El 'caso Plus Ultra', nombre a nombre

Los informes de la UDEF sobre el rescate de 53 millones a Plus Ultra mencionan a decenas de personas con papeles muy distintos en una supuesta red de tráfico de influencias cuyo liderazgo es atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero: accionistas, directivos, abogados, cargos públicos, banqueros, empresarios, familiares del expresidente... Este glosario ordena esos nombres, separa las relaciones directas de las meramente contextuales y explica qué atribuye exactamente la Policía a cada uno.

A

Alba Rodríguez Espinosa

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana Laura Rodríguez Espinosa. La UDEF vincula WHATHEFAV con la recepción de pagos procedentes de sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Alejandro Casado Vega

Participante en chats internos relacionados con contratos de Plus Ultra. La UDEF no le atribuye una relación directa con Zapatero; aparece en el contexto documental de la aerolínea y de la discusión sobre el contrato con el “tocayo”, Julio Martínez Martínez.

Alejandro Delgado Crego

Directivo de Plus Ultra. Participa en comunicaciones sobre la ayuda pública a la aerolínea y, según la UDEF, estaba integrado en la estrategia de canalización de fondos y en la protección del liderazgo "no visible" de Zapatero en la estructura formal.

Álvaro Gutiérrez Molano

La UDEF le sitúa como un colaborador operativo de Santiago Fernández Lena, asumiendo facultades de representación (apoderamientos) en sociedades de la red utilizadas, según los investigadores, para la canalización de fondos.

Antonio Caldeiro Téllez

Administrador único de ALVA SKIES AND WINGS S.L., accionista minoritaria de Plus Ultra. La UDEF lo cita por sus reticencias internas a aprobar el plan de viabilidad necesario para que la aerolínea obtuviera el rescate. Roberto Roselli (CFO de Plus Ultra) relató en un audio que Zapatero hablaría directamente con Caldeiro para que "se calle la boca y diga a todo que sí". La UDEF concluye que la oposición de Caldeiro fue doblegada gracias a la "capacidad de influencia de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", pero en los informes no hay constancia alguna de que finalmente Caldeiro hablara con Zapatero o su entorno.

Antonio Fernández

Presidente de ALDESA S.A., sociedad identificada por la UDEF como una de las mercantiles que nutría económicamente a empresas de la red. Se registran abonos a favor de Análisis Relevante por un importe de 127.050 euros en concepto de elaboración de informes mensuales, que eran maquetados por la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) antes de ser enviados a los clientes finales. Aparece en listados remitidos por Zapatero a Julio Martínez Martínez para la distribución de informes.

Antonio Fernández Poyato

Su nombre figura en la agenda de Koldo García (asesor del ministro Ábalos) en relación con una reunión agendada para el 15 de marzo de 2021. En dicha reunión estaba prevista la asistencia del propio José Luis Rodríguez Zapatero y de quien fue su jefe de gabinete, José Andrés Torres Mora. La convocatoria fue gestionada a través de la secretaría de Fomento y trasladada al grupo de mensajería "AGENDA FOMENTO", donde participaban el exministro Ábalos y Koldo García. No obstante, no consta acta de dicha reunión ni confirmación de que se celebrara.

B

Basiliso Gil Carrasquero

Es el administrador único de CALETÓN CONSULTORES S.L., nombrado el 20/01/2021. La UDEF sitúa a Caletón como una mercantil que habría actuado de forma interpuesta para canalizar fondos desde Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez. La UDEF le atribuye a Gil un papel meramente formal o de testaferro: en un documento hallado en un disco duro de Santiago Fernández Lena se indica que el administrador de esas sociedades cobraba 600 euros mensuales, pagados en efectivo cuando viajaba desde Venezuela a España. El informe añade que Gil y su esposa viajaban desde Caracas a Madrid y que Santiago Fernández Lena proponía “tener algún detalle” con ellos porque estaban “echando una mano con Caletón”.

