"Poneos de acuerdo que nos comen los fascistas", las redes opinan sobre Rufián y la unidad de la izquierda

La ultraderecha le va comiendo poco a poco la tostada a la derecha y la suma de ambas está consiguiendo controlar gobiernos regionales, esta lectura quedó clara después de las dos últimas citas electorales: Extremadura y Aragón. Como consecuencia de estos resultados Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) tomaron la palabra y anunciaron, como adelantó infoLibre, que se unen en un acto en Madrid: "O nos inventamos algo para poder sumar y multiplicar o nos vamos al carajo". Su objetivo es "potenciar" los espacios a la izquierda del PSOE. Poco después de este anuncio, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes comunicaban que presentarán el día 21 su opción electoral. Las redes, de inmediato, se han hecho eco de este asunto, muchos celebrando que esto suceda y mostrando su apoyo, pero también ironizando sobre la proliferación habitual de partidos y coaliciones de izquierda. "En Temu hay ya alianzas de izquierda desde 2.50€", se ríe @yatedigoyoque, "Si Gabriel Rufián lidera una candidatura de izquierdas, bien. Si Gabriel Rufián articula una candidatura de izquierdas pero no la lidera, bien también. Pero poneros de acuerdo, ¡coño ya! Que nos comen los fascistas", opina @benderofuscado.bsky.social.

"Más sabe el dirty sanxe por dirty que por sanxe": las redes, sobre los ataques de Musk al presidente Ver más

El programa de parodias 'Polònia' de 3Cat también ha dedicado uno de sus vídeos al de ERC, y él parece que lo ha recibido con buen humor "Putos cracks 😂😂😂", escribía en X compartiendo el vídeo.

-Rufián: "Deberíamos ir mirando lo de montar algo juntos". -Bildu: "Yo paso de todos". -Sumar: "Yo ya tengo mis cosas dejando fuera a los demás". -Podemos: "Yo con esos no". -ERC: "Que Rufián qué?". Y así nos va. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 10 de febrero de 2026, 17:02

Si Gabriel Rufián lidera una candidatura de izquierdas, bien. Si Gabriel Rufián articula una candidatura de izquierdas pero no la lidera, bien también. Pero poneos de acuerdo, coño ya! Que nos comen los fascistas. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 8 de febrero de 2026, 15:03

Es el momento de ponernos menos líneas rojas en la izquierda y empezar a ponérselas a la derecha. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 13 de febrero de 2026, 11:45

La resaca electoral de los comicios aragoneses también ha marcado la pauta en X y Bluesky esta semana. El foco está puesto en las negociaciones y en qué hará el PP para lograr conseguir el apoyo de Vox. En redes ha proliferado la especulación y la mofa acerca de la relación entre la derecha y la ultraderecha. "Abascal con su director de estrategias de campaña", bromea @chemapizca compartiendo una foto de Feijóo con el líder de Vox dándose la mano.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.