EEUU exige a la UE que adopte normas digitales con las que se sientan "cómodos" para reducir aranceles

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, pidió este lunes a la Unión Europea unas reglas digitales "equilibradas" antes de que Washington les rebaje los aranceles al acero. "Nuestra sugerencia es que la Unión Europea y sus ministros de Comercio consideren seriamente intentar analizar sus normas digitales, que intenten buscar un equilibrio, no descartarlas, pero encontrar el enfoque equilibrado que funcione con nosotros", declaró Lutnick ante la prensa tras participar en la reunión de ministros de Comercio de la UE, celebrada este lunes en Bruselas.

"Si logran ese enfoque equilibrado, que creo que pueden, entonces nosotros, juntos a ellos, abordaremos las cuestiones del acero y el aluminio", añadió. El político se pronunció en ese sentido tras ser preguntado si Estados Unidos quiere que la UE dé marcha atrás con algunas de sus normas ecológicas y digitales, entre las que figuran la ley de mercados digitales y la de servicios digitales, y a cambio estaría dispuesto a rebajar los aranceles impuestos al acero.

"Mi esperanza con respecto al sector digital es que la Unión Europea adopte nuestro asesoramiento y orientación, que presentamos hoy, resuelva algunos de los casos pendientes y cree un marco con el que nos sintamos cómodos", subrayó Lutnick.

Añadió que una vez que la UE establezca un marco con el que Washington se sienta "cómodo" y en el país norteamericano "lo entiendan" y se resuelvan "esos antiguos casos pendientes", Estados Unidos "podrá abordar el acero y el aluminio, intentar elaborar una lista y un modelo que funcione muy bien para la Unión Europea y que resuelva muchos de estos problemas de forma muy positiva". "Creo que estamos en el camino", declaró.

Lutnick también dijo que las normas digitales y "el equilibrio digital" son "la oportunidad más extraordinaria para la Unión Europea", y añadió que siete compañías estadounidenses han invertido cada una de ellas 500.000 millones de dólares en la construcción de centros de datos en el país norteamericano. "Esa oportunidad, si la Unión Europea puede encontrar el modo de tener un conjunto equilibrado de normas digitales, creo que la Unión Europea puede ver un billón de dólares en inversiones, y eso añadiría un punto y medio al PIB europeo", expuso.

"El comercio digital y encontrar ese equilibrio producirá tanta inversión en Europa, y ahora mismo, a Europa le falta esa inversión. Si lo hacen bien, entonces la escala de la inversión digital en Europa será maravillosa, como estamos viendo en Estados Unidos", continuó.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó, por su parte, que el problema común de Estados Unidos y la Unión Europea en lo referente al acero es el exceso de capacidad de producción global, y agregó que después de que la UE haya adoptado salvaguardas sobre el acero, ahora se cuenta "con todas las precondiciones para empezar este debate".

Sobre las normas digitales de la UE, insistió en que no son "discriminatorias" y que no se dirigen contra empresas estadounidenses. "Pero sabemos que esa es una de las cuestiones que Estados Unidos quiere debatir. Estamos preparados para responder al asunto, igual que Estados Unidos está preparado para responder a nuestras consultas y sugerencias sobre el acero y otros subsectores importantes para nosotros", comentó.