Carta de Virginia P. Alonso a las socias y socios de infoLibre

Este martes pisé por primera vez la redacción de infoLibre para instalarme en ella como directora. No te voy a negar que llegué algo nerviosa. Vengo de trabajar mano a mano con un mismo equipo durante casi una década y, aunque mi carrera profesional ha sido de todo menos tranquila, me sigue resultando imponente cruzar la puerta de lo que va a ser mi segunda casa y empezar de cero con un equipo que no conozco.

Es un momento muy especial, tanto que recuerdo todas y cada una de las veces que he llegado de nuevas a un periódico y me he dirigido por primera vez a la redacción. Los periodistas están expectantes y analizan cada una de las palabras que reciben buscando segundas e, incluso, terceras lecturas. Sin embargo, no hay dobleces en lo que les transmití. Y quiero compartir la esencia de mi mensaje también contigo como extensión del ejercicio de transparencia que caracteriza a infoLibre:

“Es un privilegio dirigir infoLibre, un medio que sigo, que me gusta y que creo que tiene unos cimientos sólidos para afrontar los retos que tenemos entre manos, que no son pocos. Por un lado, el ascenso global de la extrema derecha y, en paralelo, una ola de desinformación que lo enturbia todo. Sin embargo, creo que todo esto brinda un abanico de posibilidades inmenso para el buen periodismo. Y que un medio como infoLibre tiene que poder marcar la diferencia en un momento como este. Sobre todo, porque tenéis los mimbres, la capacidad, la calidad y el criterio para hacerlo. Las señas de identidad de infoLibre son claras –la investigación como eje, por ejemplo– y vamos a trabajar para reforzarlas y consolidarlas aún más.

Más allá del auge de la extrema derecha, nuestro sector vive inmerso en una revolución industrial desde principios de los 2000. Esto obliga a una renovación constante y a una permanente adaptación a una realidad muy cambiante. Ahora mismo, el momento es de una volatilidad extrema, con caídas generalizadas de audiencia en todos los medios derivadas, sobre todo, de la popularización de la IA. Y a esto hay que añadir un cambio de paradigma en las redes sociales. infoLibre tiene una ventaja competitiva importante: la audiencia no es el parámetro que guía todas las actuaciones en este medio, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría”.

Tres días después de aterrizar estoy mucho más tranquila. No porque ya haya cogido las riendas –esto lleva su tiempo–, sino porque me he encontrado un equipo comprometido con el único periodismo que para mí tiene sentido: el periodismo crítico, audaz, riguroso y honesto, el que promueve una transformación social y permite transmitir esperanza a quienes nos leéis. Por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme a ti para darte las gracias. Soy muy consciente de que tu apoyo ha sido y es fundamental para sostener este medio y hacer de él lo que es hoy: una referencia del periodismo ético y decente. Estoy dispuesta a dejarme la piel para que lo siga siendo por muchos años más. Ojalá sigas a nuestro lado para que puedas disfrutarlo junto a todo el equipo de infoLibre. Lo dicho, gracias, de corazón. Empezamos.