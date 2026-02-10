Asediados por el futuro terror

He aquí el invierno de nuestras desdichas, con todas las nubes del pánico amenazando nuestras cabezas, sepultadas bajo el pensamiento del futuro terror. Mientras Vox crece en Aragón y prepara su estrategia para los próximos caucus de la derecha en Castilla y León, Felipe González amaga con votar en blanco en las próximas elecciones generales si la candidatura del PSOE vuelve a estar encabezada por Pedro Sánchez. Al veterano ex Secretario General hoy la vejez no le perdona, traicionado por el rencor cultivado con los años. El torvo abogado laboralista, aquel que seducía con la pana al compás lascivo de las últimas décadas del viejo siglo veinte, camina hoy falto de garbo y contrahecho, por los pasillos luminosos del Ateneo, como si restara sus últimas horas apoltronado bajo la soledad de los bonsáis y sus recuerdos, terco como un dios tibetano, orondo y fatuo, que ha decidido descender por unas horas hasta los infiernos.

Mientras tanto, la vida continúa. Los caucus de la derecha en Extremadura y Aragón plantean una tragedia en las periferias mudas. ¿Acaso cualquier alternativa al futuro terror es inimaginable? ¿Es realmente el binomio PP-Vox inmanente y sin afuera, como una burbuja de dimensiones infinitas y sin circunferencia definida? ¿Es un lugar inexorable definido en todas partes, sin salida? ¿Cómo conjugar su existencia con la convicción de que hay estrategias para poder escapar de él? ¿Cómo interpretar los resultados electorales sin renunciar a hacer política como posibilidad de cambio?

Cualquier alternativa sólo parece un hermoso relámpago de primavera. El próximo 18 de febrero, Emilio Delgado y Gabriel Rufián asomarán la cabeza en el Madrid D.F para alzar la voz. Han despertado el sueño de una noche de verano que evoca la España plurinacional y el frentepopulismo. Rufián ha sido, junto a Pedro Sánchez, la única figura superviviente desde el 2016 hasta nuestros días. Casado, Iglesias, Montero, Díaz... todos está políticamente enterrados en la noble sepultura del pasado. Han ido cayendo lentamente, sin posibilidad de mudar la piel, ciegos por la ambición, el orgullo, la venganza o la vanidad. Once años dan mucho tiempo para reinventarse, pero el porvenir político de Rufián no está sincronizado con el de Ana Pontón y el BNG, tampoco con el de Oskar Matute y Bildu y, menos aún, con el de Oriol Junqueras y ERC. El objetivo de Gabriel Rufián sigue siendo Gabriel Rufián. Goza de un gran futuro merecido, pero corre el riesgo de ser gloria de un día. He aquí el gran reto plurinacional: saber declinar la ola autoritaria internacional, vertida sobre los diecisiete cuencos autonómicos de nuestro país, sin renunciar a la política como posibilidad de cambio.

¿Acaso cualquier alternativa al futuro terror es inimaginable? ¿Es realmente el binomio PP-Vox inmanente y sin afuera, como una burbuja de dimensiones infinitas y sin circunferencia definida?

Mientras tanto, José María Aznar le ha dado al mundo las buenas noches en forma de segundo aviso desde la Fundación FAES. "Sánchez sacrificará cualquier peón, por íntimo que sea el parentesco que le vincule con él –político o familiar–, porque solo juega una partida: la suya”. Miguel Ángel Rodríguez, el visir de Sol, ha ordenado al artillero Manso que apunte todos los cañones a las ventanas de la séptima planta de la sede del PP en la calle Génova. Ya lo advirtió esta semana Arcadi Espada, tan perverso como sagaz en las páginas de El Mundo: “Ha llegado el momento de que Feijóo rectifique su estrategia. Puede hacerlo de dos modos. Uno es dimitir y que el candidato sea alguien capaz de gobernar con Vox”. En Génova ya se pronuncia la palabra dimisión y se han disparado ráfagas de fuego amigo desde los despachos de Mar Sánchez Sierra, tan temeraria como aventurera, utilizando incluso los diarios progresistas. Fuego cruzado en el PP. ¿Veremos la cabeza de Feijóo clavada de una pica como vimos la de Casado? En marzo se cumplen cuatro años de las elecciones de Castilla y León. Ahí comenzó la caída de Casado. Volverá a cumplirse la profecía. Atentos.