IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzan su alianza de izquierdas el 21 de febrero

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales el próximo 21 de febrero en un acto que tendrá lugar en Madrid, según han asegurado a EFE fuentes de estas formaciones.

El objetivo de esa alianza es construir un espacio "sólido y confiable a lo largo del tiempo" que permita a "las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse".

Su voluntad, según las citadas fuentes, es fortalecer la alianza que ya han desarrollado en estos años de gobierno, aprender de los errores y potenciar los aciertos.

Para ello, pretenden partir del reconocimiento de las diferencias, trabajando "fraternalmente" por un horizonte común que quieren "abrir al conjunto de las fuerzas políticas y sociales" que están hoy preocupadas por el futuro del país y que quieren, sobre todo, seguir "conquistando derechos".

IU, Más Madrid, Comunes y el movimiento Sumar, formaciones que han trabajado "con discreción" en este proyecto desde hace varios meses, sostienen que quieren trabajar por un nuevo horizonte de país desde la organización y la movilización en la calle.

La convocatoria de Rufián y Delgado agita a una izquierda en busca de rumbo a las generales Ver más

Esta iniciativa se inició, añaden las citadas fuentes, con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que forman parte del Gobierno de España.

Junto a ello se organizaron una serie de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta, que el próximo día 21 dará su primer paso público en un acto conjunto.

Consideran que es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida, un primer paso de un proyecto en el que van a ir "más allá", concluyen las fuentes.