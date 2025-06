Lara Hernández: "Por mucho que ladren Feijóo y Ayuso, gobernaremos para la mayoría plurinacional"

“Frente al ruido y el fango, más agenda social”. Esta es la principal reflexión que hace durante estos días Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar desde la pasada asamblea. Por ello, aprieta para que salgan medidas adelante como la reducción de la jornada laboral o la prestación universal por hijo. Hay que darle horizonte a las personas, ahonda durante esta entrevista con infoLibre, frente a los relatos del PP y de Vox.

Hernández (Madrid, 1986) subraya que hay una operación para derribar al Gobierno de coalición “por mar, tierra y aire”, pero advierte de que el espacio progresista va a aguantar hasta el final de la legislatura. Y a la vez lleva días de discretas negociaciones con portavoces de Compromís para mantener la cohesión en el grupo parlamentario tras semanas de tensión. Su voz es clave en un momento en el que la izquierda acumula encuestas negativas donde se penaliza la división entre los partidos progresistas.

¿Debería dimitir el fiscal general del Estado tras ser procesado por el Tribunal Supremo?

Estamos ante un no caso. Es sumamente preocupante e inquietante que el Supremo haya imputado al fiscal por proteger a la institución frente a los bulos y mentiras que proceden del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Discrepamos de la instrucción. De lo que tenemos que hablar es de la corrupción que rodea a la presidenta de Madrid y de la necesidad de democratizar de una vez por todas la justicia poniendo en el centro la necesidad imperiosa de que la verdad triunfe y se luche contra el fraude y la corrupción.

El pasado domingo hubo una manifestación convocada por el PP bajo el lema de “mafia o democracia”. ¿Forma parte Sumar de un Gobierno “mafioso”?

Pertenecemos a un Ejecutivo sano que tiene recorrido y legislatura para rato. El Gobierno está abriendo camino a políticas progresistas y una agenda de transformación social para el conjunto de mayorías del país. Este Gobierno lo hace bien y es una excepción a nivel mundial. Es una responsabilidad cuidarlo. Lo que demuestra Alberto Núñez Feijóo con estas convocatorias es que es un líder completamente desnortado y no tiene proyecto de país. Pone encima de la mesa la necesidad de elecciones anticipadas. Y yo le pregunto: ¿a quién quiere que se vote? ¿A él o a Ayuso? El PP tiene que aclarar para quién quiere gobernar: la sociedad española o las élites, las inmobiliarias y los vendepatrias de Vox.

Dice que hay Gobierno para rato, ¿cree que la coalición agotará la legislatura y llegará a 2027?

No me cabe la menor duda. El Gobierno tiene una salud democrática inmejorable. Lo que tenemos es que activar de una vez por todas el giro social. Frente al ruido y el fango, lo que necesitamos es que la agenda social del cambio, que está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición, se implemente. Tenemos por delante el problema crucial de la vivienda y la reducción de la jornada laboral, que va a ser ley. Hay que aprobar también la prestación universal por hijo a cargo porque la esperan miles de familias. Hay una serie de objetivos políticos y vamos a pelear de manera incansable por ellos.

En los últimos días se ha vivido un desencuentro entre Compromís y Sumar en el Congreso. De momento, la formación valenciana se queda en el grupo parlamentario, pero va a iniciar una negociación para tener una mayor autonomía y para que haya una relación confederal. ¿Cree que Compromís aguantará en el grupo?

Me consta que es así. He liderado la interlocución con los distintos portavoces orgánicos de Compromís. No me cabe duda de que Compromís no es sólo un referente en el ámbito de la izquierda, sino que también es un partido serio, con una gran trayectoria histórica y un arraigo territorial. Nuestro objetivo político es común: desalojar a Carlos Mazón de las instituciones valencianas y construir unas políticas públicas desde la Generalitat Valenciana que velen por que los derechos de los valencianos sean una realidad. Vamos a lograr abrir el camino juntas. Tenemos que felicitarnos colectivamente de este éxito porque demostramos que somos una fuerza política con capacidad negociadora muy potente y que pone el interés general por delante de las siglas en contra de lo que hace el PP.

Compromís insiste en que quiere que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso y que lo va a negociar con los partidos. ¿Van a apoyarlos en esa propuesta?

Es la dirección del grupo parlamentario la que tiene que tomar esa decisión. Allí están representados siete partidos políticos, que de una manera democrática y transparente debaten sobre todo lo que llega al Congreso. Formará parte de su agenda e insisto en la idea de que el foco está en cómo colaborar desde todas las partes para expulsar a Mazón de las instituciones valencianas.

