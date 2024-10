Lara Hernández (Sumar): “La gente está cansada, el PSOE no puede hacer brindis al sol con la vivienda”

“Gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE”. Es la frase que más repite Lara Hernández durante la entrevista con infoLibre. Sobre sus hombros pasa ahora parte del futuro de la izquierda. Es una pieza en el complicado puzle como secretaria de Organización de Movimiento Sumar y como una de las cuatro personas que pilota la gestora del partido.

Entre sus manos está la organización de la asamblea de Movimiento Sumar el próximo mes de diciembre, donde se aprobará el nuevo modelo de dirección y la futura hoja de ruta. No da ninguna pista y defiende que Yolanda Díaz sigue siendo el mayor activo político a pesar de haber dejado su cargo orgánico. Hernández (Madrid, 1986) avisa de que se está produciendo un cambio de etapa, que no de ciclo, en la política. Llama a hacer un diagnóstico de lo que está pasando y se para especialmente en la vivienda. Ella irá a título personal a la manifestación del próximo domingo.

El PP ha retirado del orden del día en el Senado la ley que incluye la convalidación de penas en el extranjero a presos etarras, que se introdujo a través de una enmienda de Sumar. ¿Por qué presentaron ese texto? ¿Lo hicieron a escondidas como les acusan el PP y Vox?

Presentamos esa enmienda porque queremos cumplir con los principios fundamentales del derecho penal. Y hago una pregunta, que hay que plantear a la ciudadanía: ¿A alguien le parece de sentido común que un preso o una presa pueda cumplir dos veces la misma condena por un delito? Si alguien le parece que entra dentro de los principios fundamentales que rigen el derecho penal, entonces estará de acuerdo, como han reiterado Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, que esta enmienda es totalmente pertinente. Y hay que poner encima de la mesa otra cuestión.

¿Cuál?

La hipocresía del PP. Lo que estamos haciendo es una trasposición de una directiva europea y es un trámite parlamentario que ha atravesado tres instancias: ponencia, comisión y Pleno, donde se aprobó con unanimidad del Congreso. No es de antes de ayer.

Les acusan desde el PP y Vox de ocultarlo a la ciudadanía.

Insisto: es la hipocresía del PP. Lleva semanas en el trámite. Y fue Alberto-Ruiz Gallardón, ex ministro de Justicia, quien sacó a relucir esta cuestión en su tiempo. Estamos simplemente haciendo la transposición de la directiva europea homologando el marco jurídico y penal con el resto de países de la UE. Estamos cumpliendo con la legislación vigente. Es lo que tiene que hacer el PP. Y a Vox hay que decirle que se lea los papeles.

¿Lo pactaron con el PSOE?

Es algo que nosotros presentamos y que se ha debatido en el seno del propio grupo parlamentario de Sumar. Obedece a una lógica que defendemos en Sumar: la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Nuestra agenda pasa por ahí. Somos un partido distinto al PSOE, tenemos una agenda política y social. Nosotros gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE.

Hablemos de otro proceso polémico: la Mesa del Senado aprobó la cesión de un espacio para un cumbre antiabortista. El PSOE, presente en ese órgano, admite que no se dio cuenta en ese momento. El órgano de gobierno de la Cámara Alta mantiene esa cita para el 2 de diciembre. ¿Veremos finalmente allí a los antiabortistas? ¿Se va a poder frenar? ¿Qué le parece que una institución acoja este tipo de cónclave?

Vivimos en una democracia parlamentaria. Politizar estas instituciones obedece a una falta de responsabilidad política y de altura de miras. No podemos permitir ni tolerar que un partido instrumentalice las instituciones de todos los españoles para actos de este calibre.

¿Va a durar la legislatura?

Va a durar por supuesto. Tenemos una tarea ingente por delante, tenemos que poner por delante asuntos como la vivienda. Hay que aprobar la reducción de la jornada laboral y hablar de cuestiones para ensanchar los derechos de los ciudadanos. Y en segundo lugar: parece que el PP ha entendido que va para largo. No es casualidad que estemos asistiendo a un giro en lo social de los populares, pero hay que ponerlo en la nevera. Si el PP quisiera implementar políticas sociales, lo haría en sus comunidades. Obedece a que se ha dado cuenta de que un partido no puede estar todo el rato dándose cabezazos contra un muro intentando tirar a un Gobierno legítimo elegido democráticamente por la ciudadanía. Lo intentaron con los indultos, con la amnistía, con Begoña Gómez… y han levantado acta de que es una estrategia fracasada. El PP ha rectificado, han leído que va a ser una legislatura larga. Pero si están tocando los temas de permisos, vivienda y reducción de la jornada es porque Sumar los ha puesto encima de la mesa.

Sobre la vivienda, hay una manifestación el próximo domingo en Madrid. ¿Será multitudinaria?

Absolutamente.

¿Tiene el apoyo de Sumar a pesar de estar en el Gobierno?

