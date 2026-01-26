Un colectivo exige a Julio Iglesias que devuelva los 300 millones de pesetas que le pagó la Xunta del PP en 1992

Julio Iglesias está en boca de todos tras las denuncias por trata de seres humanos y abuso sexual de dos exempleadas de una de sus mansiones. Sin embargo, la justicia española ha decidido no investigarlo por "falta de competencia". Ahora, el Colectivo de Víctimas del Franquismo de la provincia de A Coruña recuerda la fuerte vinculación del cantante con la política española y reclama que devuelva los casi dos millones de euros que la Xunta, con el PP en el poder, pagó a Iglesias y a su familia, así como el retiro del título de Embajador de Galicia del cantante madrileño.

En un comunicado de prensa firmado por Manuel Monge González y entregado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, el colectivo solicita la devolución por parte del cantante de 300 millones de pesetas (el equivalente a 1.803.036 de euros de hoy), concedidos en 1992 por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en pago por "actividades de representación" y por la compra de los derechos de la canción Un canto a Galicia. En el comunicado se exige que si el artista se niega, es el Partido Popular el que debe devolver el dinero, ya que "fue el beneficiario de la campaña de apoyo electoral de Julio Iglesias al partido".

Desde que se conocen esos contratos con Iglesias, el cantante ha apoyado al Partido Popular activamente, participando incluso en la campaña electoral del partido para las elecciones generales de 1996, en las que José María Aznar quedaría como el ganador. En Zaragoza, durante un mitin del 28 de febrero de ese año, el cantante declaró: "Mi querido presidente. Qué alegría estar contigo, sabiendo que te quiero de verdad... ¡Un beso enorme!". "Con todo mi sentimiento y mi razón, digo que no habrá mejor presidente para España que José María Aznar".

En 1997, Iglesias firmó otros dos contratos con la Generalitat Valenciana, cuando la presidía el también popular Eduardo Zaplana, para promocionar la región, esta vez por 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros), tal y como declaró el cantante en 2012 ante el tribunal que juzgaba al político por corrupción. Años después, Iglesias bromeó sobre el pago que recibió: "Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien... no, es una broma. Solo lo digo para que no me preguntes sobre ello".

Tras recordar todos estos hechos, el colectivo gallego solicita la devolución de los 300 millones de pesetas abonados por la Xunta y piden que se utilicen en forma de subvención de la Xunta para apoyar a las asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo, así como "para la recuperación de los restos de las fosas comunes y las cunetas de las carreteras y para el entierro digno de cientos de víctimas de la dictadura criminal". Además, están difundiendo el manifiesto Non queremos ao "camarada Fraga" como fillo adoptivo (No queremos al "camarada Fraga" como hijo adoptivo), en el que piden a los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos, así como a la Diputación Provincial de A Coruña, que le revoquen los honores al antiguo ministro del franquismo, en aplicación de la ley de memoria democrática.