C

Camilo Ibrahim Issa

Accionista de Plus Ultra a través de SNIP AVIATION. En una conversación del 06/02/2021, Rodolfo Reyes dice a Julio Martínez Sola que Camilo “estuvo hoy con ZP” y que Zapatero le habría dicho que “todo va viento en popa”. En esa misma secuencia, Julio Martínez Sola responde que Julio Martínez Martínez –el “tocayo”– estaba con Zapatero y preguntó qué participación tenía Camilo en Plus Ultra. Días después, Julio Martínez Martínez le felicita anticipadamente por la obtención del préstamo SEPI y Camilo agradece su “asesoría y guía”. La UDEF usa esos mensajes como indicio de la capacidad de la red vinculada a Zapatero para conocer o influir en el expediente.

Carlos Alberto Parra Delgado

Administrador único y socio mayoritario de SOFTGESTOR S.L. La UDEF vincula SOFTGESTOR con pagos a ANÁLISIS RELEVANTE por cuenta de Francisco Flores, dentro de la canalización de fondos hacia la estructura societaria. La ONIF señala pagos de SOFTGESTOR a ANÁLISIS RELEVANTE por 72.600 euros en 2020 y 72.600 euros en 2021, un total de 145.200 euros. La UDEF añade que esos pagos podrían haberse hecho por cuenta de Francisco Flores, sin que quede clara la relación de este con SOFTGESTOR. Parra también figura como administrador único de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad que aparece en un contrato de prestación de servicios con ANÁLISIS RELEVANTE. Ese contrato, fechado el 30/07/2020, preveía honorarios de 120.000 euros, aunque la UDEF indica que no detecta transferencias desde APAMATE a ANÁLISIS RELEVANTE.

Cristóbal Cano Quiles

Director de administración o gestor operativo del entorno societario de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo sitúa en el tercer nivel de la red, con papel equivalente al de Gertrudis Alcázar en la oficina de Zapatero, y como contacto para facturación y coordinación documental.

D

Daniel Lapera

Persona del entorno asesor/jurídico o documental de Plus Ultra que aparece en el chat “CONTRATOS”, pero los informes no le atribuyen una relación directa con Zapatero ni un papel propio dentro de la red. Su conexión es indirecta, por estar presente en conversaciones donde se tratan contratos, honorarios y documentación vinculada a la ayuda pública y al contrato con Julio Martínez Martínez.

Daniel Romero-Abreu Kaup

Administrador de THINKING HEADS y fundador y presidente de GATE CENTER. La UDEF lo vincula indirectamente con Zapatero por la canalización de pagos hacia el expresidente, su entorno familiar o entidades conectadas, bajo conceptos como conferencias, asesoría o actividad de GATE CENTER. Según inteligencia financiera recogida por la UDEF, el grupo THINKING HEADS habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, mientras que GATE CENTER le habría abonado 352.980 euros. Además, GATE CENTER habría remitido 171.727 euros a WHATHEFAV, sociedad de las hijas de Zapatero, y THINKING HEADS GROUP otros 12.297 euros.

Danilo Diazgranados / Danilo Diazgranados Manglano

Es un contacto o cliente de alto nivel del circuito de ANÁLISIS RELEVANTE, relacionado con la red que describe la UDEF por dos vías: su inclusión en listados que los investigadores atribuyen a la dirección de Zapatero y una transferencia directa a WHATHEFAV. Su frase sobre Julio Martínez como “el banco del jefe” es la pieza que la UDEF usa para reforzar la tesis de que Martínez Martínez actuaría como pantalla o canal económico de Zapatero.

Delcy Rodríguez

Aparece en conversaciones como posible vía política para llegar a Ábalos. La UDEF no la sitúa como miembro de la red de Zapatero; su mención sirve para mostrar que Plus Ultra exploró varias vías de influencia política.

Domingo Amaro Chacón / Domingo Arnaldo Amaro Chacón

Administrador solidario de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L./ALASKA ILIMITADA junto a su hermano Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Cliente de ANÁLISIS RELEVANTE; la UDEF lo vincula a pagos a ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER, y a mensajes dirigidos al “Presidente”.

E

Eudoro González / Eudoro González Dellán

Abogado y político venezolano. La UDEF lo menciona en conversaciones con fórmulas dirigidas al “Presidente” y lo sitúa como posible puente comunicativo en Venezuela para asuntos de interés de Zapatero.

