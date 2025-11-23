Europa presenta una contrapropuesta al plan de paz de EEUU y mantiene la puerta abierta de la OTAN

Europa ha presentado una contrapropuesta al plan de paz impulsado por Estados Unidos y negociado con Moscú pero sin la participación de Bruselas ni Kiev. El documento europeo, elaborado por las llamadas potencias E3, formado por Reino Unido, Francia y Alemania, se ha puesto sobre la mesa en las reuniones celebradas durante este domingo en Ginebra, en las que ahora sí, participan representantes de Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea.

El plan estadounidense original, filtrado recientemente, exige que Ucrania entregue territorio a Rusia, limite su ejército y renuncie a su ingreso en la OTAN. Senadores estadounidenses han llegado a asegurar que el documento fue redactado por el Kremlin y posteriormente transmitido por Washington, pese a que desde Estados Unidos se ha insistido en que el texto fue “escrito por Estados Unidos” pero contó con las “aportaciones” de Rusia y Ucrania.

Frente a este plan, el documento europeo mantiene abierta la opción de que Kiev pueda ingresar en la OTAN y rechaza la drástica reducción del ejército ucraniano prevista en el borrador de Trump. En lugar de los 600.000 soldados propuestos por Washington, la posición europea fija un límite de 800.000 “en tiempos de paz”, asegura The Guardian.

Europa también propone que las negociaciones territoriales se inicien desde la actual 'Línea de Contacto' y no partan de la premisa de que determinadas zonas deben considerarse “rusas de facto”. Además, plantea que la supervisión del eventual alto el fuego se realice bajo control estadounidense y que no se obligue a Ucrania a retirarse de ciudades que controla en el Donbás, posición que proponía Estados Unidos.

Otra de las diferencias clave entre el documento europeo y el estadounidense gira en torno a los activos rusos congelados. Mientras el plan estadounidense prevé invertir 100.000 millones en la reconstrucción de Ucrania bajo un formato liderado por Estados Unidos, la propuesta europea defiende que esos fondos se destinen íntegramente a compensar daños y financiar la reconstrucción ucraniana.

Progresan las conversaciones

Pese a las tensiones vividas en las últimas horas, las distintas delegaciones consideran que el encuentro de Ginebra ha sido constructivo. Marco Rubio aseguró que EEUU y Ucrania “han avanzado bastante” en el análisis “punto por punto” del plan y que incluso podría tratarse de “la mejor reunión” mantenida hasta el momento.

El jefe de la delegación ucraniana, Andrii Yermak, calificó el encuentro de “muy productivo” y agradeció a Estados Unidos y al presidente Trump sus esfuerzos “para devolver la paz a Ucrania”, aunque subrayó la necesidad de involucrar a los socios europeos, sorprendidos por haber sido apartados de un proceso que afecta directamente a la seguridad del continente, como reconoció tanto Merz como Sánchez desde el G20.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó públicamente sus dudas: “Antes de comenzar sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde se creó”, después de los últimos rumores que hablaban de una redacción por parte de Moscú y de la "traducción" al inglés por parte de EEUU.

Mientras tanto, Trump ha suavizado su exigencia inicial de que Kiev acepte el acuerdo antes del jueves, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y ha señalado que el documento “no es la oferta final”, abriendo la puerta a modificaciones en función de las respuestas ucranianas y de los avances en las negociaciones