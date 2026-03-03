“No sé qué tiene que pasar para que se haga algo”: Sarah Santaolalla es agredida por el agitador ultra Vito Quiles

“Es una vergüenza”. Sarah Santaolalla ha vuelto a vivir un episodio de violencia por parte de la ultraderecha. Durante la tarde del lunes, Vito Quiles y varios de sus compañeros la agredieron físicamente a la salida del Senado, en un ataque por el que tuvo que ser trasladada al hospital.

A través de sus redes, Santaolalla ha explicado la situación. “Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más”. En su cuenta de Instagram ha compartido el vídeo en el que se vislumbra lo ocurrido y ha expresado que está en “estado de shock” y que no puede más de esta “violencia feroz”.

La analista política ha contado a infoLibre que Quiles y “sus matones” se abalanzaron contra ella y contra tres personas más, dos de ellos senadores. Santaolalla había estado dando una charla en el Senado y relata que el agitador estuvo paseando por los pasillos y asistiendo como si fuera un oyente más, a la espera de que ella saliera.

Tras lo ocurrido, tuvo que ser trasladada al hospital con dolores en los pies, el hombro, la rodilla y el codo mientras sufría un ataque de ansiedad. Finalmente, tendrá que utilizar un cabestrillo para el brazo durante varias semanas, como ha reflejado en sus redes sociales. "Es terrorismo fascista con total impunidad. Hoy se escribe un capítulo muy negro para la libertad de este país", ha escrito en X (antes Twitter). Esta misma mañana de martes se ha dirigido a una comisaría para ampliar su denuncia contra Quiles por acoso e intimidación.

“No sé qué tiene que pasar, si alguien tiene que acabar en una cuneta, para que alguien haga algo”, sentencia Santaolalla al otro lado del teléfono. “La administración no puede mirar a otro lado, es una vergüenza que no se haga nada cuando están atacando a todo aquel que no piensa como ellos”, añade. De hecho, en el vídeo compartido en sus redes sociales se puede apreciar como, aunque los agentes de la Policía sí que lo apartan de Santaolalla y de los senadores, en ningún momento lo detienen o se lo llevan del lugar. Quien se va es ella.

Aun así, la analista política ha recalcado que hay varios expedientes tramitándose en el Congreso en contra de Quiles y que ya hubo un intento de quitarle la acreditación de periodista, que fue frenado por los votos en contra del PP y Vox. “El PP lo está protegiendo, están en contra de su expulsión y, al final, se van a acabar arrepintiendo”, razona la analista a este medio. Incluso, el PP contó con Quiles como “estrella invitada” en el cierre de campaña de las elecciones en Aragón.

Una historia de acoso constante

Esta no es la primera vez que Sarah Santaolalla recibe ataques. De hecho, ha relatado varios episodios de violencia infligidos por parte del agitador ultra. A finales de enero, denunció a Quiles por acoso tras un episodio de acoso en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. En el programa Malas Lenguas dirigido por Jesús Cintora explicó que el agitador intentó saltarse “todo tipo de controles” y que acabó apareciendo en su casa “con tres matones más” después de seguirla por la carretera “de forma temeraria”. “Tuve que estar más de 4 horas en comisaría, tuve que pedir auxilio a unos agentes”, relató en el programa de Televisión Española.

“Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no solo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas”, sentenció Santaolalla en el programa. “Estoy deseando que avance el procedimiento para que en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores”, añadió.

Pero no es solo Quiles. También en enero, aparecieron pintadas en la tumba de las Trece Rosas, en el Cementerio Civil de la Almudena, en las que se amenazaba a Santaolalla de muerte. El mensaje rezaba: “Sara Santaolalla RIP”. La analista denunció en redes sociales que lo ocurrido "no es casualidad" y que siente "auténtico terror".

Desde hace varios meses, Santaolalla está teniendo que soportar numerosos ataques prácticamente a diario. No solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en prime time. Durante el tramo de tertulia de El Hormiguero, en Antena 3, una de sus colaboradoras, Rosa Belmonte, se refirió a ella como “esa que es mitad tonta, mitad tetas”.

“El acoso sigue escalando, no es sólo acoso en las redes o en las tertulias, los ataques están transformándose en agresiones físicas. Estoy saturada y esto es una vergüenza”, zanja Santaolalla.