a medidas como la creación de la Agencia Andaluza de Salud Pública (destinando progresivamente hasta el 5% del gasto sanitario), la preparación del sistema sanitario frente al cambio climático y futuras pandemias, la apuesta por la investigación pública en salud y la protección de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En Por Andalucía le dan especial importancia a la salud mental. De ahí viene la promesa de destinar a esta cuestión hasta el 10% del presupuesto sanitario, además de adecuar las ratios de profesionales a la media europea y garantizar psicólogos en atención primaria, hospitales, servicios sociales y centros educativos. Otra de las ideas es, por ejemplo, dotar con recursos suficientes a la atención de trastornos de la conducta alimentaria, a través de unidades de día en todas las provincias.

Asimismo, el programa se detiene también en la salud sexual y reproductiva con tres grandes medidas: garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos y al aborto en la sanidad pública, reforzar la educación sexual y menstrual, y recuperar y fortalecer la red pública de atención a las ITS.

Adelante Andalucía: titularidad pública exclusiva

Adelante Andalucía pone también en primera línea la sanidad, con hasta 33 páginas dentro de su programa electoral, que tiene como eje vertebrador el compromiso de apostar en exclusiva por la titularidad pública con gestión directa, que conlleve también un modelo nuevo de rendición de cuentas para explicar todas las decisiones de gestión del SAS.

La candidatura de José Ignacio García pone en el centro la atención primaria, que se recogerá en un plan especial en el que se incluirá la recuperación de todos los servicios de urgencias en los centros de salud y la garantía de consultas de diez minutos por paciente. También se quieren dimensionar las plantillas: tope máximo de 1.500 tarjetas individuales sanitarias (TIS) por médico o médica de familia y de 1.200 menores por pediatra.

Adelante Andalucía ha ideado el llamado Plan 20.000. ¿En qué consiste? En establecer un centro de especialidades médicas principales (cirugía general, traumatología y ortopedia, ginecología y oftalmología) para las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Asimismo, se quiere complementar con la conexión ferroviaria con estos municipios para facilitar su acceso.

Este partido ha sido uno de los más combativos en la crisis de los cribados. En este sentido, ha diseñado una ley del cáncer en Andalucía, con medidas como la monitorización de los plazos en los diferentes cribados oncológicos y la garantía de un plazo máximo de 90 días para la intervención quirúrgica de reconstrucción de la mama.

Para todo ello, se fijan especialmente en la financiación. Su plan pasa por fijar por ley un suelo de gasto garantizado del 7% del PIB andaluz para sanidad, o bien uno superior para que el gasto sanitario por persona y año en Andalucía nunca se encuentre por debajo de la media estatal. Y buscan fijar un umbral mínimo de financiación para atención primaria del 25% respecto al gasto sanitario total y del 2% para Salud Pública.