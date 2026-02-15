Con todo.

Gabriel Rufián es hoy por hoy –y de largo– el político más brillante del Congreso y probablemente de la última década. El bajo nivel que se muestra en sede parlamentaria es obvio y vergonzante y habría que enviarles un S-Alert en cada sesión a unas derechas que se han echado al monte desde el principio de la legislatura y a unas izquierdas que andan abrazando farolas con la piel excesivamente fina, dándole chance a no se sabe quién y enfriando la propuesta de la alianza plurinacional de la izquierda para las generales, planteada en julio del año pasado por Rufián.

Tras la debacle en los comicios autonómicos de Aragón de la izquierda, que han borrado del Parlamento a Podemos, y donde IU-Sumar salvan los muebles con un solo representante, la reflexión de Gabriel Rufián ante los resultados es tan clara como necesaria: “Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya” o “¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el ministro del Interior va a ser Abascal?" A la par que ironizaba sobre la noticia referente a un recorrido por el territorio nacional: “Giras hacen los Rolling Stones. Yo solo voy a hablar con quien me llame de lo que hay y de lo que viene”. A full con Rufián.

El músculo político de la izquierda de piel fina lleva años atrofiándose, permitiendo que personajes de un calado político igual a cero gobiernen en la Comunidad de Madrid y que, probablemente, tras su entrada en el mundo MAGA, lo haga a nivel nacional. Esto es lo que hay si no se les paran los pies a las derechas, y me la suda si es extrema o no, es lo que viene. Fascismo 2.0.

