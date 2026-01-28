De la investidura declinante a la legislatura que agoniza

Tal día como hoy, pero de hace diez años, el mundo era otro, más previsible, quién lo diría. España también era otra, menos compleja, menos removida por unas emociones que, no obstante, comenzaban a ser potencialmente las actuales. Por estas fechas, hace diez años, los periodistas analizábamos composiciones de gobierno. El presidente Mariano Rajoy declinaba ante Felipe VI someterse a una investidura, tras las elecciones de diciembre, y el foco de atención iluminaba a Pedro Sánchez como alternativa inverosímil del PP. Mariano Rajoy alardeaba de tancredismo y reforma laboral, lo importante era Soria y no Siria y se producía la inversión moral del PP con el caso Gürtel. Mientras tanto, el PSOE guardaba en el trastero de los recuerdos perdidos la hornacina con las cenizas de Eduardo Madina y reclamaba movimiento, emociones fuertes, un giro radical del país. Muchas cosas pasaron hace diez años. Sánchez mantenía sus primeros contactos con Podemos para explorar un gobierno de cambio y se rompía el abrazo con Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Comenzaba a vislumbrarse, pues, el fin del bipartidismo y la consagración de la perestroika.

Diez años más tarde, la coyuntura ha cambiado. El principal debate político se sustancia sobre la continuidad de una legislatura que se exprime a sí misma cada vez que el gobierno de Pedro Sánchez pasa por el Parlamento y somete a convalidación un decreto ómnibus lleno de medidas sociales (bono de transporte, subida de pensiones, etc) con las que PP, Vox y Junts prefieren hacerse un autorretrato del culo. Alguien ha dicho que hay fatiga de materiales en el proyecto socialista y yo añadiría que son más preocupantes las voladuras previstas en algunos edificios del Estado.

Es posible que la continuidad de la legislatura no dependa tanto de los rugidos que se escuchen en la Corte de los Leones ni del ciclo autonómico como de lo que suceda en la segunda línea del frente, donde la democracia pasa y pesa de otra manera diferente y las empresas participadas por la SEPI deciden, y vaya si deciden, los intereses generales del país. Conviene no perder de vista, querido y desocupado lector, la situación actual de Telefónica, tener un ojo puesto a lo que suceda en Indra y otro a lo que puede acontecer en Red Eléctrica. Y a la suma de todos estos asuntos, hay que añadir ahora el devenir de Adif después del grave accidente en Adamuz (Córdoba).

Las 500 millas de Aragón

Ya hemos dicho aquí que las elecciones autonómicas que comenzaron en Extremadura y concluirán en Andalucía son las primarias de la derecha española. En estos caucus, el PSOE no se juega nada. Tan sólo tiene que esperar a que el camino vaya dibujando la silueta que pondrá nombre y apellidos al futuro terror. Mientras tanto, Sánchez sólo tiene que gobernar y sacrificar peones.

Sánchez vive días de trueno en Moncloa. Le acaban de tumbar su decreto ómnibus. Vivir es correr en el límite. Vivir es gobernar en ese límite y desplazarlo unos metros después

El cara a cara de este lunes entre Azcón y Alegría es otro ejemplo después de la caída de Gallardo. El único debate a dos de estas elecciones autonómicas afianzó el marco político de estos caucus de la derecha donde lo que se define es el reemplazo de Feijóo, por Abascal (desde fuera) o por Ayuso (desde dentro). Este país tiene la manía de hacer mudanza cada diez años y quemar los muebles viejos.

Los caucus de la derecha se parecen mucho a la IndyCar. Son circuitos sencillos, sin chicanes, con muchos coches y contacto. Cada carrera nos habla de fuerza y velocidad, de acción y vértigo, de astucia y potencia. Correr al límite de tus posibilidades significa también vivir al límite de tus posibilidades. El PP se juega su hegemonía en las 500 millas de Aragón, donde 8 escuderías compiten el próximo 8 de febrero.

Jorge Azcón quiere ser el candidato del "cabreo útil". Lo proclamó el pasado fin de semana, tras la encuesta del CIS que augura un reforzamiento de Vox. El carro de Azcón se mantiene en la misma posición que hace dos años y es tan cautivo de la estrategia de Abascal como lo fue Guardiola en Extremadura. Los ingenieros quieren que su escudería sea tan fiable como un partido de la derecha democrática y carburar descontento entre los jóvenes como un partido de la derecha autoritaria. Pero esa estrategia solo fortalece a Abascal y a Ayuso. En cualquier circunstancia, quien pierde siempre es Feijóo.

De Gelida a Adamuz

Así empieza lo malo, cuando lo peor queda atrás, “Thus bad begins and worse remains behind", dice Hamlet en la escena III del cuarto acto. Lo podría haber dicho Miguel Ángel Rodríguez, un hombre eminentemente shakespeariano. El hallazgo de una negligencia inicial puede desencadenar una crisis política mayor desde Gelida hasta Adamuz. Estamos viviendo el momento en que las investigaciones preliminares, que apuntan a una fractura, dejan de verse como un accidente para ser tratados como un fallo político del sistema.

El presidente del Gobierno ha asumido "todas" las responsabilidades. Sánchez vive días de trueno en Moncloa. Le acaban de tumbar su decreto ómnibus. Vivir es correr en el límite. Vivir es gobernar en ese límite y desplazarlo unos metros después. El ejecutivo le ha dado carta de naturaleza política a un desastre en Adamuz y Gelida y ahora le toca demostrar fiabilidad y fortaleza, entregando una libra de carne, ¿la del ministro Puente y sus candidatos en los caucus?, y abriendo una etapa de exigencia de dimisiones o convocatoria anticipada de elecciones. Crisis de gestión, independencia en la investigación, presión judicial y social son los vagones de un tren que conduce a unas elecciones anticipadas. Y aun así, Sánchez jugará al límite hasta finalizar la legislatura en 2027.