El juez señala a Zapatero como el "presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias"

La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra por hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El magistrado instructor, José Luis Calama, le señala como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros", principalmente la aerolínea. En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando desde primera hora tanto la oficina del exlíder del Ejecutivo como otras tres mercantiles, entre las que se encuentra la sociedad de las hijas de Zapatero.

La causa, que pone la lupa sobre los 53 millones de euros de rescate que concedió el Gobierno a Plus Ultra, se encuentra en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de marzo, cuando se inhibió a su favor el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid tras practicar una primera tanda de detenciones. Y gira alrededor de una trama que, según el magistrado instructor, utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

A lo largo de 85 páginas, el auto de imputación de Zapatero describe, según la nota facilitada por la Audiencia Nacional, la existencia de una red "organizada de ejercicio ilícito de influencias" estructuralmente "organizada" y "liderada" por el expresidente del Gobierno, quien "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración" al servicio de terceros interesados en "obtener decisiones favorables", que abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados. Y sitúa al expresidente detrás de la puesta en marcha de una sociedad offshore en Dubái que, según apunta el tribunal, "podría haberse creado" para "recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español".

En relación con el rescate, el instructor resalta que directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". El instructor también destaca en su resolución la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada, algo que habría quedado patente a comienzos de 2021, cuando dos de los investigados celebraron la concesión del rescate antes de su aprobación definitiva.

La actividad desplegada por los investigados, resalta el tribunal, no se limita a la consecución de la ayuda pública española. También se recogen gestiones en relación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra aprovechando la "posición de influencia" de Martínez sobre el presidente del organismo.

Dentro de la "estructura" de la trama, la investigación sitúa a Julio Martínez, un amigo de Zapatero natural de Elda (Alicante), como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de esos clientes. Una transferencia de fondos que, continúa, se habría formalizado a través de contratos de asesoría o consultoría y cuyo principal beneficiario final habría sido el expresidente, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".

La resolución recoge que Análisis Relevante, consultora cuyo administrador principal es Martínez, habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, cuyas administradoras y socias son las hijas del expresidente. "De modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante –procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa– terminaron en el entorno [del exlíder del Ejecutivo]", apunta la Audiencia Nacional. El auto, además, recoge que Gate Center habría enviado otros 352.980 euros y 171.727 euros, respectivamente, al expresidente y a Whathefav. Y las sociedades del grupo Thinking Heads, otros 681.318 y 12.297 euros, respectivamente. En total, 1,94 millones.

El instructor, además, resalta que la estructura investigada no se limita a España. Calama sostiene que "siguiendo instrucciones" de Zapatero se creó una sociedad offshore en Dubái –Landside Dubai Fzco–, que estaba participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada también por Martínez y que habría suscrito un contrato con Plus Ultra para cobrar "el 1% del rescate" –530.000 euros–. "La proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad offshore podría haberse creado para canalizar ese cobro", resalta la Audiencia Nacional.