Trump convierte a España en blanco de su ira por condenar el ataque ilegal a Irán

En mitad del caos mundial por la guerra de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes la presión al máximo contra España tras la decisión del Gobierno de no permitir que se usen las bases de Rota y Morón para la operación militar. El líder republicano se lanzó contra Pedro Sánchez con la amenaza de romper las relaciones comerciales con un “socio terrible”; minutos después, Moncloa respondió que, si quiere revisar los tratados, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos con la UE.

De esta manera, el líder estadounidense pone en la diana al Gobierno español, que durante estos días se ha convertido en el Ejecutivo europeo que se ha posicionado de forma más clara contra la operación unilateral iniciada el pasado sábado por Washington junto a Israel, mientras la UE mantiene una actitud tibia y Berlín y París se posicionan en la línea de EEUU.

En cambio, España sostiene que se trata de una operación militar que no está amparada en la legalidad internacional y, por lo tanto, no permitirá que se usen las bases militares de EEUU ubicadas en territorio nacional. La apuesta del Gobierno de coalición, que también ha criticado duramente al régimen iraní, es la de la desescalada y la vuelta a la mesa de negociación para buscar una solución por la vía diplomática. El presidente Sánchez hará una declaración institucional a las 9 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa.

Trump ha encontrado de nuevo en España una posición contraria a sus intereses. Ya pasó con el reconocimiento del Gobierno del Estado de Palestina, con Sánchez como uno de los primeros dirigentes en calificar de “genocidio” lo que estaba pasando en Gaza. Y también con la negativa de Moncloa a que España dedicara a gasto en defensa el 5% de su PIB, un aumento promovido por el presidente de EEUU. De hecho, esta es una espina que Trump tiene clavada y que saca a relucir cada vez que tiene ocasión. El Ejecutivo entiende que cubre las necesidades de gasto militar requeridas por la OTAN en función de las capacidades a desarrollar.

"Vamos a cortar todo comercio con España"

Todo esto ha convertido a España en el blanco de la ira del gobernante. En declaraciones en la Casa Blanca, tras verse con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump se lanzó este martes de lleno contra Sánchez, amenazando con cortar las relaciones comerciales: "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España".

El presidente estadounidense aseguró que "no quiere tener nada que ver" con España y remarcó que "ha sido un aliado terrible". "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", remarcó Trump ante un Merz que dijo que está intentando convencer a España para que eleve su gasto en defensa.

"Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos", añadió Trump en su ya habitual tono hiperbólico y amenazante.

No ha sido el único en atacar al Ejecutivo. Las críticas a Sánchez llegaron también desde Israel, con un nuevo mensaje este martes del ministro de Exteriores, Gideon Saar, que volvió a cargar en redes sociales contra el presidente del Gobierno español: "En enero le quitaron a Maduro. Ahora le han quitado a Jameneí. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?". Ya el lunes cuestionó si el líder socialista está en el "lado correcto de la historia" tras la decisión de que Estados Unidos no use las bases militares en España.

Moncloa: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios"

Tras las palabras de Trump, el Gobierno subrayó: “España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”. “También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”, remarcaron fuentes del Ejecutivo.

Con este mensaje para Washington: “Si la Administración norteamericana quiere revisarla [la relación comercial], deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”.

“Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, afirmaron desde el Gobierno ante la amenaza del presidente de Estados Unidos.

Desde Moncloa también se trasladó: “En todo caso, la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”.

Feijóo contra Sánchez: "Falla usted"

Después de producirse este choque, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el presidente español en la red social X: "A Pedro Sánchez, si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un régimen odioso, según sus propias palabras".

"Hay demasiado en juego. Por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo. España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos", indicó, omitiendo cualquier crítica directa a Washington por su amenaza y señalando en genérico a los "aliados": "Les pido respeto a nuestra nación. España es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente. España es mucho más que su mal Gobierno".

Bruselas pide a EEUU respetar los acuerdos

La Comisión Europea ha lanzado el mensaje de que espera que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses la UE".

"⁠Esperamos que los Estados Unidos respeten los compromisos contraídos en nuestra declaración conjunta. ⁠La Comisión velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea", dijo a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Gill afirmó que la posición de la UE "no ha cambiado" y remitió a los dos "elementos fundamentales" de la declaración que la Comisión emitió el pasado 22 de febrero en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU contra la mayor parte de la política arancelaria de Trump.