¿Cómo se puede materializar esa petición de Compromís de mayor autonomía en un grupo confederal?

Sobre lo que ha comentado la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, todavía no hemos empezado las conversaciones en ese sentido. La discreción es un elemento fundamental para garantizar el éxito del diálogo entre fuerzas hermanas.

Citaba antes el tema de la vivienda. Sumar forma parte del Gobierno de coalición, aunque el Ministerio del ramo está en manos de la socialista Isabel Rodríguez. La gente pide medidas concretas. ¿Su espacio va a impulsar acciones próximamente para atajar esta crisis?

Desde Sumar vamos a proponer un plan de vivienda pública. Tenemos una propuesta muy concreta y aterrizada: dedicar el 1% del PIB para garantizar un alquiler asequible en manos del sector público. Los rentistas son los enemigos claramente. No podemos formar parte de un relato en el que la especulación forme parte del día a día. Celebramos que el PSOE haya puesto encima de la mesa un plan de vivienda que triplica la inversión, pero es completamente insuficiente. Tenemos otras dos propuestas muy claras.

¿Cuáles?

La primera: hay que topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado de la vivienda. Es completamente inasumible para el conjunto de la ciudadanía. Y la segunda: no podemos seguir dando dinero público a los que especulan con la vivienda. No podemos dar ayudas públicas a comunidades que no están aplicando la ley de vivienda. Sería como hacer un bizum sin condiciones a los rentistas. No se puede permitir en un país avanzado. Otra propuesta es movilizar toda la vivienda vacía y todos los pisos turísticos de alquiler hacia el mercado normal.

¿Puede suponer un coste electoral para la izquierda que no se vean resultados en materia de vivienda?

Esto es un coste para la gente de nuestro país independientemente de la ideología. Vivo esto como ciudadana y madre de un niño de seis años en mi día a día de manera sangrante. Es un problema de país y debemos reaccionar de manera inmediata escuchando a la sociedad civil. Nuestro papel es abrir paso a esa agenda progresista.

El Congreso de los Diputados está tramitando ya el proyecto de ley de reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero no tiene por ahora los votos suficientes. El Ejecutivo mira a Junts principalmente, ¿cree que este partido terminará apoyando la medida o ganará el alma de Foment del Treball?

Los que ganan son las más de doce millones de personas que se verán beneficiadas por la norma. Respecto a Junts y al conjunto de fuerzas, estamos dialogando. Nuestro objetivo político es que esta norma salga adelante, y estoy firmemente convencida de que la reducción de la jornada laboral va a ser norma. Necesitamos que esta mayoría social se convierta en ley. Vamos a trabajar por y para ello porque depende de la voluntad política en última instancia. Tenemos que ser una democracia a la altura del siglo XXI.

La pasada Conferencia de Presidentes supuso un fracaso porque no hubo acuerdos entre el Gobierno central y las autonomías. Pero sí ha supuesto una mayor unión entre socios de investidura ante la actitud de Isabel Díaz Ayuso de salirse de la cita cuando hablaron Salvador Illa en catalán e Imanol Pradales en euskera. ¿No se ha asumido todavía la España diversa? ¿Es una cuestión solo de la derecha? ¿Da votos en España ese discurso anticatalán y antivasco?

Por mucho que se ofendan y ladren Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, vamos a seguir gobernando el país para el conjunto de la mayoría plurinacional. Es una realidad que forma parte de esta España diversa y plural, que es historia y presente. Estamos muy orgullosas de defender con todo nuestro tesón que la diversidad lingüística es riqueza cultural y que existen realidades territoriales plurinacionales. Estamos orgullosos de defender políticas públicas desde nuestro espacio que se van a abrir camino a pesar de los intentos del PP de desestabilizar una y otra vez este Gobierno.

Habla de los intentos del PP y antes mencionaba algunos casos judiciales. ¿Hay una operación en marcha bajo la filosofía de Aznar de “el que pueda hacer, que haga” para que caiga el Gobierno?

Este Gobierno está siendo atacado por tierra, mar y aire. Sin duda, lo que revela es el nerviosismo y la poca responsabilidad de la derecha y de la extrema derecha. Frente a su intento de tirar abajo el Gobierno y su nerviosismo, más agenda progresista y giro social.

¿Cómo interpreta que el grueso de las encuestas apunten a una mayoría absoluta al PP y a la ultraderecha?

Tiene que ver con los relatos facilones que tejen la derecha y la ultraderecha. Estamos en un momento de cambio cultural, se están trazando nuevas líneas en términos internacionales y geopolíticos. Lo que tenemos que hacer es ofrecer esos nuevos horizontes de transformación social. Por ejemplo, defender la reducción de la jornada laboral, que da autoestima al pueblo progresista. Tenemos que lograr bajar seguridades y certezas a la gente.

