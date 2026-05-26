Zapatero y Aitor Esteban: el último sumotori

Desde hace una semana, José Luis Rodríguez Zapatero es un político radiactivo. Las derechas plurinacionales que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 están consultando los bajos fondos de Madrid para saber hasta dónde llega la cota de profundidad de la corrupción. El levantamiento del sumario del juez Calama confirma que tan importante es elegir a los ministros como a los amigos. Los dos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han enfriado la moción de censura, pero en la Corte de los Leones, el auto de Calama ha inaugurado una nueva era glaciar.

La corrupción de Venezuela está alimentando la industria de la actualidad que se ha instalado en el joyero de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras pasa desapercibida la trama: organización criminal internacional. Felipe González, Page, Barbón y los del PSOE caoba esperan al presidente Sánchez a la vuelta de la esquina. Se equivocan: el pestazo a cadaverina se ha extendido sobre la calle Génova antes que sobre los adoquines de Ferraz. Es Feijóo el que huele a muerto cada vez que Aznar afirma que “el que pueda hacer que haga”, son Aznar y sus satélites de El Mundo los que piden la moción de censura o la cuestión de confianza. Feijóo ni tiene ni le alcanza.

Hay que encapsular a Zapatero. Que cada palo aguante su vela. Rufián, que no se entera, ha convertido en santo al expresidente. Ignora que la base moral que legitima al gobierno de Sánchez no es el hombre que reformó el 135 por la puerta de atrás. Ignora que la única verdad de este gobierno está en los votos y en la fuerza del Parlamento que sostienen al presidente. Desde el 2024, todos estamos más resabiados, somos más perros y sabemos cómo se hace frente a este tipo de crisis. Sánchez volverá a mudar de piel. Así que conviene que algunos ministros tomen nota de esto y preparen las maletas. Este viernes, el presidente del Gobierno hablará. Vuelven los cinco días de abril de 2024. Volveremos a preguntarnos cuántos corchos flotan. Para cuando el secretario general del PSOE le hable a su Comité Federal, a finales de junio, el Consejo de Ministros será otro.

Sánchez volverá a mudar de piel. Así que conviene que algunos ministros tomen nota de esto y preparen las maletas

Aitor Esteban, el último sumotori del PNV, le ha pedido responsabilidad a Sánchez y que anticipe elecciones. Las mociones de censura, a veces, las carga el diablo y, lo que es peor, se ganan. En realidad, Esteban ya no es el mismo desde que dejó el Congreso. No es el mismo desde que dirige el Euzkadi Buru Batzar. Esteban triangula, especula con los votos de la derecha y de la izquierda. Como en 2024, todos los partidos se han vuelto a resituar ante la posibilidad de adelantar elecciones. Pero las palabras del último sumotori vasco deben ser analizadas en clave interna. Tanto PNV como Junts están planteando su estrategia en las próximas elecciones municipales del año que viene y, sobre todo, tratando de evitar que coincidan con unas generales en un «superdomingo» de 2027 que arrastre toda la política territorial hacia el choque de trenes entre PP y PSOE. O sea, el Armagedón.

¿Continuará siendo Esteban el presidente del PNV después de las próximas municipales? No. Su posición en las Juntas Generales es complicada. Puede perder un juntero a favor de Bildu en Álava y en Guipúzcoa el estropicio será aún mayor. En el círculo vasco, Ortuza, el otro luchador de sumo, observa con calma. El matriarcado no perdona.

Mientras tanto, las izquierdas plurinacionales, incluso a pesar de Rufián, siguen haciendo muy bien su trabajo. Otegui ha apostado por concluir en fecha la legislatura y PSC y ERC acaban de sellar los presupuestos de Catalunya. Las naciones históricas del norte vuelven a dar estabilidad al sistema España. De manera que la legislatura va, continúa. Ni siquiera Zapatero podría liquidar esta legislatura si fuera declarado culpable. Sánchez tiene el condensador de fluzo de este país alimentado con los plurinacionales de la izquierda. Es el piloto preparado para subirse al Delorean, ese coche fantástico capaz de ajustar el pasado, el presente y el futuro. Por eso decimos que las elecciones serán el 18 de julio de 2027.