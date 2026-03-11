El asesino del triple crímen machista de Miranda tenía antecedentes por secuestro y pederastia

Castilla y León ha despertado este miércoles de luto. En Miranda del Ebro (Burgos), tres mujeres han sido asesinadas a consecuencia de un incendio provocado. Dolores, de 58 años, Antonia, de 78, —madre e hija— y Laura Valentina, de 24, se encontraban en su edificio la noche del martes cuando un hombre de 60 años, expareja de Dolores, colocó enseres y colchones viejos en la planta baja del mismo para posteriormente prenderles fuego.

Esa misma noche, un vecino había visto al supuesto asesino muy ebrio, gritando a Dolores en la puerta de su casa con actitud "muy violenta". Al ser preguntada si necesitaba ayuda, la mujer le contestó "que estuviera tranquilo, que lo resolvía”. Poco después, comenzaron las llamas. El Ministerio de Igualdad ha confirmado el presunto asesinato de Dolores como el feminicidio número 11 en lo que va de año.

Este altercado en la puerta del edificio es el que colocó al hombre de 60 años en el punto de mira de la Policía tras conocerse el caso. La mañana del miércoles, tras saber que las autoridades le estaban buscando, fue el propio acusado el que se presentó en la comisaría de Miranda, aunque por el momento no ha confesado el crimen.

Sin embargo, según han confirmado a EFE fuentes policiales y judiciales, el hombre ya tiene antecedentes de violencia machista, además de secuestro y pederastia. En diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por secuestrar en esa misma ciudad a una niña de 9 años y abusar de ella. Unos años más tarde, en 2024, la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023. Además, también figuraba en el sistema VioGén, así como Dolores, pero con otras personas y en casos inactivos. No existían denuncias previas por violencia de género contra él.

Desde su puesta en libertad por este último delito de detención ilegal, el supuesto homicida se encontraba viviendo en la calle, hecho que han confirmado los vecinos de la localidad.

Varios intoxicados por el humo del incendio

Dolores y Antonia, que vivían juntas, presentaban quemaduras, mientras que Laura Valentina, la vecina que se encontraba en la casa de ellas en el momento del incendio, murió en el hospital. El comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, asegura que desde el primer momento el incendio provocado es la principal hipótesis por "la forma en la que se inició" y por la actitud del principal sospechoso.

Las llamas provocaron también que varias personas quedaran atrapadas y al menos diez sufrieran intoxicaciones, entre ellos dos niños de 7 y 11 años, aunque todos se encuentran fuera de peligro, tal y como ha detallado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en una rueda de prensa ofrecida a los medios.

Las muertes de Dolores, confirmada como asesinato machista por ser la expareja del supuesto asesino, suma un total de 11 las víctimas mortales de violencia de género en España en lo que va de año, y 1.354 desde que comenzaron a contabilizarse, en 2003.

Luto oficial

La localidad ha decretado tres días de luto oficial. Así lo ha trasladado la alcaldesa, Aitana Hernando, además de la suspensión de todos los actos. Hernando asegura que confía en que las investigaciones lleguen a buen puerto y que pueda "castigarse como se merece a la persona que haya sido culpable".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha condenado estos crímenes y asegura que el Estado está trabajando activamente en contra de la violencia machista: "Ponemos y pondremos todos los medios".

Ana Redondo, ministra de Igualdad, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan "su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima". Piden, asimismo, "que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El suceso ha conmocionado a Castilla y León y ha incidido en la campaña electoral de los comicios del 15 de marzo, con actos suspendidos, mensajes de condolencia y pésame y minutos de silencio ante la tragedia.