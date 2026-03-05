El PP se sirve de las mujeres iraníes en un acto del 8M para justificar otra vez la ofensiva en Oriente Medio

El Partido Popular presume de representar al "feminismo de verdad". Es la expresión que más repetida por sus portavoces este jueves en el acto realizado en el Congreso por el 8M, bajo el lema "Mujeres Libres" y que ha contado con la participación de la opositora cubana Rosa María Payá y la activista iraní Masih Alinejad. El acto se ha centrado más en denunciar la situación de ambos países que en analizar los problemas estructurales de las mujeres en España, bajo la premisa de que las mujeres de Cuba e Irán se enfrentan a muchas más dificultades. Un contexto del que el principal partido de la oposición se ha servido para justificar la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y que los conservadores también han utilizado para criticar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

"El feminismo de salón que se limita a poner lazos morados tiene que tener algo que decir al feminismo real que se juega la vida en las calles de Teherán. Las mujeres de Irán no quieren la paz del burka y la mortaja" señaló el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, encargado de clausurar la charla. "O estamos con las mujeres que se juegan la vida al quitarse el velo o estamos al lado de quienes las encarcelan por ello", prosiguió, tratando de presentar los ataques como una lucha por la libertad de las mujeres iraníes.

El líder de la oposición, que en los últimos días ha evitado respaldar al Ejecutivo central pese a la amenaza de "cortar el comercio con España" lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la crítica postura del Gobierno de Sánchez, también se refirió brevemente a las "consecuencias de la acción militar en Oriente Medio" y aseguró que "los europeos" debemos "orientar a que el conflicto se frene". "Lo hemos dicho desde el primer día: contención, evitar la escalada y volver a la negociación", señaló. Sin embargo, también incidió en que su reflexión no podía traducirse en que "olvidemos las causas" que han llevado a que se produzca.

Feijóo también hizo alusión al 'No a la guerra' enarbolado por el presidente del Gobierno tras las amenazas del magnate estadounidense. "Para ondear la bandera de la paz hay que tener una respuesta", señaló. "¿Qué les decimos a las iraníes, que esperen 40 años más, que nos pondremos una chapita mientras se las sigue matando?". Y se respondió a sí mismo: "Si no tienes respuesta a la tiranía, el pacifismo es un aval a la dictadura". Así, inició una retahíla de ataques contra Sánchez, del que dijo es un "mentiroso" y un "oportunista": "Para hablar de derecho internacional hay que respetar el derecho nacional", zanjó.

El PP compara a Montero con los nazis y a los comunistas con los ayatolás

La jornada arrancó con la intervención de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que también situó la situación de las mujeres iraníes y del uso del velo islámico en el centro del debate, reivindicando la proposición de ley que se debatió hace dos semanas en el Congreso para prohibir el burka y niqab en los espacios públicos. "No es cultura, es una decisión política, de gente que quiere a la mujer invisibilizada", señaló Muñoz. En el caso de Cuba, dijo que la desigualdad "se expresa mediante el control de la vida, la opinión y la palabra, bajo la amenaza de 'muerte civil'".

La intervención más dura la protagonizó el el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, que aprovechó evento para arremeter contra la exministra de Igualdad, Irene Montero. "Irene Montero dice que hay que barrer España de fachas", señaló. Y añadió: "Me recuerda mucho a lo que hizo Alemania en la década de los 30 del siglo pasado, cuando personajes peligrosísimos se convirtieron en ejemplos de lo peor que ha tenido la historia de este planeta", dijo en referencia a la Alemania nazi.

También se dirigió a la actual dirigente de Podemos la opositora cubana. "Cuando una mujer joven como Irene Montero se sienta con los represores de las mujeres cubanas, los violadores de las mujeres cubanas.... ¿qué mensaje, qué imagen quieren dejar para el futuro y para la historia?", planteó Payá. La intervención de la cubana fue el motivo que alegaron tanto el exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, como la exportavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, para asistir a la charla.

De los Santos también acusó a la izquierda de "estar del lado de países como en Irán" donde a los homosexuales "nos cuelgan de una grúa o nos invitan a transitar de hombres a mujeres porque la homosexualidad está penalizada" En esa línea, el vicesecretario de Igualdad del PP dijo que "el comunismo y las teocracias" son "fuerzas centrípetas absolutamente castrantes" que "siempre lideran hombres llenos de inseguridades" y que "no se diferencia tanto el ayatolá del líder comunista que quiere que desde la pobreza sea posible destruir una sociedad". De los Santos, que se definió como "feminista radical" y como "una charo más" también defendió que las políticas del PP en materia de igualdad han sido más efectivas que las de la izquierda. "El PP y la igualdad siempre han ido de la mano, por más que nos lo hayan querido negar", aseguró.