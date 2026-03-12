Transparencia total
LOS DIABLOS AZULES - LIEBRE POR GATO

Cortafuegos

  • Esta nueva entrega recoge tres textos de Susana Camps Perarnau con fotografías de Laura Berenguer Estellés
  • La sección de microrrelatos inéditos 'Liebre por gato' está coordinada por Fernando Valls y Gemma Pellicer
Fotografías: Laura Berenguer Estellés.

Microrrelatos: Susana Camps Perarnau.

Cortaguegos

Incendios, terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes, guerra, enfermedad, ciencia descontrolada, ¡hambre! Como un mural apocalíptico, la televisión dispara imágenes perturbadoras sin tregua. No sabemos interpretarlas ni qué hacer para arreglar el mundo. Así que nos volvemos niños y salimos al patio: decidimos ignorar los gritos y los golpes hasta que sólo vemos la pelota que hay que chutar porque, al final, jugar aquí y jugar ahora es lo único que nos permite seguir viviendo.

Amor de juventud

Mi ideal de ti y tu yo real no son lo mismo, pero con el primero me abrigo. Yo había perdido calor, me faltaba confort, una especie de orfandad se extendía sobre mi vida. Y entonces llegó esta manta afectiva que era tu recuerdo olvidado.

Ahora ya no me importa notar que no sois el mismo. Tú estático, congelado en el tiempo, con viejos proyectos que ya no comparto. Me da igual. Cuando nos despedimos y regreso a casa, vuelvo a abrigarme con tu reconfortante manta.

Modelo urbano

Cuando Marcelino llegó al barrio junto con muchas más familias obreras de las que la Barceloneta podía absorber, tuvo que vivir en un “cuarto de casa”, amontonado en una insalubre pobreza. Han pasado décadas, pero su nieto Marcel disfruta de un modelo de ciudad exitoso: ahora ya puede irse de aquí y que vengan a instalarse los expats atraídos por la industria del turismo, motor de progreso que limpia aquella barbarie.

*Laura Berenguer es profesora de Lengua Alemana en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del grupo de fotografía Safari Fotogràfic per la Ciutat y ha publicado el libro de relatos 'Agost a ciutat' (2023).

*Susana Camps ha publicado la novela 'El sueño robado' (Montesinos, 1989), el libro de microrrelatos 'Viaje imaginario al Archipiélago de las Extinta' (Talentura, 2013) y los cuentos de T'estimo com a un germà' (Stonberg 2024). Da clases de narrativa en el Ateneo de Barcelona y en el de Sant Cugat.