F

Federico Lledó Soria

Aparece vinculado a SUMMER WIND S.L., sociedad que la UDEF considera una de las mercantiles usadas para la canalización indirecta de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura societaria de Julio Martínez Martínez. La UDEF lo identifica como “Fede” en varias conversaciones. En 2023, Julio Martínez Sola dice que “Fede” estaba “contentísimo con lo del tocayo”, en referencia a Julio Martínez Martínez. En 2024, Lledó interviene en conversaciones sobre una factura de AFITTA S.L. –sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez– por 213.202 euros, emitida a SUMMER WIND, y pregunta si ya había sido presentada a efectos de IVA para poder cambiar el concepto. La UDEF interpreta esto como indicio de que se estaban adaptando facturas y conceptos con posterioridad a su emisión.

Felipe Baca / Luis Felipe Baca Arbulu

Interlocutor de Miguel Palomero en conversaciones sobre entregas de dinero en efectivo, incluidas cantidades a Rodolfo Reyes, Jesica y Alejandra. La UDEF lo conecta con la vía Palomero/Ábalos, no directamente con Zapatero.

Fernando García Manso

Presidente de Plus Ultra, informado por Rodolfo Reyes de las gestiones de influencia que, según la UDEF, combinaban la vía Ábalos/Palomero y la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez. Aparece en una captura relativa a reuniones conseguidas para Plus Ultra, incluida la reunión con Pedro Saura. La UDEF lo menciona en el contexto de contactos y reuniones.

Francisco Ferrer

Jefe de gabinete de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Aparece en el contexto de una reunión celebrada el 22/07/2020 en el Ministerio de Transportes con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, directivos de Plus Ultra. En el mensaje reenviado tras la reunión se dice: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer”, y se añade que la reunión fue “agradable, distendida” y que “se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. La UDEF encuadra esa reunión dentro de la vía Ábalos/Palomero, porque previamente Miguel Palomero habría agilizado el acceso al Ministerio, y la secretaria de Pedro Saura habría llamado “de parte del ministro” para fijar la reunión.

Francisco Flores / Francisco Enrique Flores Suárez

Empresario venezolano relacionado por la UDEF con SOFTGESTOR S.L. y pagos a ANÁLISIS RELEVANTE. Aparece en el informe 1907 como un contacto de Julio Martínez Martínez, guardado en su agenda como “FCO FLORES”; la UDEF indica que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano, aunque formula esa identificación con cautela. Su relevancia está en los pagos vinculados a SOFTGESTOR S.L. La UDEF localiza una conversación en la que Julio Martínez Martínez le envía un contrato de ANÁLISIS RELEVANTE inicialmente sin datos del receptor. Después, Francisco Flores devuelve el contrato ya cumplimentado con los datos de APAMATE CORPORATE AND TRUST, sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado. Días más tarde, remite otro contrato idéntico, pero esta vez con SOFTGESTOR como receptora del servicio. La UDEF señala que SOFTGESTOR pagó a ANÁLISIS RELEVANTE 145.200 euros: dos transferencias de 72.600 euros, una en 2020 y otra en 2021. El informe añade que hay indicios de que esos pagos serían por cuenta de Francisco Flores, aunque su relación con SOFTGESTOR no queda aclarada.

Francisco Javier García Varela

Representante de banca de empresas de La Caixa en gestiones de financiación ICO de Plus Ultra. Su papel es puramente bancario e instrumental: aparece como uno de los interlocutores financieros tanteados por Plus Ultra en la fase inicial de búsqueda de financiación ICO.

Francisco Manuel Fajardo Palarea

Senador del PSOE por Lanzarote en la XIV Legislatura. La UDEF lo identifica como padre de Manuel Aarón Fajardo García, el contacto que Julio Martínez Sola utiliza para acceder al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF lo menciona para contextualizar los vínculos de Manuel Fajardo con el entorno de Zapatero y referencias a su amistad personal con el expresidente.

G

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru”

Secretaria de la oficina de Zapatero. La UDEF la sitúa en el tercer nivel operativo de la red, en contacto con Cristóbal Cano, ejecutando gestiones, soporte documental y coordinación vinculada a pagos y sociedades.

