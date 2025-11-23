Zelenski subraya la disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan de paz

Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios países de la Unión Europea (UE) se reúnen este domingo en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos que Donald Trump ha propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania. El principal objetivo de la jornada es analizar y “pulir” el plan, presentado por sorpresa el jueves pasado. Aunque la versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev, Zelenski ha subrayado en redes sociales que en los contactos de esta jornada hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan del presidente norteamericano.

"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", ha señalado el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.

"Se están llevando a cabo más trabajos para conseguir que todos los elementos sean realmente eficaces para alcanzar el objetivo principal esperado por nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra", ha agregado Zelenski.

El presidente ucraniano indicó que la delegación encabezada por su jefe de gabinete, Andri Yermak, trabaja en Ginebra para "poner fin a la guerra, restaurar la paz y garantizar una seguridad duradera" y ya le ha informado sobre los resultados de los primeros encuentros en la ciudad suiza.

Zelenski ha concluido que “todos necesitamos un resultado positivo” y confía en que los participantes sean constructivos para alcanzar el objetivo principal esperado por el pueblo ucraniano: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra.

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Ucrania como una capitulación ante Moscú: la entrega de la región oriental del Donbás, el reconocimiento internacional de la península de Crimea como parte del territorio ruso, la reducción del Ejército ucraniano de 900.000 a 600.000 soldados y el compromiso de no ingresar en la OTAN. A cambio, Washington ofrece garantías de seguridad que Ucrania y sus socios europeos consideran ambiguas.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quienes este domingo se han unido al secretario del Ejército, Dan Driscoll, ya presente en Ginebra desde la víspera.

En apoyo a Ucrania, han asistido los asesores de política exterior y seguridad de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, así como representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Según Yermak, la jornada ha comenzado con un primer encuentro con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter). La siguiente reunión se espera en la sede de la misión de EEUU ante la ONU en Ginebra, con la delegación estadounidense sobre la mesa.

Yermak aseguró que las reuniones buscan un “enfoque constructivo” y que la delegación ucraniana trabaja para “poner fin a la guerra, restaurar la paz y garantizar una seguridad duradera”, informando regularmente a Zelenski sobre los avances en Ginebra. Según el jefe del gabinete presidencial, se prevén “reuniones en diferentes formatos” con la perspectiva de lograr una paz justa y duradera para Ucrania.