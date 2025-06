Sarah Santaolalla: “Me niego a que tres sinvergüenzas acaben con la lucha justa contra el 'lawfare' y la cloaca”

La salmantina Sarah Santaolalla pertenece a la última generación de analistas políticas en medios de comunicación. Su exposición pública le ha llevado a sufrir acoso por redes sociales y en persona. Esta misma semana, en una conexión en directo ante el Congreso para el programa de TVE1 Mañaneros 360, un ultra acreditado en el Parlamento interrumpía su trabajo en directo. “¿Alguien ha parado a darse cuenta por un minuto que si una mujer aguantase todos los días a un hombre en la calle diciéndole: 'eres una prostituta', 'eres lo peor', 'eres un ser despreciable', estaría muy claro que ese es su agresor? Y que cuando tú ves a este tipo en la calle, como víctima de este fascista, claro que te pones nerviosa”. Aunque añade contundente: “Conmigo han tocado hueso”.

Caso Cerdán-Ábalos

“La trama de corrupción que estamos viviendo y conociendo cada día de Santos Cerdán, de Koldo y de Ábalos me parece extremadamente grave. No me voy a sumar a estas campañas conspiranoicas de algunos que hablaban de informes que no existían. Todo lo que estamos conociendo habla de una estructura de poder, de quienes llegan al poder y se corrompen. Habla de los mismos empresarios de siempre, de las mismas empresas que forman parte de esto. Y habla de una política sucia, barata y sobre todo, casposa. Pensábamos que habíamos pasado esta página con todas las tramas de corrupción que perseguían y rodeaban al Partido Popular. Esto habla de que hay cosas en este país que siempre se gestionarán y siempre funcionarán así por los mismos, de cómo gente se coloca en puestos claves para intentar vivir de esto y que los demás suframos. Me parece una vergüenza”.

Reparto de mujeres en la trama

“Conocer los audios donde se repartían mujeres me indigna. Me produce un rechazo absoluto. Pero como feminista te aseguro que no me sorprende. Existe machismo en la izquierda y en la derecha, esto lo venimos denunciando las feministas siempre, y lo hemos defendido, lo hemos peleado, y aun así no se nos ha escuchado. El problema es que la izquierda debe tener otros estándares y debe tener otra categoría y catadura moral diferente a estos personajillos, la que se demuestra en esos audios repugnantes de Koldo y de Ábalos. Otro problema es poner el foco en la chica y no en el putero. Hemos visto mucho sensacionalismo de algunos medios señalando a una mujer en vez de al cargo público. Hay un mismo patrón entre la corrupción y la prostitución. A la izquierda y a las feministas la corrupción y la prostitución nos indignan y las denunciamos. Pero no puede ser que demos más explicaciones las mujeres feministas que los presuntos puteros. Hay muchos hombres, como Miguel Ángel Rodríguez poniendo hace unos días un tuit infame diciendo que “las mujeres socialistas estaban calladas como... puertas”, disimulando ese insulto de prostitutas, de putas. Y yo desde aquí mando todo mi apoyo a las mujeres socialistas. Ya está bien que incluso siendo ellos los que hacen las cosas mal, seamos nosotras las que una vez más pongamos la cara y el cuerpo”.

Corrupción cero y tolerancia cero

“Yo creo que la corrupción cero sí existe. Hay partidos que no han tenido un caso de corrupción nunca. Podemos, Compromís, Sumar.... Podemos lleva 11 años con poder público, con cargos, incluso gobernando en este país y no han tenido ningún caso de corrupción. Pero sí estoy de acuerdo en que la corrupción no te define, te define lo que haces contra ella. Si tú destruyes pruebas a martillazos, si tú mandas un mensaje de: “Sé fuerte, Luis, sé fuerte” cuando [el extesorero del PP, Luis Bárcenas] tiene millones en Suiza...; si tú creas una policía patriótica para proteger a los corruptos y perseguir a tus rivales políticos, creo que eso sí te define. Y creo que eso ha definido al Partido Popular. Y vimos un Pedro Sánchez que, cuando el informe de la UCO se había filtrado y todos lo estábamos conociendo, incluso en directo en algunos programas, como fue mi caso, pidió la dimisión inmediata de Santos Cerdán. Inmediata.Y horas más tarde, convocó una rueda de prensa en persona en la sede del Partido Socialista con posibilidad de que los periodistas le preguntaran. Por cierto, pidiendo disculpas como primera palabra. Creo que esto sí te define”.

Diferencia entre lo dicho y hecho por el Partido Popular

“Hay corruptos del Partido Popular que iban como invitados a la boda de la hija de Aznar, que eran ministros, que se sentaban en las grandes empresas que manejaba el Gobierno, que han repetido en listas electorales, que tienen cargos públicos incluso a día de hoy y que han sido premiados en empresas. Todo lo que ha podido hacer el Partido Popular por tapar, por cuidarles, por ayudarles, lo ha hecho. En política, los hechos son más importantes que las palabras. Hoy siguen en una sede pagada con dinero negro, financiada con dinero negro. Cuando un líder del Partido Popular se atrevió a denunciar la presunta corrupción del hermano de la señora Ayuso, fue expulsado. No podemos olvidar que el señor Feijóo vino porque Pablo Casado fue expulsado por denunciar una presunta trama de corrupción. La señora Ayuso defiende desde las instituciones de todos los madrileños a su pareja, un presunto defraudador fiscal. He visto más medidas en dos días por parte del Gobierno contra la corrupción, aunque todavía tengan un largo camino que recorrer, que las que el Partido Popular ha tomado más allá del martillo y el disco duro. Por supuesto, hay casos que se podrían haber evitado, pero una vez que los tienes sobre la mesa, no es lo mismo expulsarlos que abrazarlos”.