Guillermo Alfredo Amaro Chacón

Hermano de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y administrador solidario/socio de INTELIGENCIA PROSPECTIVA S.L. La UDEF lo conecta indirectamente con la red por las aportaciones, pagos y relaciones de esa sociedad con ANÁLISIS RELEVANTE, WHATHEFAV y GATE CENTER.

J

Jaime Ribes

Ejecutivo/director de agencia del Banco Santander en gestiones de financiación de Plus Ultra. Su papel es bancario e instrumental: aparece como interlocutor de Santander en la fase en la que la vía Zapatero/Julio Martínez Martínez intentaba mover, según la UDEF, la financiación ICO para la aerolínea.

Jesica Rodríguez García

Titular del teléfono asociado a “Jess/Jessica”, conocida por su vinculación con José Luis Ábalos. Aparece en conversaciones sobre entrega de 2.000 euros. Su relación atribuida es con la vía Ábalos, no con la vía Zapatero.

José Andrés Torres Mora

Exjefe de gabinete de Zapatero. Citado en una comida o reunión con Zapatero, Ábalos y Antonio Fernández Poyato. La UDEF lo menciona en contexto de agenda política, no como operador de la supuesta red.

José Ángel Partearroyo Martín

Director de Participadas IV de la SEPI e interlocutor de Plus Ultra durante la tramitación de la ayuda pública de 53 millones de euros. La UDEF destaca que existió un flujo de comunicaciones entre directivos de Plus Ultra y Partearroyo durante la fase de concesión. El 02/12/2020 Roberto Roselli le comunica que Plus Ultra ha presentado información en la SEPI y Partearroyo responde: “En breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan”. El informe añade que Partearroyo formaliza la memoria justificativa de la contratación por procedimiento de emergencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El 13/01/2021, Roselli informa a Julio Martínez Martínez de que Plus Ultra ha tenido su primera reunión formal con la SEPI y asesores financieros y legales, y añade que Partearroyo había pedido a los asesores que acelerasen el proceso. El 02/03/2021, el Consejo Gestor del FASEE eleva la propuesta favorable y Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola que estaba “todo ok ya aprobado”, condicionado al visto bueno a los contratos y al Consejo de Ministros, y pide que no haya prensa hasta el Consejo del 09/03/2021. Esa conversación se reenvía a Rodolfo Reyes y se comparte solo con un círculo reducido, incluido Julio Martínez Martínez.

José Javier Castellanos

Responsable de área del Banco Santander mencionado en reuniones o gestiones sobre financiación. Aparece como interlocutor bancario en la vía ICO.

José Luis Ábalos Meco

Ministro de Transportes. La UDEF identifica una vía paralela a la de Zapatero: Rodolfo Reyes intenta acceder a Ábalos mediante Miguel Palomero y Koldo García. Ambas vías, según la UDEF, coexistieron para favorecer a Plus Ultra.

José Luis Escrivá Belmonte

Entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La UDEF menciona una reunión con Zapatero el 07/09/2020. Su aparición se vincula al contexto de Seguridad Social y Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno. La UDEF le atribuye liderazgo "no visible" de una red de influencia, con Julio Martínez Martínez como figura formal, validación de clientes, instrucciones operativas y canalización de fondos hacia estructuras vinculadas a su entorno familiar.

Juan Manuel Cendoya

Vicepresidente del Banco Santander. Destinatario de una carta de Plus Ultra en la que se afirmaba actuar "por instrucciones" de Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Su papel en la investigación se limita a la fase inicial en la que Plus Ultra intentaba obtener financiación.

Juan Manuel Teixeira Díaz

Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). Era el interlocutor institucional de Julio Martínez Martínez para autorizaciones de vuelos y deudas de Plus Ultra en Venezuela. En julio de 2021, Teixeira aparece en la investigación de la UDEF por un problema de vuelos de Plus Ultra no autorizados. Advierte a Julio Martínez Martínez de que la aerolínea estaba comercializando vuelos sin autorización venezolana y pide corregir la información dada a los pasajeros. Al día siguiente, Julio Martínez Martínez le dice que Plus Ultra le pide interceder ante el INAC por el vuelo Caracas-Madrid. El 31/07/2021, tras esas gestiones, una persona registrada como “Z”, identificada por la UDEF como José Luis Rodríguez Zapatero, escribe a Julio Martínez Martínez: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. Acto seguido, Julio agradece a Teixeira porque Plus Ultra le indica que los vuelos están oficialmente aprobados.

