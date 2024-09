Urtasun: "Hemos acordado con el PSOE derogar el delito de injurias a la Corona, es medieval"

Han sido muchas horas de discretas negociaciones dentro del Gobierno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha convertido en una de las piezas clave del plan de acción democrática que acaba de dar a luz el Gobierno de coalición, junto al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Son un total de 31 medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha durante los próximos tres años y para las que necesitará armar mayorías en el complejo Congreso de los Diputados.

Urtasun (Barcelona, 1982) ha pilotado por parte de Sumar las conversaciones. Está satisfecho, aunque se han quedado algunas de sus propuestas fuera, como las relacionadas con el ámbito judicial. En una entrevista con infoLibre se muestra especialmente orgulloso de haber introducido la reforma del Código Penal. Explica de manera clara, a pesar de las distintas interpretaciones del texto, que el plan incluye eliminar el delito de injurias a la Corona: “Es medieval”.

Este plan nace tras la reflexión del presidente del Gobierno y de los contactos con los grupos parlamentarios. ¿El ala de Sumar está satisfecha al cien por cien con el plan que ha salido del Consejo de Ministros?

El plan es muy importante. Es la primera vez que el Gobierno hace política mediática en serio, entendida como regular qué es un medio de comunicación a través de un órgano autónomo y reformar la ley de publicidad institucional para que con dinero público no se financien fake news, seudomedios ni panfletos. También hay un blindaje de la profesión periodística con reformas concretas. Se da un paso adelante importante. Y también hay otra vertiente.

¿Cuál?

De libertades ciudadanas. Estoy muy satisfecho. Hay una reforma del Código Penal. En los últimos años se han encausado artistas por distintos delitos de injurias, algo que no podía ser. También empezamos a derogar la ley mordaza con el artículo 23 [referido a las sanciones por fotografías a efectivos policiales]. ¿Esto es todo el plan de acción de la democracia que España necesita? Es un primer paso. Hay reformas que se han quedado en el tintero.

¿Cómo cuáles?

Nos hubiera gustado que hubiera habido reformas judiciales en el paquete. Nosotros insistimos pero la parte socialista no ha querido. Se va a reformar la CNMC para el registro de medios, pero nosotros hubiéramos sido más partidarios de crear un organismo autónomo. Hay cosas que faltan, pero el paquete es importante. Se nota la mano de Sumar.

El plan es muy importante, es la primera vez que el Gobierno hace política mediática en serio

¿Dónde se nota la mano? ¿Cuáles son las propuestas de las que se siente más orgulloso?

La reforma del Código Penal está porque la hemos pedido nosotros. Era fundamental hacerlo en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos peleado mucho para que la Corona esté dentro porque el delito de injurias es medieval. Eso debía cambiarse y lo hemos conseguido. Y también hemos insistido mucho en las propuestas de blindaje de la profesión periodística, tanto con la directiva anti SLAPP como la del secreto profesional y la protección de fuentes. También se ve en medidas claras para evitar dinámicas oligopolísticas en los medios de comunicación. Las aportaciones de Sumar están en todo el plan.

Hablan de un plan a desarrollar en tres años con 31 medidas pero, ¿por dónde van a empezar? ¿Cuáles deberían ser las primeras?

Todas estas reformas las tendremos que ir haciendo poco a poco a lo largo de la legislatura. Hay algunas para las que hay en el Congreso ya una madurez suficiente para poder sacarlas lo antes posible. Por ejemplo, se puede reactivar la reforma de la ley de secretos oficiales o la de seguridad ciudadana. También la reforma del Código Penal se puede llevar ya. Hay cosas sobre las que ya sabemos lo que tenemos que hacer y los apoyos que tenemos en las Cortes. Las cuestiones de los medios de comunicación son más complejas, la reforma de la ley de publicidad institucional habrá que pensarla bien.

¿Puede confirmar que se incluye derogar el delito de injurias a la Corona? ¿Puede garantizar que ningún artista acabará condenado por hacer humor o por alguna creación relacionada con la Corona o los sentimientos religiosos?

