Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla

Este sábado han aparecido pintadas en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena, que amenazan de muerte a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Así lo ha denunciado Diario Sabemos, que ha publicado en la red social X una imagen del vandalismo: en letras rojas puede leerse "Sara Santaolalla RIP", a la derecha de la placa conmemorativa de las Trece Rosas.

La propia afectada se ha pronunciado en redes sociales, denunciando que lo ocurrido "no es casualidad" y que siente "auténtico terror".

Las Trece Rosas fueron trece jóvenes militantes comunistas, encarceladas en la prisión de Ventas en Madrid y fusiladas por el régimen franquista en 1939. Son recordadas y homenajeadas como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Santaolalla las describe como "mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y negarse a doblegarse", y por ello no considera una coincidencia que la amenaza a su integridad haya ocurrido en la tumba de las trece combatientes.

El PSOE de Madrid también se ha pronunciado en la red social X, para mostrar su apoyo a la comunicadora y lamentar que haya personas en España que no toleren que "las mujeres sean libres para expresar su opinión sin miedo a ser señaladas".

Esta intimidación contra la analista no es un caso aislado, sino que se enmarca en una oleada de ataques de odio que viene sufriendo. El último episodio de esta campaña machista se registró este viernes, cuando Santaolalla denunció que el influencer de ultraderecha Vito Quiles la había seguido en un Mercedes hasta la puerta de su domicilio.

Santaolalla publicó lo ocurrido en redes sociales y narró los hechos en el programa de televisión Malas Lenguas, además de informar que ya había acudido a comisaría a denunciar el acoso del agitador de ultraderecha.

El pasado jueves, Sarah Santaolalla también sufrió un ataque machista por parte de Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, durante un enfrentamiento en el programa de Cuatro En boca de todos. La diputada madrileña arremetió contra la tertuliana, criticando las fotos que publica en redes sociales. “Enseñando los cocos con el escote hasta aquí”, especificó Vigil para ridiculizar a su interlocutora.

Tras finalizar el choque, Santaolalla denunció como intolerable el uso de su "forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme" y añadió que esperaba "la condena de su partido". Nacho Abad, el mediador del programa, dio la oportunidad a Elisa Vigil de rectificar, aunque la diputada se negó en rotundo y el PP no se ha pronunciado al respecto.