Sánchez asegura que respeta y acata la sentencia contra el fiscal general, pero cree en su inocencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras la celebración de la Cumbre del G20 y ha afirmado que "respeta y acata" la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, pero insiste en la inocencia de Álvaro García Ortiz “porque los testimonios de periodistas acreditados con mucha experiencia manifestaron que el fiscal general no era origen de filtraciones" por las que se ha condenado a Ortiz y de las que fue acusado por Miguel Ángel Rodríguez y por el novio de Ayuso.

En un plano doméstico, y en respuesta a las preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno ha recordado que "no me habrán escuchado decir que vamos a controlar la Sala segunda del Tribunal Supremo", recordando las palabras de Ignacio Cosidó, quien fuera portavoz del PP en el Senado.

"Nosotros respetamos las sentencias y las acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia y yo la manifiesto", ha dicho Sánchez que confía en la "inocencia del fiscal general del Estado" y lo ha explicado diciendo que "muchos periodistas acreditados de reconocido prestigio han demostrado que no era el origen de las filtraciones", ha sentenciado.

Sánchez ha avanzado que el procedimiento de sustitución del fiscal general del Estado "ya se ha iniciado" pero no ha querido adelantar quién puede ser el sustituto de García Ortiz sólo se ha limitado a decir que "el gobierno siempre ha propuesto personas como García, con dilatada experiencia, con conocimiento importante de la materia".

También ha querido reconocer la labor de García Ortiz al frente de la fiscalía asegurando que "ha sido muy positiva" y abre la puerta a posibles recursos al asegurar que “otras instancias jurisdiccionales podrán dirimir aspectos de esta sentencia que puedan ser controvertidos”. Esto es, que el Constitucional pueda enmendar al Supremo o, incluso, la justicia europea.

El jefe del Ejecutivo ha iniciado su comparecencia celebrando el acuerdo alcanzado en la COP30 de Brasil pese a que ha admitido que no es un acuerdo que tenga todos los puntos que hubieran querido desde el Gobierno.

En la misma línea que este sábado se pronunció Merz, Sánchez ha querido destacar que el acuerdo de paz propuesto por Trump debe revisarse "en profundidad, para tener en cuenta los intereses de Ucrania y de Europa" porque para el presidente del Gobierno, "la Rusia de Putin ha apostado por la guerra".

Sobre la reunión de Ginebra en la que la Unión Europea se reunirá con representantes de Estados Unidos y Ucrania para tratar los términos de paz, ha dado la bienvenida a "los esfuerzos de la Administración de EE.UU" por alcanzar la paz pero ha recordado que "Europa ha sido muy clara durante las últimas 48 horas" para que el país que preside Volodimir Zelenski esté "estas conversaciones, cuando hablamos de la arquitectura de seguridad europea, Europa tiene que estar en esa conversaciones".

Siguiendo con el plano internacional, Sánchez ha dicho que el Gobierno de España no reconoce a Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones pero eso no es óbice para que no se respete el derecho internacional" para gestionar esa crisis, ha finalizado Sánchez el turno de preguntas.