Personalmente acudiré. No es un problema generacional, es de país y es una emergencia nacional. Vamos a acudir desde Sumar a título individual. El protagonismo es de las personas que acudirán y de las organizaciones que llevan trabajando en esta materia desde hace mucho tiempo. Iremos porque es un tema que nos interpela directamente. Nosotros lo estamos demostrando desde el Gobierno peleando en los presupuestos generales y poniendo encima de la mesa cuestiones. El tiempo parlamentario es lento para la realidad de la calle. Los problemas son acuciantes. Hay datos: tres de cada cuatro personas en España piden que se restrinjan los alquileres de temporada y los alquileres han subido el doble respecto a los salarios. Estamos canalizando este malestar en medidas concretas.

¿Cuáles?

Hay que prohibir la compraventa de vivienda en zonas tensionadas, regular los alquileres turísticos a través de los impuestos, prohibir las golden visa y aplicar la ley de vivienda. Pero no basta, hay que ir mucho más allá. Hay que tener planes ambiciosos de futuro.

¿Debe dimitir la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez?

Lo que tiene que hacer es comparecer.

Supuestamente en dos semanas lo hará.

Vamos a ver cuándo dirime la cuestión la Junta de Portavoces y cuándo se atreve a aparecer la ministra en la casa de la democracia. Rodríguez tiene que explicar a los españoles por qué no quiere aplicar la ley de vivienda, por qué no está retorciendo el brazo a las comunidades del PP e incluso, diría más, a las gobernadas por el PSOE.

Son muy críticos con el PSOE con este tema, ¿pero qué deberían hacer los socialistas?

Es muy sencillo. Basta de medidas estéticas. El PSOE está al frente de comunidades autónomas en España y tiene competencias y posibilidades administrativas reales de poner en marcha la ley de vivienda. No se pueden hacer brindis al sol, la gente está cansada. Es un problema que nos afecta directamente. Y en segundo lugar: hay que condicionar las ayudas estatales a las comunidades a que se aplique la ley de vivienda. Hay que prohibir, por ejemplo, la compraventa en zonas tensionadas. Son medidas que defendemos en los Presupuestos Generales. E insisto: gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE. Los votos de Sumar van a ser absolutamente determinantes para los presupuestos y no vamos a conformarnos con cualquier presupuesto.

El Presupuesto depende de Junts, ni siquiera está acordada la senda de déficit. ¿Habrá pacto finalmente con los de Carles Puigdemont?

En política es un error hablar de futuribles. Se está trabajando en los Presupuestos intensamente y se ha reformulado la negociación con el bloque de investidura. Tenemos que ser optimistas, creo que los Presupuestos van a salir adelante con voluntad política, con esfuerzo, con mucho trabajo, con tesón y diálogo. Y si no salen, tenemos los de 2023 que son expansivos también. Vamos a seguir trabajando desde Sumar en esta dirección. Nuestro programa es propio y no vamos a conformarnos con cualquier presupuesto.

En la cuestión de los Presupuestos, hablan de que quieren abrir desde Sumar el debate de la prestación universal por hijo hasta los 18 años. El PSOE no está por la labor. ¿Se podrá llegar algún día a un acuerdo? ¿O damos por perdida esta medida durante esta legislatura?

Soy optimista al respecto. Me sorprende la falta de reflejos del PSOE ante el giro social del PP. Pero creo que los socialistas van a estar a la altura de una medida totalmente democrática y que está situada en un país del siglo XXI. Se homologa al conjunto de países y de economías avanzadas en el marco de la UE y sirve para combatir el fenómeno de la pobreza infantil. Creo que el PSOE va a saber escuchar las demandas que Sumar está colocando en la agenda política y social.

Dijeron que en julio se aprobaría la reducción de la jornada laboral, uno de los grandes puntos del acuerdo de coalición. Todavía no lo hemos visto, están priorizando un pacto conjunto con la CEOE y los sindicatos. La patronal no está muy por la laboral. ¿Confían en alcanzar ese consenso a tres? ¿La aprobarán con o sin la patronal? ¿Puede entrar finalmente el PP en la ecuación?

Este martes la vicepresidenta segunda anunció el acuerdo número veinte del diálogo social (protocolo LGTBi para las empresas). No tengo ninguna duda de que Díaz va a articular pactos con el conjunto de actores políticos, sociales, sindicales y empresariales en esta cuestión. Es la seña de identidad de Trabajo. Pero la reducción de la jornada laboral va a salir adelante sí o sí. No me cabe ninguna duda. Esta será la legislatura de la reducción de la jornada laboral. Es una medida de país, afecta al conjunto de la vida de los ciudadanos independientemente del color político. El PP lo ha entendido. Soy muy optimista. Va a garantizar trabajar menos para vivir mejor.

¿El hecho de que el PP entre puede descafeinar la idea inicial de la reducción de la jornada?

Como en la ley ELA, estamos trabajando para articular medidas de consenso. No nos interesa la publicidad, sino sacar adelante iniciativas como la subida del SMI o la reforma laboral. Confiamos en que se reme en este sentido. El PP ha levantado acta de una estrategia fracasada y ha entendido que la legislatura va a ser larga.

