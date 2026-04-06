Afectadas por los fallos en los cribados del cáncer demandarán en los juzgados a la Junta

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha anunciado que demandará judicialmente a la Junta de Andalucía para solicitar indemnizaciones a distintas afectadas por los fallos en el programa de cribados de esta enfermedad en la comunidad autónoma después de que sus reclamaciones patrimoniales no hayan sido debidamente atendidas.

El abogado de este colectivo, Manuel Jiménez, ha informado este lunes a EFE de que estas acciones judiciales se concretarán de forma individual una vez superado el plazo de seis meses que tenía la administración sanitaria para contestar a las reclamaciones patrimoniales ya presentadas.

Según el letrado que representa a Amama, llegaron a formalizarse 160 reclamaciones patrimoniales, hay otro medio centenar en manos de las afectadas para ser presentadas y cerca de 40 están pendientes de estudio.

"Demandaremos al Servicio Andaluz de Salud porque la única respuesta que hemos recibido en estos meses a las reclamaciones presentadas ha sido una mera formalidad, un acuse de recibo", ha indicado Jiménez, quien ha lamentado la posición adoptada por la Junta de Andalucía y entiende que se está "ninguneando" a las afectadas.

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"Aquí nadie dice nada, por eso se ha tomado la decisión de ir para adelante en los tribunales con la presentación de las demandas en la vía contencioso administrativa", ha concretado.

La primera de las demandas judiciales en formalizarse será la de Anabel Cano, en cuyo caso ya se han superado más de seis meses desde la presentación de su reclamación al haberla formalizado antes de que trascendieran de forma pública los fallos en el programa andaluz de cribados para la detección precoz del cáncer de mama.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, la propia Anabel Cano y varias afectadas más por estos fallos tienen previsto ofrecer este martes, a las puertas de los juzgados de Sevilla, detalles sobre esta decisión de demandar a la Junta de Andalucía por no atender sus reclamaciones patrimoniales ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS).