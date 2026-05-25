Zapatero, una causa política

En 14 años, desde 2012, ha hecho 168 viajes internacionales. Todos por invitación: 61 a América, 26 a Asia, 55 a Europa y 26 a África. Conferencias, presentaciones, reuniones, mediaciones…. Muchas gratuitas. Otras remuneradas. Gertru y sus hijas trabajaban con él, y es triste tener que ponerlo en pasado. Se podrá discutir si cobraban mucho o poco, pero Zapatero siempre quiso que su actividad pasara por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, y por eso no montó –derecho tendría– ninguna empresa ni con ellas ni con nadie.

Entre los viajes internacionales no he contado los que ha hecho a Venezuela, país con cuya democracia se ha implicado hasta las cejas. Yo, que fui a visitar a Felipe González con Lilian Tintori mientras Leopoldo López estaba en prisión y que he trabajado para el valiente opositor venezolano al que Zapatero ayudó a liberar, he discrepado tanto con un presidente como con el otro en los matices, pero no puedo poner en duda la buena voluntad de nuestros expresidentes, incluido Aznar, en esa causa de un país hermano. Lo he comprobado de primera mano.

Resulta que por una investigación que se desarrolla principalmente desde 2023, cuando Zapatero sube a los escenarios en la campaña electoral a favor de Pedro Sánchez y del PSOE, se generan informes de la UDEF repletos de conjeturas y suposiciones, bajo las órdenes últimas del fiscal Luzón de lucha contra la corrupción, que han provocado la inevitable imputación por parte del juez.

A la relación de Zapatero con su secretaria, con sus hijas, con Thinking Heads (una empresa que tiene entre sus clientes también a Aznar y González) con el think tank Gate Center –creado por el propio Zapatero con luz y taquígrafos–, con la multinacional sueca Kreab, se la denomina “trama delictiva” con una “estructura jerárquica”, de la que Zapatero era el “líder” que fijaba la “estrategia”, generando “flujos financieros”. Si Gertru preguntaba el concepto de una factura o si dividirla en dos, los agentes de la UDEF interpretan que es una factura falsa. O si no hay constancia documental por un servicio facturado, eso es que el servicio es ficticio. Las conversaciones telefónicas, los informes orales, los viajes para desatascar asuntos, para resolver conflictos o para influir en decisiones, o generan un memorando escrito y una firma, o son falsos…. Eso parece interpretar la UDEF.

Ante esta pornográfica disección de su vida laboral y personal, el presidente Zapatero no pierde la fuerza, ni la sonrisa, ni la esperanza en nuestro Estado de derecho

Y luego está Julio Martínez, al que no tengo el gusto de conocer, pero el presidente sí. ¿De verdad vamos a imputar al presidente Zapatero las sociedades mercantiles o las veces que usa su nombre el compañero de deporte del presidente? Zapatero ha negado y sigue negando taxativamente haber presionado a nadie para rescatar a Plus Ultra. Diré que, a mí, que lo intentara me parece legal e incluso pueril. Porque Zapatero no tiene evidentemente ningún poder para influir en una decisión que ha de tomar primero la SEPI y luego el Consejo de Ministros y que según todos los antecedentes fue legal y justificada. Pero es que, además, él niega ninguna acción de “influencia” en funcionario alguno. Y no hay ni un solo indicio razonable, por mucho que se empeñen en sugerir lo contrario los agentes de la UDEF.

Si la esposa del presidente cancela una hipoteca, los agentes creen que han encontrado un indicio más para detectar dinero ilegal saliente. Pero obvian, teniendo acceso a las cuentas, que esa hipoteca quedó cancelada por la propia venta de una casa. Si las hijas cobran cada una una cifra mensual por su trabajo (hagan la división entre las dos trabajadoras y entre los cuatro años de trabajo y verán que las cifras son dignas, pero no escandalosas), entonces han sido testaferros de su padre. Las hijas, testaferro del padre: eso es más o menos lo que se sugiere.

Pues bien, aun así, el presidente Zapatero, el presidente que abogó de manera inusitada por el matrimonio homosexual, que plantó cara a Bush hijo en la infame Guerra de Irak, que logró culminar con diálogo el final de ETA… ante esta pornográfica disección de su vida laboral y personal, no pierde la fuerza, ni la sonrisa, ni la esperanza en nuestro Estado de derecho. Cuando le recuerdo lo que le sucedió al fiscal general, condenado sin la más mínima prueba, a duras penas esboza una confirmación: "Fácil no es, pero hay que confiar en las instituciones", dice. Ese es el líder político que yo recuerdo y que está ahora preparándose para el día 2, precisamente por respeto al juez: el hombre del talante y del optimismo. Esa es la persona que las derechas están tratando de desprestigiar. No deberíamos permitirlo.