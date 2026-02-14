Castellón, en alerta roja por vientos huracanados de hasta 140 km/h

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por los fuertes vientos -en algunos lugares de carácter huracanado-, por nevadas, lluvias u oleaje se han ampliado a todas las comunidades y ciudades autónomas, y en la provincia de Castellón se mantendrá durante todo el día el nivel rojo' (peligro extraordinario) ante la posibilidad de que las rachas más fuertes alcancen los 140 kilómetros por hora, según recoge EFE.

Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas han activado algún tipo de aviso, según los datos de la Aemet, que ha informado de que durante el día de hoy se ha iniciado un cambio en la situación meteorológica debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores y a la progresiva entrada de altas presiones por el oeste, lo que unido a la borrasca Oriana que se sitúa sobre el Mediterráneo está generando vientos muy fuertes en muchos lugares del país.

Además del aviso 'rojo' que afecta a la provincia de Castellón se han activado avisos de nivel naranja (peligro importante) por fuertes vientos en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, ante la previsión de que el viento suple con mucha fuerza y alcance velocidades que en muchos puntos van a superar los 100 kilómetros por hora.

En nivel amarillo (peligro bajo) por el viento están las comunidades de Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y todas las islas del archipiélago canario, según los datos de la Aemet.

Además de por los fuertes vientos se han activado avisos por nevadas en varias comunidades autónomas, de nivel naranja en Asturias, Cantabria, Castilla y León, y Cataluña, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular espesores muy importantes -hasta 20 centímetros- a lo largo del día.

Las nevadas previstas para hoy han motivado también la activación de avisos de nivel amarillo en las comunidades de Aragón, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, aunque los acumulados más importantes se registrarán en cotas altas; y en las comunidades de Aragón y Cataluña persiste además el riesgo de que se produzcan aludes.

El fuerte oleaje que azota a todo el litoral ha motivado que la Aemet active también avisos de nivel naranja en las comunidades de Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, y Melilla, y los datos de la Aemet alertan de la altura que pueden alcanzar las olas, de hasta 12 metros en algunos lugares.

En amarillo por el oleaje están también las comunidades de Andalucía, Murcia, Ceuta y todas las islas -excepto Fuerteventura- del archipiélago canario.

El mapa de alertas para hoy se completa con avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias en Cantabria, Navarra y País Vasco, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Límites de velocidad y trenes suspendidos en Castellón

Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.

A través de la red social X, Renfe indica asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado velocidad a 80 km/h en las carreteras de la provincia de Castellón, en peligro extremo por vientos huracanados, y, además, está restringido en esas vías el adelantamiento para vehículos pesados que deben mantenerse en el carril derecho.

También el fuerte viento ha obligado a cerrar un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, y en Madrid están cortados los accesos al puerto de Navacerrada.

Además, hay seis carreteras de la red principal afectadas por la nieve, y en una de ellas, la A-73, en Vasconcillos del Tozo (Burgos), está prohibido el paso a camiones.

Otras cinco están transitables con precaución: la A-52, entre Riquejo (Zamora) y A canda (Ourense); la A 67, entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Reinosa (Cantabria); la A-6, en Manzanal del Puerto y la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en León; así como la A-92, en Huetor de Santillán (Granada).

Tráfico pide mucha precaución, evitar circular en las zonas afectadas y consultar siempre la información del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha.

Asimismo, varios accidentes provocan cortes en Tarragona, en la AP-6, en Valdellós y L'Ametlla de Mar hacia Tarragona, con un desvío de debidamente señalizado por la N-340; en Asturias, la AP 66, en Campumanes hacia León; y en Córdoba, la A-45, en Montilla hacia Málaga.

Según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), a consecuencia de los vientos huracanados que soplan en el sur de Tarragona ha quedado prohibida la circulación de camiones de más de 7.500 kilos por la AP-7 en toda la provincia, desde el límite con la de Castellón hasta el municipio de L'Arboç.

En el caso de la autopista AP-7, un accidente en el kilómetro 297 ha obligado a cortar la autopista en L'Ametlla en sentido Barcelona, por lo que se han habilitado desvíos por la carretera N-340, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).