Es lo que hemos acordado con el PSOE. Ahora hay que hacer la reforma. Pero lo que está acordado es derogar todo lo que son delitos de injurias por sentimientos religiosos o respecto a instituciones del Estado. Son todas, incluso incluye otros supuestos. Y se hace en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hay tres sentencias y una claramente va sobre injurias a la Corona, aunque el PSOE no haya querido mencionar la palabra Corona.

¿Por qué no se menciona?

El PSOE no ha querido hacerlo, pero por el redactado que tenemos -hablamos de instituciones del Estado y de sentencias del TEDH- no hay ninguna duda.

El PSOE no ha querido mencionar la palabra Corona, pero por el redactado no hay ninguna duda

En el Código Penal son apartados diferentes las injurias a la Corona de las de las instituciones del Estado. ¿Podría darse el caso de que se acabe diluyendo la parte de la Corona durante el trámite parlamentario?

No tengo ninguna duda de que esto lo vamos a abordar. Si hemos puesto negro sobre blanco que vamos a acabar con la anomalía de que tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que no cumplimos con la libertad de expresión y que vamos a hacer caso a jurisprudencia, las injurias a la Corona tienen que desparecer. Es algo medieval y hay que cambiarlo.

El plan solo incluye la reforma de la ley mordaza en el aspecto sobre la toma de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿pero se podrían tocar más aspectos de esa norma durante el trámite parlamentario como piden más socios?

Absolutamente, sí. En el acuerdo de gobierno ya figura que vamos a derogar la ley mordaza. Algunas de las medidas están vinculadas al plan de acción por la democracia, como el artículo 23 y la parte del Código Penal. Pero quedan más preceptos sobre los que el Gobierno tiene voluntad de construir y completar con el resto de grupos. Queremos recuperar el consenso de la pasada legislatura, donde casi se consiguió derogar.

La primera medida sobre medios es un registro para que se conozca la propiedad y la inversión publicitaria. ¿Cómo se decide qué es un medio de comunicación? ¿The Objective, EDA TV o los canales de Telegram como los de Alvise Pére serán considerados medios de comunicación?

Los medios que estén en esa lista son los que se dedican a informar y ejercen la función del periodismo. Para eso existe esa lista, no para otra cosa. Esto lo tiene que hacer un organismo autónomo. Se trata de un mandato de la regulación europea. Tiene que existir también transparencia sobre la propiedad de los medios. Y es importante que lo haga un organismo autónomo. Los criterios sobre cómo se va a hacer los veremos en el trámite de reforma de la CNMC. Los detalles no los tenemos.

¿No hay algún criterio que se le vaya a facilitar a la CNMC para que actúe?

Esto lo tenemos que construir aún. Pero todo el mundo puede entender qué tipos de medios pueden estar ahí y ejercen el periodismo y qué panfletos se dedican a las fake news. Esa diferenciación en España hay que hacerla no sólo en este registro, sino también en la ley de publicidad institucional. No queremos que con dinero público se sigan financiando fake news.

Los medios que estén en esa lista son los que se dedican a informar y ejercen la función del periodismo

Hablamos de los medios, pero también está el asunto de los bulos que pueden aparecer en medios y webs de todo tipo. ¿Quién decidirá qué es un bulo? ¿También la CNMC a través de los criterios que le dé la ley? ¿Cómo se perseguirán?

No hemos detallado esto todavía. Hemos presentado un plan con algunos instrumentos que hay que poner en marcha. Son muchas medidas y habrá que ir viéndolas una a una en profundidad. Aterrizar todo esto va a ser un ejercicio complejo, pero lo queremos hacer desde el diálogo. Y desde el Gobierno no hemos querido dar una receta servida sobre cada uno de los instrumentos, tiene que ser un gran acuerdo de país.

¿Cómo puede cambiar el sector con estas medidas de transparencia? ¿Cómo será el panorama mediático una vez se sepa lo que hay?

