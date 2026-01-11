Feijóo sostiene que la historia "juzgará" a Sánchez y Zapatero por "conchabear" con el régimen de Maduro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no hay lavado de cara que "blanquee" toda la "suciedad" de aquellos que "callaron, conchabearon y se lucraron" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha añadido que la historia no perdonará y juzgará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel.

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país.

A todos ellos les han enviado un mensaje de esperanza porque "podemos estar –ha dicho– un poco más cerca de la democracia" y en los inicios del fin de una "dictadura tramposa, criminal y miserable".

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

"Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad", ha agregado el líder del PP, quien a continuación se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"La historia no les perdonará, la historia les juzgará", ha proclamado, antes de indicar que al PP no se le verá "con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países", una postura, ha dicho, totalmente diferente a la del Gobierno, "ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos".

Ha reprochado a Sánchez que se declare preocupado con el derecho internacional y se ha preguntado “por qué no van a hablar de él a las cárceles venezolanas”.

Una reforma del suplicatorio

Núñez Feijóo también ha anunciado que propondrá una reforma del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia. "La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco", ha afirmado.

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia ni "asegurarse la impunidad". Según fuentes del PP, su objetivo es reformar la ley para blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español "por muy presidente del Gobierno que sea".

Con esta reforma, el Congreso mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva por lo que cuando ese aforado deje el acta "la causa le estará esperando".

Rechaza enviar tropas a Ucrania

Sobre enviar tropas a Ucrania, Feijóo ha avanzado que su partido lo rechazará si el Gobierno no da datos y explicaciones al detalle sobre la operación. Ha comentado que "ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas" a Ucrania, pero ha avisado de que si cree que va "a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden".

Ha asegurado que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa", pero a la vez ha puntualizado que "no está con un gobierno mentiroso y tramposo", en alusión al de Sánchez, al que ha invitado a demostrar su "mayoría progresista".

"Si la seguridad nacional y europea requieren del Partido Popular, que lo expliquen, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto", ha añadido.

Feijóo ha defendido que hay que aclarar cuánto será el gasto en defensa, durante cuánto tiempo, de dónde saldrán los fondos en los presupuestos y con qué empresas se trabajará. "La seguridad nacional es para proteger el país, no es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada después de más de siete años de artimañas. A España ya no se la van a colar y, por tanto, al partido mayoritario de España tampoco", ha concluido.