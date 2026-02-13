Ha muerto Don Xesús. Xesús Alonso Montero falleció este jueves en Vigo a los 97 años de edad, una vida dedicada a la docencia, al estudio y defensa de la lengua y de la cultura gallegas y a una militancia comunista que nunca abandonó, con una visión de clase que marcó su trabajo en otras áreas.

A través de su trayectoria vital, iniciada en Vigo en 1928, se puede recorrer buena parte del siglo XX y un buen trecho del siglo XXI en los ámbitos de la cultura, de la política y de la lengua gallega. Porque Alonso Montero destacó primero en el campo de la sociolingüística con obras como O porvir da lingua galega (1968), O que cómpre saber da lingua galega (1969) o Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973), que alertaba de la dramática situación del idioma, falto sobre todo de prestigio social y de transmisión intergeneracional.

También llevó a cabo varios estudios sobre autores gallegos, comenzando por Curros Enríquez, a quien dedicó en 1966 su tesis doctoral en Salamanca, y siguiendo por Rosalía, Celso Emilio, Luís Seoane, Lorenzo Varela, Castelao, Luís Pimentel y otros. En total, publicó más de 40 obras de ensayo y como creador cultivó la narrativa en obras como Pedro Petouto. Trabajos y cavilaciones de un maestro subversivo (1974), y también la poesía.

Dedicó buena parte de su vida a la docencia y fue catedrático de Lengua y Literatura Españolas en Escuelas de Magisterio en Palencia, Madrid y Lugo, donde llegó en 1960 como catedrático del Instituto Masculino (IES Lucus Augusti). Se inició en ese momento un estrecho vínculo con la capital lucense que lo llevó a ser nombrado el pasado mes de noviembre hijo adoptivo, en uno de sus últimos actos públicos. En Lugo pasó, según confesó en alguna ocasión, “los mejores 16 años de mi vida”.

En 1976 pasó a ser profesor titular de Literatura Española en el Colegio Universitario de Vigo, para convertirse posteriormente en profesor titular de Literatura Gallega en Compostela y, finalmente, catedrático de Literatura Gallega en la Universidad de Santiago.

La política fue otra de las bases imprescindibles de su vida. Se afilió en 1962 al Partido Comunista y en las primeras elecciones tras la muerte de Franco, en 1977, encabezó las listas del PCG en la provincia de Lugo, una militancia en el marxismo que nunca abandonó. Su compromiso le costaría diversos episodios de represión durante la dictadura y determinaría la elección de algunas de sus áreas de estudio predilectas, como las letras gallegas y españolas durante la II República, la guerra civil, el franquismo y el exilio.

Ingresó en la Real Academia Galega en 1993 con el discurso Manifestos en verso en favor de la poesía civil en los primeros tiempos de la Posguerra en la Galicia de la Tierra y en la Galicia Emigrante (1939-1962). En 2013 se convirtió además en presidente de la Academia, sucediendo a Xosé Luís Méndez Ferrín. Fue elegido por apenas dos votos de diferencia frente a Manuel González.

Ocupó el cargo hasta el año 2017, sustituido por Víctor Freixanes. La RAG destacó este jueves a Alonso Montero como "maestro de maestros y gran ejemplo de compromiso con la defensa y el estudio de la lengua y de la cultura gallegas".

En los últimos años fueron constantes los homenajes y reconocimientos a un hombre que anteriormente ya había recibido el Premio Otero Pedrayo, el Pedrón de Ouro, el Premio da Crítica de Galicia o el Premio Trasalba. Al citado nombramiento como hijo adoptivo del Concello de Lugo, un acto en el que se destacó su "papel clave en la formación de generaciones de estudiantes y en la defensa de la lengua gallega", hay que sumar otro homenaje realizado un año antes en el propio IES Lucus Augusti.

Hace dos años también había sido nombrado Vigués distinguido, destacándolo el alcalde Abel Caballero como "hombre sabio comprometido con los valores del progresismo". E, igualmente, en la Facultad de Filología de la USC se celebró un acto de homenaje en el año 2023 coincidiendo con su 95 aniversario.

Una vez conocida la noticia de su fallecimiento, comenzaron a reproducirse los mensajes públicos de condolencia, como el ya citado de la RAG o el de Comisiones Obreras, que destacó su condición de "incansable luchador por la clase trabajadora y por la memoria democrática" y su "trayectoria de lucha y compromiso con la lengua y la cultura gallegas".

Los mensajes fueron numerosos desde el ámbito del Partido Comunista y de Izquierda Unida. El coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, destacó que Alonso Montero "tuvo lucidez hasta el final y una envidiable agudeza de análisis [...] se marcha un gigante de la cultura gallega y un comunista cabal".

Del mismo modo, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, calificó su pérdida como "una pena profundísima para la cultura gallega y, de manera muy especial, para esta institución, en la que desempeñó un papel determinante en sus inicios".

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apuntó a través de las redes sociales que “la cultura y la intelectualidad gallegas pierden a uno de los pensadores más relevantes de la Galicia contemporánea”.