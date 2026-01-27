Juristas presentan en el Ateneo de Madrid un manifiesto contra la condena al ex fiscal general

Magistrados, fiscales, abogados y catedráticos se reunirán este viernes en el Ateneo de Madrid para presentar el manifiesto Una sentencia inquietante, crítico con la condena contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El acto correrá a cargo de la histórica abogada Paca Sauquillo y contará con la participación del magistrado Joaquín Giménez García, la fiscala Pepa Berdugo García-Maestro, el abogado y sindicalista Nicolás Sartorius y el abogado Manuel de la Rocha Rubí. Moderará la periodista Elena Herrera.

La condena impuesta por el Tribunal Supremo, señalan los firmantes, ha suscitado "ciertas inquietudes en sectores de la ciudadanía", pero además "ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal", por un motivo claro: "No descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios".

A juicio de quienes suscriben el texto, en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones", sino que es preciso "acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable". En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, ese requisito "no se cumple".

García Ortiz denuncia en el Supremo la vulneración de cinco derechos fundamentales y abre la puerta al TC Ver más

Ponen el foco además en las declaraciones de los periodistas que durante el proceso judicial rechazaron que el ex fiscal general fuera su fuente, a pesar de lo cual "la sentencia prescinde del valor de sus testimonios sobre la base de una desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico".

La sentencia además "descansa en una interpretación sumamente distorsionada del delito de revelación de secretos", opinan. El tribunal sentenciador calificaba como delictiva la publicación de una nota de prensa oficial que "no reveló ninguna información nueva y que se limitó a reproducir datos ya difundidos por los medios". Esto, asienten los firmantes, "no equivale a revelar secretos". Pero además la nota de prensa "perseguía desmentir una acusación falsa, grave e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía", precisan.

Por todo ello, expresan tajantes que "la condena no debió producirse". "Nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes", subrayan. El manifiesto será presentado el viernes a las 19:00 horas en el Ateneo de Madrid.