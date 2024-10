La red antiabortista exige "liderazgo" al presidente del Senado para que mantenga la cumbre de Madrid

El grupo ultra Red Política por los Valores está presionando al presidente del Senado, Pedro Rollán, para que se mantenga la cumbre internacional antiabortista prevista el 2 de diciembre en la Cámara Alta a pesar de las peticiones de todos los partidos progresistas de que se retire ese acto.

Diputados chilenos pertenecientes a la Red han enviado un correo electrónico al presidente Rollán después de la polémica que se ha originado por este acto para que se mantenga el "apoyo institucional". La Mesa del Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular y sin queja de los tres miembros del PSOE, acordó el pasado 17 de julio la celebración de la VI Cumbre Transatlántica en la Cámara Alta.

El grupo ultra mandó un correo solicitando la cesión de espacios el viernes 15 de julio a las 18.29 y ya el miércoles por la mañana el Senado dio su visto bueno para la organización del evento en el antiguo salón de plenos, una de las partes más emblemáticas de la Cámara. La pasada semana saltó la polémica y el PSOE ha presentado un recurso de amparo para que no se celebre el cónclave antiabortista. Además, todos los partidos progresistas han exigido que no se celebre, pero el Partido Popular no ha dado muestras de cancelación.

Nuevo correo a Rollán

El grupo ultra ha remitido de nuevo un correo a Rollán, al que ha tenido acceso infoLibre, que va firmado por doce diputados de Chile miembros de Political Network for Values. Datado en Valparaíso este mes de octubre, el texto arranca así: “Junto con saludarlo, nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación ante las noticias de las presiones que han recibido los miembros del Senado de España para suspender la VI Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values (PNfV), programada para el 2 de diciembre en las dependencias de la Cámara Alta de las Cortes Generales".

La organización ultra indica a continuación: “Nos preocupa especialmente este asunto en vista de que varios de nosotros no solo asistiremos, sino que creemos que se trata de un intento de censurar el sano debate democrático que impulsa PNfV. Esta red de políticos, parlamentarios, intelectuales y actores de la sociedad civil de todo el mundo, ha llevado a cabo una tarea seria en el contexto de la discusión democrática que atraviesan nuestros países”.

Añaden en su correo al presidente del Senado: “Consideramos que el espacio otorgado por el Senado para la realización de la cumbre es un ejemplo claro del compromiso de España con la pluralidad y el intercambio de ideas que fortalecen la democracia. Limitar la realización de este evento sentaría un precedente negativo para el libre ejercicio de la discusión política y la participación ciudadana, elementos esenciales en cualquier sociedad democrática”.

"Mantenga el respaldo institucional"

Los diputados insisten en relación al evento antiabortista que promocionan: “Creemos firmemente que es a través del diálogo respetuoso y abierto que podemos avanzar hacia soluciones que respondan a los desafíos comunes”. Y se dirigen directamente a Rollán: “Hacemos un respetuoso llamado a su liderazgo, señor presidente, para que se mantenga el respaldo institucional a esta importante iniciativa. Confiamos en que, bajo su conducción, se garantizará un espacio donde las voces diversas puedan ser escuchadas sin presiones externas, en beneficio de un debate constructivo que enriquezca la vida democrática de España y quienes participaremos en esta cumbre. Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional sobre el asunto”.

De esta manera presionan miembros de este grupo de ultraderecha al presidente del Senado. Por el momento, el evento se mantiene y se circunscribe a una cesión de sala. Pero, durante estos meses, llegó a figurar incluso como “acto” de la Cámara Alta, lo que supondría un apoyo institucional y ceder recursos públicos como un fotógrafo. Desde la Presidencia del Senado señalan que esa subida de categoría fue un “error en la intranet”.

La red ultra ha publicado también un comunicado bajo el título de La tentativa del PSOE de cancelar la VI Cumbre Transatlántica vulnera la libertad y el Estado de Derecho, donde se criticaba: “La pretensión de prohibir su celebración es un claro ejemplo de cancelación a quien tiene una posición divergente y la manifiesta de forma pacífica y respetuosa, lo que es abiertamente contrario a los fundamentos del Estado de derecho. Es un acto de cruda intolerancia que no debería tener lugar en sociedades democráticas”.

Para el grupo ultra, el Senado “es la casa de todos y por eso está abierta a todos. No puede ser rehén de presiones ideológicas". “Confiamos en la solidez de nuestras instituciones y en que sabrán estar a la altura para defender la libertad y el Estado de derecho. Convocamos a todos los líderes políticos y cívicos que consideran que la cultura de la cancelación es una amenaza para los pilares de la democracia, a unirse a la VI Cumbre Transatlántica, los días 1 y 2 de diciembre, y desde allí defender la libertad y la cultura de la vida”, añade.

La carta está firmada por miembros chilenos del grupo, pero los vínculos con el PP español de la asociación son directos. El presidente de honor es el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la directora ejecutiva es Lola Velarde, que fue alto cargo de la Comunidad de Madrid entre 2001 y 2003. Dentro del Consejo Asesor de esta red está Javier Puente, que fue precisamente senador del Partido Popular hasta las pasadas elecciones de julio del año pasado.