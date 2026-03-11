El Tribunal Constitucional falla contra Ayuso por cómo cambió la ley para controlar Telemadrid

El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid que tramitó por el procedimiento de lectura única la ley para el control de Telemadrid de 2021, pero no tendrá efecto sobre la ley.

La sentencia establece que el Gobierno de Ayuso infringió el derecho fundamental a la participación política de los diputados del PSOE, quienes recurrieron en amparo, porque tanto la Mesa como el pleno de la Asamblea tramitaron la ley de Telemadrid sin posibilidad de presentación de enmiendas ni debate.

Por ello, la sentencia, declara nulo e inconstitucional el acuerdo. Sin embargo, el fallo carece de efectos prácticos sobre la ley de la radiotelevisión pública madrileña porque no discute la constitucionalidad del articulado sino el procedimiento empleado para su aprobación, no el texto legislativo.

Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, José María Macías, Ricardo Enríquez y César Tolosa, han anunciado un voto particular contrario a la sentencia.

La ley de Telemadrid fue la primera aprobada por el ejecutivo de Ayuso al poco de las elecciones de 2021. La presidenta madrileña argumentó que costaba “casi dos Zendales por legislatura”, cuando el ejercicio anterior concluyó con un superávit de 4,61 millones, según las cuentas del ente público, con un incremento de la audiencia cercano al 25%.

La reforma de Telemadrid supuso el despido de su dirección y asumir el control de la televisión pública, donde fue colocado como director general José Antonio Sánchez, quien figuraba en la contabilidad B del PP como perceptor de 1.100.000 pesetas en negro durante 1994 y 1995.