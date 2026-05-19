Zapatero, primer expresidente del Gobierno imputado por la justicia española

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer ex presidente del Gobierno en ser imputado por la justicia española, después de que este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo haya citado a declarar el 2 de junio por supuesto tráfico de influencias y “otros delitos conexos” por el caso Plus Ultra.

A la vez, el magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado el registro del despacho del expresidente y las oficinas de tres sociedades mercantiles.

Esta noticia tiene un gran impacto político y social al suponer la primera imputación para un expresidente del Gobierno en territorio español. Asimismo, Rodríguez Zapatero tiene una especial importancia simbólica para el PSOE porque es una de las figuras que más moviliza a la militancia en sus actos.

El origen de su imputación está en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la posible utilización del dinero del rescate de la aerolínea para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

La noticia ha dejado en shock al PSOE por la relevancia de la figura de Zapatero, durante cuyo mandato no se produjo ningún caso de corrupción relativo a su gobierno entre 2004 y 2011. Esto contrasta con las administraciones de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

La historia judicial de Rajoy

Este último, por ejemplo, sí fue objeto de investigación por parte de una jueza andorrana por la Operación Cataluña, aunque hasta el momento han sido rechazadas las comisiones rogatorias enviadas a la justicia española. Rajoy sí ha tenido que acudir a sede judicial a declarar en calidad de testigo por el caso Gürtel, por el que acabó condenado incluso su partido y quedó demostrada la existencia de la caja B, con la que se pagaron las obras de la reforma de la sede de su partido en el número 13 de la madrileña calle de Génova.

También Rajoy tuvo que acudir al Tribunal Supremo en calidad de testigo el pasado mes de abril para declarar por el caso Kitchen, por el que están sentados en el banquillo como acusados su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ‘número dos’, Francisco Martínez. El Alto Tribunal está investigando si el Gobierno del PP usó fondos reservados y a la Policía para cortocircuitar la investigación judicial sobre la corrupción de los populares en el caso Kitchen.

Asimismo, la administración de Rajoy está en el punto de mira por la imputación de Cristóbal Montoro por “cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos”, dentro de la investigación sobre supuestos beneficios a empresas durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

Los casos de Aznar y González

La Audiencia Nacional imputa a Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ Ver más

Aznar tuvo que declarar también como testigo en 2021 ante la Audiencia Nacional por la caja B del Partido Popular, pero nunca fue imputado. Miembros de sus gobiernos también han protagonizado casos judiciales e incluso acabaron en la cárcel Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas black, Jaume Matas, por los casos Palma Arena, Nóos y Ópera, y Eduardo Zaplana, por el caso Erial. También fueron imputados Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes, pero luego fueron absueltos.

Felipe González tampoco ha sido objeto de imputación, pero sí ha tenido que declarar dos veces como testigo. La primera vez lo hizo por escrito en 1991 en el marco del caso Marey, dentro de la causa de los GAL, en la fase de instrucción. Posteriormente, en 1998, cuando ya no estaba en el Palacio de la Moncloa, acudió presencialmente como testigo al Tribunal Supremo por el mismo motivo.

El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez también declaró como testigo en 1995 en la Audiencia Nacional en calidad por el caso Banesto. Allí negó ante el juez Manuel García-Castellón que hubiera recibido 300 millones de pesetas para financiar al partido de CDS.