Judith Laure Wells Sutton

Es citada por la UDEF como empleada administrativa del entorno de Zapatero, integrada en el mismo nivel funcional que “Gertru” para tareas de soporte documental y dinámicas operativas, aunque el informe aporta menos detalle específico sobre ella que sobre Gertrudis Alcázar.

Julio Martínez Martínez

La UDEF lo presenta como lugarteniente o persona de confianza de Zapatero: contacto de Plus Ultra, intermediario en gestiones ante bancos y SEPI, titular formal de sociedades de la “boutique” y canalizador de cobros que, según el informe, terminarían beneficiando al entorno de Zapatero. Aparte, el expresidente y él eran compañeros de running.

Julio Martínez Sola / Julio Miguel Martínez Sola

Vicepresidente de Plus Ultra. Canalizó buena parte de la interlocución con la vía Zapatero, primero a través de Fajardo y después mediante Julio Martínez Martínez. Para la UDEF, su relación con Zapatero es directa en al menos una llamada e indirecta y continuada a través del “tocayo” Julio Martínez Martínez.

Julián Mateos

Directivo de la SEPI. En concreto, los informes lo mencionan a partir de una noticia de prensa reenviada el 17/08/2021 por Julio Martínez Martínez a Rodolfo Reyes, cuyo titular era: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”. El informe 1908 precisa que la noticia aludía a su nombramiento como director del FASEE de la SEPI. La UDEF considera relevante esa mención porque, tras el reenvío de la noticia, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez Martínez si lo conoce y, minutos después, Reyes escribe “10k done”. El informe interpreta esto último como la confirmación de un pago de 10.000, aunque el informe 1907 de la UDEF matiza que no se especifica la divisa.

K

Koldo García Izaguirre

Persona de confianza de José Luis Ábalos. La UDEF lo identifica como “el amigo” de Miguel Palomero en la vía Ábalos. Su conexión con Zapatero es indirecta: forma parte de una vía paralela que coexiste con la vía Zapatero.

L

Laura Rodríguez Espinosa

Hija de Zapatero y socia/administradora de WHATHEFAV S.L. junto a su hermana, Alba Rodríguez Espinosa. La UDEF la vincula al entorno familiar beneficiario por pagos recibidos por WHATHEFAV desde sociedades relacionadas con la estructura de Julio Martínez Martínez.

M

Manuel Aarón Fajardo García

Identificado por la UDEF como miembro del “equipo del amigo”, es decir, del entorno de Zapatero. Facilita a Plus Ultra el contacto con Julio Martínez Martínez y se le atribuye el papel de lugarteniente o pieza de Zapatero en Venezuela.

María Aurora López López

Esposa de Rodolfo Reyes y accionista de Plus Ultra a través de la cual Reyes sería principal accionista, según la UDEF. No se le atribuye relación directa con Zapatero; su relevancia es societaria respecto de Plus Ultra.

(María) Gertrudis Alcázar Jiménez / “Gertru” (ver Gertrudis)

María Jesús García Hernández

Madre de Manuel Aarón Fajardo García y titular registral del teléfono asociado a este, según consulta citada por la UDEF. Su relación con Zapatero es indirecta y solo identificativa, por su vínculo familiar con Manuel Fajardo.

María Sonsoles Espinosa Díaz

Cónyuge de Zapatero y cotitular de cuentas bancarias que según la UDEF son receptoras o redistribuidoras de fondos de la trama.

María Ysabel Pestana Rojas

Su papel es societario y contextual: aparece como administradora sustituta en una sociedad vinculada al entorno de Plus Ultra en un momento en que, según la UDEF, los directivos buscaban ajustar su posición “con vista a la SEPI”.

Miguel Ángel Franco

Mencionado como coordinador de área en Banco Santander en conversaciones sobre financiación ICO. Su papel es bancario e instrumental.