Se vive un momento de recomposición política después del hipervitaminado ciclo electoral que ha vivido España en los últimos años. El Gobierno tiene que ser remodelado por la salida inminente de Teresa Ribera a la Comisión Europea. Esto afectaría en principio solo a la parte socialista, ¿pero en Sumar quieren renovar sus cargos dentro del Ejecutivo? ¿Están tranquilos? ¿Han hablado con el presidente?

No puedo contestar al respecto porque es una materia que no se ha puesto encima de la mesa de momento.

Hay asamblea de Sumar en diciembre, ¿se elegirá un nuevo liderazgo? ¿Habrá otra dirección? ¿Cómo se va a articular?

Esa respuesta la tiene que dar la propia asamblea de Sumar. Pero quiero dejar una cosa muy clara: el mayor capital político de Sumar tiene el nombre de Yolanda Díaz. Todo lo que tenga que ver con estas cuestiones es algo que se dirimirá en el seno de esa asamblea, normalizando el debate político.

En las últimas encuestas se constata un descenso de apoyos de Sumar respecto al 23J. Ahora están mucho más abajo de Vox, ¿Han perdido fuelle? ¿Se pueden recuperar de cara a unos comicios? ¿Está sufriendo el espacio a la izquierda del PSOE por la fragmentación?

No me gusta comentar encuestas porque no ofrecen una foto fija. Los sondeos a tres años de unos comicios son algo más propio de alquimistas que de políticos. Pero muestran tendencias y por eso el PP pone encima de la mesa asuntos que Sumar ha traído a la agenda política: jornada laboral, permisos y vivienda. Hemos vuelto a tener la iniciativa política tras el verano. La oposición está tomando nota de ellos.

En las europeas sumaron más escaños el PP, Vox y Se acabó la fiesta que la izquierda. ¿Ha entrado España en un ciclo electoral de derechas como está sucediendo en otros países europeos?

Es algo preocupante y merece un análisis más de fondo. Estamos en un cambio no de ciclo, sino de época. Esto nos interpela a las formaciones de izquierdas para hacer un parón y un diagnóstico de país porque ha cambiado. Los desafíos pasan por hablar de la juventud, de la IA, de la guerra y de la emergencia climática. En Austria ha ganado por primera vez una fuerza de extrema derecha desde la II Guerra Mundial. No podemos normalizarlos. Debemos ser capaces de construir horizontes de futuro alternativos. De otra manera, no vamos a estar a la altura del momento. Desde Sumar queremos hacer una asamblea política para poder salir hacia fuera con mayor fuerza.

¿Qué le parece la información de que el rey emérito ha creado una fundación en Abu Dhabi para gestionar su herencia?

La salud de una democracia se mide también por que el jefe del Ejecutivo se someta a la ley. Además, estamos conociendo los famosos audios. No debería ser algo que se tratara en los programas del corazón, es algo que forma parte del debate público y todos los españoles tenemos derecho a conocer. De lo que estamos hablando en realidad es algo que ya sabíamos, los líos de faldas del emérito, pero la cuestión es lo que se está ocultando. Lo importante es lo que hay todavía por debajo.

¿Se debería crear una comisión de investigación sobre la figura del rey Juan Carlos en el Congreso?

Son bienvenidas todas las comisiones de investigación en las que se normalizan la transparencia y la democracia.

Su socio de Gobierno, el PSOE, tumbó la propuesta de la izquierda de retirar en el Congreso los bustos y símbolos del emérito. ¿No hablan con ellos de este tema?

Nosotros gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE. Nuestro acuerdo de gobierno es para puntos específicos, pero tenemos nuestro programa. Nuestras medidas en este sentido son claras. Seguimos defendiendo que la salud democrática del país pasa, entre otras cosas, por acabar con esos bustos.

Sumar y el PSOE han acordado el plan de regeneración democrática. Uno de los puntos desvelados por ustedes es que se despenalizan los delitos de injurias a la Corona. ¿Tienen ya el calendario de cuándo se reformará el Código Penal?

Los plazos los manejan en la negociación Íñigo Errejón, Ernest Urtasun y Enrique Santiago. No puedo contestar.

Pero prometen que se hará, ¿no?

Es otra de las tareas importantes que tenemos por delante.

¿Cómo ha sido el desembarco en la primera línea política? ¿Existe ese fango del que habla el presidente del Gobierno?

Nací en la política en el 15M y he vuelto un tiempo después. He venido ya conociendo los caminos trillados por los cuales no hay que volver a pasar. La política tiene caminos enrevesados, pero estamos aquí para hacer cosas y para mejorar la vida de la gente. Ese es mi anhelo.

¿Alguno de esos caminos podría conducir a Lara Hernández a ser la líder de Movimiento Sumar?

Es un debate que se va a dar en el seno de la asamblea de una manera democrática y colectiva. El mayor capital político que tiene hoy en día Sumar es Yolanda Díaz. He venido aquí para ayudarla.