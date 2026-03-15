El Gobierno incumple desde hace cuatro años la obligación de publicar el escalafón de los fiscales

El Gobierno incumple desde hace cuatro años la obligación legal de hacer público el Escalafón General de la Carrera Fiscal. El listado, que recoge desde la antigüedad hasta la situación en la que se encuentran los casi 3.000 fiscales, debería difundirse anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo marca, de hecho, el Reglamento del Ministerio Público. Sin embargo, la última vez que se hizo fue en 2021. Desde Fiscalía trasladan la responsabilidad al Ministerio de Justicia, que es quien tiene, explican, la "competencia". infoLibre se ha puesto en contacto con este último departamento para conocer los motivos de esta falta de publicación, sin que por el momento se haya obtenido respuesta.

La obligación de difundir el escalafón no es nueva. Ya figuraba en el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1969. Aquel texto establecía en su artículo 57 el deber de publicar la información en el diario oficial. Ahora bien, lo hacía sin fijar una periodicidad concreta –solo hablaba de un amplio "periódicamente"–. Algo que, sin embargo, cambió con el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que en 2022 enterró definitivamente aquella norma preconstitucional. El nuevo texto deja claro en su último artículo que la publicación del escalafón debe hacerse "al inicio de cada año judicial". Es decir, anualmente.

Pero no se ha hecho. La última vez que el listado fue difundido en el BOE fue en 2021, tal y como confirman desde Fiscalía. Y el mismo estaba repleto de fallos. De ahí que se dejara sin efecto la lista diez días después de la publicación. Aquella fue, de hecho, la primera vez en democracia que la relación de fiscales apareció íntegra en el diario oficial. Hasta ese momento, lo que se había hecho –de nuevo, pese a lo que marcaba la norma– era anunciar vía BOE su aprobación e indicar en qué número del Boletín de Información del Ministerio de Justicia se podía consultar.

Cuatro años se lleva incumpliendo, por tanto, la obligación de dar publicidad a través del diario oficial al escalafón de la Carrera Fiscal, que recoge, con nombres y apellidos, a todos los fiscales, relacionados por orden de antigüedad en cada categoría. En el listado se pueden ver, por ejemplo, el número de orden que ocupa cada representante del Ministerio Público, su fecha de nacimiento, el tiempo de "servicios efectivos" en su categoría y en el cuerpo, el cargo o la situación en la que se encuentra –si están en activo, en excedencia o en servicios especiales–.

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Desde Fiscalía ponen el foco sobre el Ministerio de Justicia. A preguntas de este diario, señalan que la competencia para la publicación es del departamento que ahora dirige Félix Bolaños y que antes lideró Pilar Llop. Se apoyan en la Orden PJC/1062/2024. En concreto, en su punto 3.3 a), donde se recoge que la "persona titular" de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia –ahora llamada Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia– tiene delegadas las competencias "atribuidas a la persona titular del departamento por las disposiciones en vigor en relación con los miembros de la Carrera del Ministerio Fiscal".

El Ministerio Público, no obstante, asegura que los fiscales sí que tienen acceso a esa información "a nivel interno" a través de AINO@, el sistema de gestión de personal, nómina, gestión presupuestaria y procesos selectivos de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. "Con lo cual, todos pueden consultar su número de escalafón sin problemas y actualizado", completan desde Fiscalía. Este diario se ha puesto en contacto en las últimas horas con Justicia para intentar conocer lo motivos por los cuáles no se está publicando el escalafón en el boletín oficial. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

La falta de difusión de esta información contrasta con la de la Carrera Judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar "cada tres años, como máximo, y por períodos menores cuando fuere necesario" el escalafón de los jueces y magistrados. Una lista que, de nuevo, tiene que ser publicada en el BOE. Así se hizo en 2013, 2016 o 2018. Un carácter bianual o trianual que cambió, precisamente, en 2021. Desde entonces, se ha difundido año tras año: 2022, 2023, 2024 y 2025. En este caso, la publicación parte directamente del órgano de gobierno de los jueces.