Miguel Palomero de Juan

Abogado que articula la vía Ábalos mediante Koldo García para Plus Ultra. La UDEF lo sitúa como intermediario de Rodolfo Reyes para acceder al ministro de Transportes. Su conexión con Zapatero es indirecta, se le presenta como una vía paralela que llega a confluir con la de Julio Martínez Martínez.

N

Néstor Esteban

Representante de banca de empresas de La Caixa en reuniones sobre financiación de Plus Ultra. No se le atribuye relación con Zapatero; aparece como interlocutor financiero.

O

Óscar Mendoza Guerra

Representante de banca de empresas de La Caixa en conversaciones sobre financiación. No se le atribuye vínculo con Zapatero.

P

Pablo 'Legal'

Parece ser un contacto jurídico o asesor integrado en los chats de trabajo de Plus Ultra, pero los informes no lo identifican plenamente ni le atribuyen relación directa con Zapatero. Su conexión es indirecta y contextual, por estar presente en conversaciones sobre contratos y honorarios relacionados con la estructura de Julio Martínez Martínez.

Pedro Saura García

En aquel momento, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La UDEF lo cita por la reunión del 22/07/2020 con Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Aparece en la vía institucional/Ábalos.

Philippe Apikian

Presidente de Swissoil Trading S.A., citado en conversaciones de Domingo Amaro con Julio Martínez Martínez sobre operaciones internacionales. Uno de los actores empresariales interesados en una operación petrolera en Venezuela, junto a compradores chinos.

R

Raif El Arigie / Raif El Arigie Harbie

Consejero de Plus Ultra. La UDEF lo cita como participante en chats internos de la aerolínea junto a Rodolfo Reyes, Roberto Roselli y Alejandro Delgado. Aparece, por ejemplo, el 22/07/2020, cuando reenvía a Rodolfo Reyes el mensaje sobre la reunión de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli con Pedro Saura y Francisco Ferrer. En ese mensaje se dice que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones” y que el papel de Transportes sería “hablar bien” de Plus Ultra; Reyes contesta: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. También figura en el chat “SALA SITUACIONAL PULA”. El 01/09/2020, tras presentarse la solicitud de ayuda ante la SEPI, participa en la conversación en la que Roberto Roselli dice que ahora toca “meterle chola al Zapa” y hablar con “el tocayo”, es decir, Julio Martínez Martínez, para acelerar el expediente. La UDEF lo menciona además por un pago de 40.000 euros que aparecía en el listado de deuda que se iba a presentar a la SEPI. Santiago Fernández Lena advierte a Roberto Roselli de que Raif era una “persona vinculada por Consejero” y pregunta si ese cobro podía canalizarse a través de una sociedad para evitar contingencias ante la SEPI. Roselli propone hacerlo vía AEROVIP.

Ramón Antonio Gordils Montes

Contacto venezolano que facilita el acceso inicial al entorno de Zapatero. Rodolfo Reyes le pide ayuda para llegar a “ZP” y Gordils busca la ruta que desemboca en Manuel Fajardo. Es el arranque de la vía Zapatero, según la UDEF.

Raúl Medina Caballero

Director General de Aviación Civil (DGAC) citado como posible asistente o referencia en la reunión del Ministerio de Transportes. Su papel es institucional y técnico, como responsable de la DGAC cuyo informe forma parte del expediente de la ayuda pública.

Roberto Roselli Miele

Director financiero (CFO) de Plus Ultra. Uno de los interlocutores principales de la aerolínea en las gestiones para obtener financiación pública. La UDEF lo sitúa junto a Julio Martínez Sola como uno de los directivos de Plus Ultra que mantenían contactos frecuentes con Julio Martínez Martínez. Ambos, Sola y Roselli, informaban después a Rodolfo Reyes de los avances de esas gestiones. Es en su ordenador donde se encuentra la carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander, en la que Plus Ultra decía contactar por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar ayuda en la obtención de un crédito ICO. Roselli es además quien explicita en una conversación con Rodolfo Reyes que no habla directamente con Zapatero, sino con un “lacallo”, identificado por la UDEF como Julio Martínez Martínez, y añade que por esa estructura “vendrá la mordida”.

