Cambiar el mundo

Niño y sombras – Concha Méndez

Tigres de papel. Genialogías. 2026

En la constelación de la Generación del 27, los nombres masculinos han brillado durante décadas como estrellas fijas, mientras otras luces —no menos intensas— quedaban relegadas a una penumbra injusta. Entre esas luces estaba Concha Méndez: poeta, impresora, viajera, mujer de vanguardia y de coraje.

En 1936, en el umbral de una España que estaba a punto de desgarrarse, publicó Niño y sombras, un libro que no buscaba la gloria estética, sino la supervivencia emocional. No aspiraba a la pirueta formal, sino a sostenerse en pie frente al abismo. Se adentra en el territorio más oscuro y sagrado del ser humano: el duelo por un hijo que nació para ser ausencia. En estas páginas, el verso no solo suena, sino que sangra, convirtiendo un trauma privado en una de las expresiones más hondas y universales de la literatura española del siglo XX.

«¡Qué soledad de cuerpo me dejaste! Todo por él era presencia viva, y ahora, por su ausencia, es muerte todo». Estas líneas resumen la desolación física que describe Méndez: el cuerpo que se preparó para la vida y quedó habitado por el vacío.

El libro habla de la maternidad truncada: la transición de la esperanza del embarazo a la oscuridad de la muerte. No se trata de un hijo abstracto, sino de una presencia que se convirtió en «sombra». El título es una declaración de intenciones. El «niño» representaba la luz y el futuro; su ausencia es la «sombra» que ahora habita el cuerpo y la mente de la poeta. También la naturaleza actúa como espejo: Méndez utiliza elementos como el mar, el aire y la tierra para canalizar su dolor. El hijo se disuelve en los elementos, volviéndose parte del paisaje.

La obra destaca por una depuración poética notable. No es un dolor ruidoso, sino contenido y elegante. Sobresale el uso de los colores (blancos y negros), el frío y el vacío; su voz lírica, en primera persona, dialoga con la ausencia. A menudo se dirige directamente al hijo que no llegó a conocer el mundo. En cuanto a la métrica, combina formas tradicionales con verso libre, otorgándole un ritmo orgánico, casi como un sollozo o un suspiro.

Desde mi humilde punto de vista, el libro tiene un triple enfoque: el poético, el histórico y el humano. Concha Méndez no enterró a su hijo en la tierra, lo sembró en el papel, asegurando que su ausencia fuera, para siempre, una presencia viva en nuestra literatura. Reivindicar Niño y sombras es hacer justicia a una de las voces más honestas del 27, una mujer que tuvo la audacia de convertir el silencio del duelo en un grito de belleza. Este libro nos recuerda que la poesía es, en última instancia, el único refugio donde lo que se ha perdido puede volver a ser nombrado.

Además, el poemario que acaba de ver la luz, reeditado por Genialogías y Tigres de Papel —al igual que todos los libros de esta colección—, tiene un plus: tres textos que son un regalo para quienes se acerquen a su lectura. Al comienzo se explican las razones para su rescate (escrito por las mujeres poetas de Genialogías que forman parte de su Comisión de Edición: Noni Benegas, Marisa Bello, Isabel Miguel, Isabel Navarro, María Ángeles Pérez López, Luz Pichel, Berta Piñán y Mara Troublant). A continuación, «Versos al vuelo, a modo de prólogo», de Isabel Miguel, escritora, poeta, traductora y directora de la colección Alcalina de poesía en Lastura Ediciones. Comienza con una pregunta: «¿Qué se siente cuando vuelves a casa con los brazos vacíos tras nueve meses de espera?». Y concluye con una entrevista de Luisa Antolín, poeta y escritora, a Paloma Ulacia Altolaguirre, poeta, novelista y pintora mexicana, nieta materna de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez. Las primeras palabras son de Concha Méndez: «Desde pequeña yo quería cambiar el mundo: mi mundo».

Presentación: 10 de marzo en la Residencia de Estudiantes

El próximo día 10 de marzo se presenta en la Residencia de Estudiantes, en Madrid. Pero no será solo una presentación editorial. Será un regreso cargado de memoria. Allí, donde Concha Méndez fue una de las figuras más activas en los años veinte y treinta, donde compartió conversaciones, sueños y proyectos con Lorca, Dalí y Buñuel —con quien mantuvo un noviazgo de siete años—, su voz volverá a resonar.

Huellas de luz Ver más

No es solo la recuperación de un libro: es la restitución de una presencia. Es el gesto simbólico de abrir de nuevo la imprenta de la memoria para que la «poeta de la imprenta» ocupe el lugar que le corresponde en el epicentro del 27.

Han pasado casi noventa años desde la primera edición de Niño y sombras. Y, sin embargo, su latido permanece intacto. Porque cambiar el mundo —como quería Concha desde niña— empieza por nombrarlo. Y cuando una mujer nombra su dolor y lo convierte en poesía, el mundo, inevitablemente, ya ha empezado a cambiar.

*Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.