Los sondeos también reflejan la eterna cuestión de la división de la izquierda. ¿Habrá papeleta con integrantes de Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones? ¿Hay contactos? ¿Están trabajando en ello? ¿Confía en una candidatura de unidad?

Confío en que lo que estamos haciendo se transforme en éxitos electorales. Somos un espacio integrado por siete partidos y trabajamos diariamente de forma coaligada y en base al diálogo. Más que hablar de futuribles, quiero centrarme en el presente. Sumar hoy está sacando adelante medidas que son una realidad, como las ayudas a gafas a menores de 16 años, las denuncias de alquileres turísticos y aumentando el salario mínimo. Esto demuestra la buena salud de un espacio político con cinco ministerios y 27 diputados.

Se habrá cansado de escuchar que Movimiento Sumar está muerto como partido, ¿qué responde?

Que estamos más vivos que nunca. A los hechos me remito. Somos una herramienta en última instancia. He venido aquí para trabajar y superar dificultades. Es lo que espera la gente.

Este mes habrá una cumbre importantísima de la OTAN en La Haya (Países Bajos). España se ha comprometido a subir este año al 2% del PIB su gasto en defensa. Pero miembros de la organización y de la UE, además de Estados Unidos, ya exigen elevar hasta el 5%. ¿Sumar apoyará esa cifra si el PSOE lo pacta con sus socios internacionales?

No contemplamos bajo ningún concepto el escenario del 5%. Ese escenario está descartado.

¿Por qué? ¿Se lo ha dicho el presidente?

No estamos a favor de la dinámica del rearme. Nos hemos manifestado radicalmente en contra del plan de Von der Leyen y hemos logrado con hechos rescindir contratos de armamento suscritos con el Estado genocida de Israel. Hemos presentado observaciones en el seno del Consejo de Ministros. Descartamos el escenario político del rearme de manera inmediata. Hablar de rearme pasa por hablar de tanques y balas. Para nosotros, el debate está en otro lugar: la seguridad. La UE triplica el gasto militar frente a Rusia. No podemos seguir abordando el tema diciendo que hay que incrementarlo. Lo que hay que plantear es el cómo. Tenemos que hablar de una Europa soberana, de una autonomía estratégica, de ciberseguridad y de una transición verde. Y esto se tiene que reflejar en una seguridad que baje al salón de cada casa y ofrecer certezas a la gente en temas como el precio de la luz o de la bolsa de la compra. Políticas de rearme no, políticas públicas progresistas sí.

El ala de Sumar en el Gobierno logró que se rescindiera el contrato del Ministerio del Interior para la compra de balas a empresas israelíes. ¿Considera suficiente lo que está haciendo España? ¿Y qué le parece la actuación de la comunidad internacional ante el genocidio en Palestina?

La comunidad internacional no está haciendo todo lo que podría y debería hacer. Es un imperativo moral, va más allá de la política. Debe reaccionar. Y es también una cuestión de derecho: toda la legislación vigente mandata que se pongan en marcha acciones contra el Estado genocida de Israel. Desde el Gobierno de España, Sumar ha defendido que el compromiso histórico del país con la causa palestina se convierta en acción de Gobierno. Estamos apretando para que se suspenda ya las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Es la hora de las sanciones, basta de impunidad. La Flotilla de la Libertad ha sido detenida en aguas internacionales vulnerando la legislación internacional. Ante esta impunidad, necesitamos que la UE actúe de manera urgente para parar este genocidio. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Cada mañana, cuando despierto a mi hijo, pienso qué suerte tengo. ¿Por qué esas mujeres y esos niños no pueden tener esa suerte y tener una vida digna y en paz?

Este mes es el del Orgullo LGTBIQ+. Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que irá a la manifestación en Budapest, después de que la haya prohibido Viktor Orbán. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento no va a colgar la bandera arcoíris. ¿Se está viviendo un retroceso de los derechos del colectivo en España y en Europa?

Donde la derecha y la extrema derecha gobiernan, sí. Es un retroceso muy grave que hay que denunciar, primero apoyando a toda la comunidad LGTBIQ+ que ha hecho un trabajo histórico y de vanguardia. Quiero reivindicar cómo han trabajado para que estas demandas tan básicas y que son derechos humanos sean leyes. Las formaciones políticas tienen que aprender y acompañar para que se refuercen sus derechos y sean normas permanentes en el ámbito institucional. Desde Sumar, vamos a pelear en cada institución. Hablamos de derechos humanos innegociables.