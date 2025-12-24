Legere, eligere

“No hay escritor sin lector y se puede ser lector y elector: leer (legere) es elegir (eligere)”, nos dice Emilio Lledó. Os propongo esta selección de lecturas a vuestra elección. Estas sugerencias son refugios y compañías porque las soledades pobladas de libros ya son otras soledades y también, porque en la vida y en los libros pasar páginas es avanzar.

Esta selección no es un listín de teléfonos, esto es literatura y vida, ingredientes necesarios para habitar mejor este mundo, a veces, inhóspito. Por eso, Jorge Luis Borges nos da esta opción: “La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz".

Libros de ensayo

Flor, no: florezco. Género y reflexión poética en la obra de Ángela Figuera Aymerich, de María Sánchez-Saorín (Torremozas). Prólogo José Ramón Zabala Agirre. Es un estudio riguroso para el conocimiento de la vida y obra de esta autora que no fue reconocida como es debido.

Lampedusa y España, de Gioacchino Lanza Tomasi. (Acantilado). Prólogo de Salvatore Silvano. Edición y Épilogo de Alejandro Luque. Libro de biografía y memoria, es un retrato y el acercamiento a la lengua y literatura españolas del autor de El gatopardo.

La vida en un trazo. El aforismo contemporáneo: una prerspectiva folosófica (siglos XX-XXI), de Javier Recas Bayón (Cypress), imprescindible estudio para cualquiera que desee informarse acerca de qué ha sido y sigue siendo el aforismo en nuestro país, en el siglo XX y XXI.

Carmen Martín Gaite, Una biografía, de José Teruel (Tusquets). Premio Comillas, 2025. En el centenario del nacimiento. Contiene una ingente documentación inédita sobre la narradora extraordinaria que fue.

Libros de poesía

Las horas sucesivas. Poesía, 1978-2022, de Manuel Neila (Renacimiento). En este volumen se recogen cuatro décadas de poesía, con tintes machadianos en donde el paso del tiempo y la reflexión son el eje de su obra.

Soledades, de Javier Egea (Hiperión). Prólogo de Félix Martín Gijón. Es una Antología personal con un título de resonancias gongorinas y machadianas que reúne poemas de los seis libros publicados en vida.

Ese lugar llamado nunca, de Ángela Serna (Olifante). Prólogo de Fulgencio Martínez. Es un diálogo íntimo y expresivo, que simboliza a través de sus tres partes (madre-casa-infancia).

Anaqueles y márgenes, de Trinidad Gan (Sonámbulos). Un libro íntimo en donde se reúnen todos sus poemas publicados en Revistas y Antologías al margen de sus libros (más inéditos) en donde su voz personal queda patente.

Soles de media noche, de Mónica Doña (Renacimiento). I Premio Internacional Gonzalo de Berceo. Un poemario de búsquedas, de miradas a las pequeñas cosas, de la vida, de la pérdida y de la esperanza.

Oxford Circus, de Gerardo Rodríguez-Salas (Visor). III Premio de Poesía Marpoética. Un poemario, a modo de espectáculo festivo entre lo trágico y lo cómico, en donde transitan: memoria, identidad y vulnerabilidad.

A todo lo que se pase y se borre y se pierda. Antología poética, de Julia Uceda. (Planeta). Ilustrada por Francisco Uceda. Con motivo del centenario del nacimiento de la poeta, recoge personalmente poemas de sus diez libros publicados.

Libros de Novela

Los nuevos, de Pedro Mairal (Destino), una novela realista de búsquedas, en donde el paso del tiempo de la adolescencia a la edad adulta aparece, junto con el tema de la pérdida y la amistad.

Canon de cámara oculta, de Enrique Vila-Matas (Seix Barral), una historia original en donde su protagonista desentraña las lecturas influyentes en su vida y en su escritura.

Relato

Hasta ya no ir y otros relatos, de Beatriz García-Huidobro (Cuatro Lunas). Cuenta historias: cuatro mujeres protagonizan este libro, de orígenes y procedencias diversas, sin embargo, son una misma mujer que clama en soledad ante la violencia y humillación.

Aforismos

Un monstruo incomprensible. Retablo de moralistas franceses 1600-1850. Edición de José Luis Trullo (Renacimiento).

Tercer milenio, de Álvaro Salvador (Trea)

La era espacial. Aforismos y fragmentos 2020-2025, de Juan Varo (Cuadernos del Vigía).

El vigilante de la luna, de Ricardo Virtanen (Themata),

Ubicua música, de Juan Kruz Igerabide (Libros del Aire).

El pescador de aforismos (Cypress). Edición y selección de Miguel Rodríguez. Antología (2015-2025). 999 aforismos. Se puede descargar.

Revistas:

Paraíso, dirigida por Juan Carlos Abril, incluye entrevistas, poemas, reseñas y sobre la poesía completa de Ángeles Mora y José Mateos,

Ítaca, dirigida por Isabel Marina, con un subtítulo “La poesía ayuda a vivir”, en este último número, recoge entrevistas, poesía y reseñas.

Extramuros, coordinada por R. Delgado, J. I. Fernández-Dougnac y R. Serrano. Flamenco, entrevista (Víctor Erice), diario (Antonio Muñoz Molina) y un monográfico dedicado al aforismo y a los aforistas actuales.

Y Litoral, este año con dos monográficos, dos joyas como ya nos tiene acostumbrados: “Mujeres”, y “El beso. Edición de Antonio Lafarque y Lorenzo Saval. Poemas, textos, cuadros, collages, se abrazan, todo un diccionario de escritores y artistas, todo un alfabeto de arte.

Y es que los buenos libros suspenden el tiempo y aprueban la vida. Así que:

Paseo literario por la filosofía del aforismo Ver más

¡A descorchar libros y veremos cómo salen burbujas!

¡Salud y lectura para el 2026!

*Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro: Telegramas (Libros de Aire, 2025)