La borrasca Oriana deja fuertes rachas de viento y precipitaciones en toda la Península

La borrasca Oriana se desplaza este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía, según recoge EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este viernes se mantendrá el tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la Península y Baleares.

Nevará en los principales entornos de montaña, con la cota bajando hasta los 1.300/1.400 metros en el tercio sur, a 700/1.000 en el noroeste y a 900/1.200 en el resto.

Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las máximas del Ebro y fachada oriental peninsular. Predominará el viento moderado en interiores y fuerte en litorales, sudeste y Baleares, con rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio.

En Canarias, tiempo estable con cielos nubosos y posibilidad de llovizna al norte de las islas montañosas. Viento alisio con rachas muy fuertes.

Unas 66 carreteras cortadas, 50 de ellas solo en Andalucía

Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 50 se ubican en Andalucía.

Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas del viernes.

Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es las más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.

Asimismo, el hielo y la nieve afectan a otras 19 vías secundarias de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Segovia, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, con hasta un total de 10 carreteras con tramos cortados.

En dos carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia (Salamanca), así como la NA-137 entre Isaba e Izaba (Navarra).

La DGT recomienda consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender la marcha debido a los distintos avisos que se han activado en varias comunidades autónomas.