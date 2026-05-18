La izquierda territorial ensancha su vía con Adelante Andalucía: identidad y sonrisa Mamdani

El espectacular avance de Adelante Andalucía este 17M es uno de los asuntos que más ha centrado las reuniones de todos los partidos durante la resaca electoral. Y supone la apertura de la puerta en la comunidad más poblada de España a la vía que ya funciona con éxito en otros lugares del país y que ejemplifican Chunta en Aragón o Compromís en Valencia.

Adelante Andalucía viene a ensanchar ese camino que también transitan con fuerza en sus comunidades partidos como el BNG en Galicia, EH Bildu en el País Vasco y ERC en Cataluña. Formaciones de carácter progresista, pero con un fuerte arraigo identitario y sin dependencia de direcciones en Madrid.

Adelante Andalucía fue el gran ganador de este domingo al cuadruplicar sus resultados, pasando de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. Ha subido en casi cinco puntos y ha aglutinado el voto de más de 400.000 habitantes. Y tiene gran trascendencia su extensión a casi todas las provincias, cuando antes era un instrumento electoral que operaba solo en Cádiz y Sevilla. Únicamente se quedó fuera en Almería y Jaén, dos provincias con un fuerte carácter bipartidista y donde Vox tiene también mucha fuerza por factores como la agricultura y la migración.

Comparte con otros partidos de la izquierda territorial un punto fresco que atrae a los jóvenes. Como confiesa un veterano dirigente del PSOE de Sevilla: “Mis dos hijos han votado a José Ignacio García”. Este es un rasgo que los diferencia de otros partidos de izquierdas, a los que les cuesta conectar ahora con los jóvenes en un debate público dominado por la ultraderecha. Por ejemplo, en las elecciones de Aragón de febrero la Chunta fue el partido más votado entre los menores de 35 años, según el estudio poselectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

La izquierda que no regaña

Adelante Andalucía comparte con las izquierdas territoriales un uso muy potente de las redes sociales, con un estilo diferente, directo, didáctico y que llega mucho a los jóvenes. Algo que también jugó a su favor Jorge Pueyo, el candidato de Chunta Aragonesista.

Y, además, otro de los factores que ha calado mucho en esta campaña es que el candidato de Adelante Andalucía ha mantenido un relato diferente al de otros dirigentes de la izquierda. Ha evitado el discurso del progresista gruñón que riñe a los votantes y ha apostado siempre por la sonrisa a lo Mamdani. Él mismo ha confesado que se puede ser muy crítico y exigente con las derechas, pero a la vez transmitir la ilusión de la gente de las calles de Andalucía. De hecho, esa filosofía estaba en el spot de su campaña electoral con música de La Plazuela y con esta máxima: “Ya no quiero estar más al lado de la pena”.

Ese espíritu también se materializó en su visita a la Feria de Abril de Sevilla, un lugar muy identificado con las élites del poder en la capital andaluza. Allí se plantó y recibió muchas muestras de cariño de personas que paseaban por el Real. Él mismo dijo que aspiraba a que todo el mundo, de todas las clases sociales, pudiera disfrutar de la feria.

Desde que arrancó la campaña, se vivió como una competición la concurrencia de Adelante y de Por Andalucía, la lista en la que estaban integrados, entre otros, Izquierda Unida, Podemos y Sumar. Los de Antonio Maíllo consiguieron salvar los muebles y mantener el grupo parlamentario con cinco escaños. Por eso, el ascenso de García no se basa en comerle terreno a sus teóricos rivales, sino precisamente en movilizar a votantes abstencionistas y llegar donde la izquierda estaba fallando. La izquierda crece por primera vez en Andalucía en este ciclo electoral, ganando cuatro escaños y dos puntos.

La propia candidata del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que los socialistas tienen que “aprender” de Adelante Andalucía su “eficacia en comunicación política y en la capacidad” para generar confianza entre la gente en un momento de desgaste de Juanma Moreno.

De cara a las generales

El crecimiento de Adelante Andalucía se produce en unos meses de vital importancia para la izquierda a nivel nacional, que está buscando fórmulas para el próximo ciclo. García confirmó este lunes que el partido se presentará a las elecciones generales, pero de manera independiente respecto a la “izquierda clásica y tradicional” que está en el Gobierno central.

Según García, Adelante Andalucía estará en el próximo Congreso de los Diputados porque “a mucha gente le entró el gusanillo de votar para que se haga en el Parlamento una política de izquierda, andalucista y en favor del pueblo andaluz”.

Gabriel Rufián (ERC), hombre clave para el futuro de la izquierda, hizo este análisis al conocerse los resultados: “Es el momento de las izquierdas soberanistas. Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a los demás'. Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema. A escuchar y a ayudar”.

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Adelante Andalucía se suma a las tesis de las direcciones del BNG, EH Bildu y Esquerra, que quieren ir con sus marcas y no integrarse bajo una fórmula con formaciones de implantación nacional como Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar.

Desde Izquierda Unida, en cambio, siguen empujando en la idea de crear un frente amplio para las próximas elecciones generales. En este proyecto están embarcados también Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid. Podemos se unió a última hora a la papeleta de Por Andalucía. Desde Sumar quieren acelerar el proceso para buscar candidato. Como señaló este lunes Lara Hernández, es el momento de “pisar el acelerador” para elegir al cabeza de cartel antes del verano.

Maíllo hizo esta reflexión de cara al futuro: “Me preocupa la construcción de una izquierda transformadora federal con proyecto de país. Y me preocupa que se vaya a construir ahora una especie de suma de troceamientos de izquierdas regionalistas. Me preocupa como ciudadano. Apuesto por un proyecto de izquierdas para todo el país. No quiero dejarle ese carril al PSOE y que sea la única propuesta política progresista con ámbito estatal. Queremos hacer política estatal. Si no lo hacemos, sería hacerle un favor al PSOE. Queremos una izquierda estatal. Si no la hay, sería una tragedia para los trabajadores”.