Rodolfo José Reyes Rojas / Rodolfo Reyes Rojas

Principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa, según la UDEF. Activa las vías de influencia Ábalos y Zapatero, acepta la posibilidad de pagos o comisiones y sigue los avances del rescate público de la aerolínea.

Rubén Eladio López Martínez

Director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. La UDEF lo cita en una cadena informativa sobre una reunión de Zapatero con Escrivá que llega a Koldo y Ábalos.

S

Santiago Fernández Lena

Abogado/asesor vinculado a Plus Ultra y a Rodolfo Reyes. Su papel más relevante, según la UDEF, es el de dar cobertura formal o jurídica a pagos relacionados con Julio Martínez Martínez –el “tocayo”–. El 11/03/2021, justo después de aprobarse la ayuda de 53 millones, Rodolfo Reyes le plantea que le acompañe a comer con Julio Martínez Martínez “por si vamos a hablar de los honorarios” y porque era bueno tener clara “la vía” y “cómo lo van a documentar”. Santiago responde: “Creo que lo tenemos claro”. También aparece en abril de 2021 en relación con un contrato entre ANÁLISIS RELEVANTE y CORPOESTRUCTURA, rubricado por Rodolfo Reyes, por 40 meses y honorarios de 10.000 euros mensuales más IVA –un total de 484.000 euros–. La UDEF recoge que Julio Martínez Martínez insistía en tener el contrato firmado y que Fernández Lena advertía que todavía no se había resuelto el segundo tramo de la SEPI y que quizá necesitarían “un empujón”. En el informe 1907, su papel se amplía con CALETÓN CONSULTORES. La UDEF recoge conversaciones en las que Fernández Lena advierte que CALETÓN “no tiene programas” y propone buscar “otro concepto” para una factura, lo que el informe interpreta como creación de facturación ad hoc para justificar pagos. Además, en un archivo hallado en un disco duro de su propiedad, Fernández Lena explica que CALETÓN se estaba utilizando para darle “contenido” y que no pareciera solo receptora de facturas de Plus Ultra y pagadora de esas facturas. La UDEF interpreta ese documento como refuerzo de la hipótesis de que CALETÓN era una sociedad instrumental para canalizar pagos desde Plus Ultra.

Sergio Sánchez Benítez

Elaboraba informes para ANÁLISIS RELEVANTE. La UDEF lo integra en la operativa de informes: él los redactaría, WHATHEFAV los maquetaría y se distribuirían a clientes validados, según los investigadores, por Zapatero y supervisados por Julio Martínez Martínez.

T

Tomás Guerrero Blanco

Según uno de los informes de la UDEF, pudiera tratarse de Tomás Víctor Guerrero Blanco, identificado como fundador de HALAL INTERNATIONAL TOURISM S.L., HALAL GLOBAL SERVICES S.L. y STATECRAFT GLOBAL ADVISOR S.L.U., constando como administrador único de esta última. La UDEF indica que, un día después de una reunión concertada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que debían acudir Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, este envió un correo a Julio “según lo conversado ayer” detallando la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái y poniéndole en contacto con los responsables de la zona franca. Después, Tomás Guerrero vuelve a remitir otro correo con datos más concretos sobre el posible nombre de la sociedad dubaití, dirección de contacto y otros detalles. Finalmente, Cristóbal Cano escribe a Tomás Guerrero indicando que la sociedad en Dubái se denominaría LANDSIDE DUBAI FZCO y estaría participada al 100% por IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA S.L. La sociedad quedaría registrada ocho días después de la firma del rescate de Plus Ultra, según adelantó infoLibre. La UDEF conecta esta operación con el contrato entre Plus Ultra e IDELLA de 19/01/2021, por el que IDELLA cobraría el 1% del rescate público. El informe apunta la posibilidad de que la estructura de Dubái se hubiera creado para que ese pago no se realizara en España.

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Este glosario se ha elaborado con apoyo de dos modelos de inteligencia artificial, pero ha sido supervisado, cotejado y completado nombre a nombre por un periodista de infoLibre