Bolaños pide al PP que evite que el Senado acoja "un festival ultra" de antiabortistas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este miércoles al PP que "evite" que el Senado "se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades", en referencia a la cumbre antiabortista que se celebrará en una sala de la Cámara Alta el próximo 2 de diciembre, según informa EFE.

"Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos", ha respondido sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas antes de intervenir en la Comisión de Justicia del Senado.

También se han pronunciado en contra la ministra de Sanidad, Mónica García, quien en una entrevista ha instado al PP a celebrar el acto "en Génova 13", así como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien en la red social X ha apuntado que el PP convertirá el Senado "en la sede mundial del movimiento antiabortista" y culpando al PSOE "por su pura incompetencia".

El Senado cedió a la organización internacional de políticos antiabortistas Political Network for Values (PNfV) una sala para celebrar su VI Cumbre Transatlántica el 2 de diciembre, después de que la Mesa, formada por cuatro representantes del PP y tres del PSOE, lo autorizara. "Por la libertad y la cultura de la vida" es el título de la cumbre, según ha avanzado esta organización que subraya que la defensa de la vida hay que hacerla "desde el mismo momento de la concepción" y que cita a la Cámara alta española como entidad colaboradora en el programa del evento.

La autorización para ceder una sala a esa organización fue aprobada por la Mesa del Senado el 17 de julio, según figura en el acta de la sesión, junto a otras cesiones de espacios de la sede parlamentaria, como a menudo hace la Cámara Alta a entidades que lo solicitan. En la autorización, según el acta, únicamente se añade que se hará "sin que se generen gastos a cargo de la Cámara y sin perjuicio de la posterior fijación de la fecha de celebración del acto", ya que la fecha de diciembre no figuraba en la autorización hecha en julio.

Fuentes socialistas han reconocido a EFE que no se percataron de cuáles eran las características de la asociación antiabortista porque en la reunión de la Mesa se tramitaron varias autorizaciones, contratos administrativos y de gestión. En esos casos, si no hay una oposición expresa, no llega a producirse votación ni se refleja nada más que el permiso.

En el Senado se han registrado en las últimas horas al menos cuatro escritos diferentes para pedir a su presidente, Pedro Rollán, que se reconsidere la cesión de la sala, provenientes del grupo del PSOE, del formado por ERC y EH Bildu, del de la Izquierda Confederal y de la senadora del BNG, a los que ha tenido acceso EFE.

El portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Alta, Alfonso Gil Invernón, ha resaltado que se sienten "engañados" por el PP, que con su mayoría absoluta controla la Mesa, y ha retado al presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, a decir que tampoco apoya la celebración de la cumbre antiabortista en el Senado, porque si no lo hace estará "dando un altavoz a la ultraderecha".

La red PNfV está presidida por el fundador del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, y su presidente de honor es el exministro y exeurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja. En su Consejo Asesor figuran parlamentarios de Colombia, México, Brasil, Uruguay, Hungría, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Croacia y Kenia, entre otros países.