Es importante saber qué propietarios hay detrás de determinados medios. Eso puede permitir a la ciudadanía construirse una idea sobre por qué se publican determinadas cosas. La transparencia pura sobre los accionistas y la propiedad es una aplicación del reglamento europeo. Nos puede permitir como ciudadanos entender que si un cierto medio de comunicación hace algo es porque tiene una determinada propiedad detrás. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Los medios pueden tener la propiedad que deseen, siempre y cuando no vayamos a un sistema de concentración, como se recoge en el paquete. Y también es fundamental el tema de las audiencias.

Ha mencionado la concentración, ¿en España hay un problema con esta cuestión? Por ejemplo, en el ámbito audiovisual hay dos grandes grupos -Atresmedia y Mediaset- que copan casi todo el espacio privado.

Tenemos que garantizar que haya pluralidad de los medios, que es lo que garantiza que haya visiones distintas de las cosas. Es verdad que nosotros no somos ni de lejos el país de la UE con mayor concentración. Estas medidas introducidas en el reglamento europeo no fueron pensadas específicamente para nuestro país, pero es importante implementarlas.

Aterrizar todo esto va a ser un ejercicio complejo, pero lo queremos hacer desde el diálogo

En el plan se incluye que los debates electorales deberían ser obligatorios. ¿Cuántos debería haber en España en unas generales? ¿Quiénes deberían estar?

Viví lo que ocurrió el pasado 23J cuando un aspirante a la Presidencia del Gobierno decidió no presentarse al debate. No puede volver a ocurrir en España el caso de Alberto Núñez Feijóo. Alguien que quiera aspirar a presidir el Gobierno tiene que comparecer ante los medios en los debates. Tienen que realizarse porque son una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca las propuestas. Hay muchos países que los tienen regulados.

Con la inestabilidad parlamentaria y los números tan complicados en el Congreso, ¿confían en atraer al PNV y a Junts para este paquete de medidas?

Muchas de estas medidas tienen consenso en el Congreso. Las reformas en clave democrática que tenemos que hacer en España son las que más acuerdo pueden generar en el bloque de investidura. Estoy pensando en la reforma de la ley de secretos oficiales o en la del Código Penal. También en el cambio de la publicidad institucional.

Podemos se ha puesto ya duro respecto al plan, quieren ser más ambiciosos. ¿Podrán convencerlos?

Agradezco que quieran ser más ambiciosos, igual que ERC y Bildu. Al final, en estas reformas de calado democrático nos encanta con Sumar formar parte de una mayoría plurinacional. Empujamos en la misma dirección. Estamos encantados de poder dialogar con el resto de grupos. Es verdad que queremos ir más lejos en algunas cosas que el PSOE y como socios del Gobierno tenemos mucha influencia, pero también que no llevamos siempre al PSOE todo lo lejos que queremos. Los socios de Gobierno pueden acabar de ayudarnos para que las reformas sean ambiciosas.

La incoherencia del PP es evidente: tendrá que explicar por qué votó un registro de medios en Europa y aquí dice que es una medida bolivariana

¿Cree que el PP puede acabar votando en contra en el Congreso de aspectos que apoyó en el reglamento europeo? ¿Qué medidas concretas podrían atraer al Partido Popular?

Hemos demostrado nuestra voluntad para atraer al PP. En la ronda de negociaciones que hice con Bolaños, tuvimos una reunión con el Partido Popular, pero no quiso entrar a discutir ninguna de las medidas porque no está en una dinámica de oposición constructiva. El PP tiene muy poca legitimidad para hablar de refuerzo democrático en nuestro país cuando aún no ha pedido perdón por espiar a oponentes políticos. Y tendrá que explicar a la ciudadanía por qué votaron la creación de un registro de medios en el Parlamento Europeo y ahora dicen que es una medida bolivariana. La incoherencia del PP es evidente.

¿Será Teresa Ribera una buena vicepresidenta y comisaria en la UE?

Sin duda. Es una persona a la que aprecio personal y políticamente. Creo que va a tener una tarea complicada dentro de la Comisión: defender el Pacto Verde Europeo en un contexto más difícil que el mandato anterior. Puede jugar un gran papel, estoy seguro de que lo hará.