Escándalos sobre escándalos

“En este país existe lawfare, existe máquina del fango, corrupción empresarial, política, judicial y periodística. Que haya tres corruptos que se han corrompido por su propia cuenta, que tenían una estructura hecha, que son tres tipos despreciables, no quiere decir que en este país [ahora] se hayan creado informes falsos... como fue el informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, como fue el caso Neurona, como fueron tantos casos para acabar con partidos políticos de izquierdas en este país. Hemos visto a jueces a los que ha costado mucho condenar por prevaricación acosando a políticos o a jueces haciendo política. En este país hemos tenido a jueces manifestándose contra el borrador no hecho de la Ley de Amnistía. Tenían opinión antes de leerlos, como algunos periodistas cuando la tenían antes de leer el informe de la UCO. Hemos visto cómo algunos reporteros, incluso participando en audios con Villarejo y compañía, con todos estos cuates de la corrupción, han sido capaces de vender a su público, a su audiencia, informes falsos para acabar con partidos políticos siempre de izquierdas”.

Diferenciar entre corrupción y falsas acusaciones

“Me niego a que tres individuos, tres sinvergüenzas, vayan a acabar con una causa justa como es luchar contra el lawfare, como es luchar contra el acoso judicial, como es luchar contra las cloacas. Por supuesto que en este país existe una maquinaria del fango. Por supuesto que Cerdán es un corrupto, pero seguramente Begoña Gómez sea una víctima de un juez que ese día no se ha peinado muy bien o que ha tenido un mal momento. Por supuesto que Koldo y Ábalos son personas despreciables que tendrán que dar muchas explicaciones ante la justicia, pero que por supuesto que Alberto Rodríguez, Mónica Oltra, Vicky Rosell, Pablo Iglesias, incluso muchos nombres que han quedado en el camino, desde los independentistas hasta miembros de Podemos y ahora miembros del Gobierno, miembros del Partido Socialista, han sido víctimas de las cloacas, han sido víctimas de jueces, han sido víctimas del periodismo corrupto de este país, incluso el presidente del Gobierno. Que vengan tres individuos a robar a todo un país no quita la lucha honesta y cierta que hay contra las cloacas en este país. Y por supuesto que yo estoy en esa lucha”.

Leire Díez y Javier Pérez Dolset

“Creo que Leire Díez es un personaje venido a más. Si el Congreso funcionase como debería funcionar y cuando hay un pleno, la derecha no estuviese a gritos, no estuviese golpeando su escaño, hiciese un poco de política adulta, habría preguntas interesantes que hacer porque sabiendo que Santos Cerdán es un presunto corrupto, habría que ver si se confirma que Leire trabajaba por orden de Santos. Creo que aquí hay dos luchas. Creo que Javier Pérez Dolset sí que puede ser una víctima de las cloacas. Creo que ha podido sufrir la persecución empresarial, periodística y política. Yo puedo creer parte del relato de Pérez. No me creo en absoluto las milongas que contó Leire en aquel momento con ese libro y la investigación secreta. Y creo que hay que separarlo porque personajes como Leire, como Aldama, como esa performance que vimos de agresión de un mafioso haciendo de matón, solo hace que la gente se aleje de la política, porque le parezca que la realidad está superando a la ficción. Y eso es peligroso porque eso sirve para que crezca la extrema derecha y que crezca el populismo”.

Acoso a informadores de política

“Están siendo tiempos difíciles para los periodistas que trabajan cubriendo información parlamentaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, desde que pueden estar ultras acreditados. Hemos normalizado la violencia como herramienta y el odio como discurso. Yo esta semana lo he sufrido, lo sufro a diario. En redes sociales ha habido una campaña feroz contra mí, incluso publicando fotos de cuando era menor de edad, cogiendo tuits cuando tenía 13 años, publicando fotos de mi familia, intentando publicar mis direcciones, incluso mi teléfono móvil. Ha habido un acoso sistemático, una campaña orquestada. Nunca podrá ser lo mismo un verdugo que una víctima. Nunca podrá ser lo mismo quien debate con argumentos políticos, que quien desde que empieza hasta que acaba te insulta y te persigue. A quien paga la pasta no les hacen ni una sola pregunta. Son el periodismo más cómodo que he visto yo en muchos años”.

Agitadores ultras infiltrados entre la prensa

“Hay gente que te odia por ser mujer, por ser joven y por ser de izquierdas. Y yo no me escondo. La diferencia entre ellos y yo es que a mí mis ideas no me las financian. Mis ideas van detrás de un compromiso y de unos principios. No quitan que el día que conocemos una noticia, como el informe de la UCO sobre Cerdán, Ábalos y Koldo, me parezca de extrema gravedad. Ellos nunca lo hablarían así de gente cercana ideológicamente porque son sus dueños, porque les pagan. Todos estos que parecen héroes del silencio, son héroes del ruido, héroes financiados por comunidades y gobiernos como el de la señora Ayuso, que cada año paga un pastizal, miles y miles de euros al discurso violento, al discurso de la agresión. Muchos de ellos van a pasar por un juzgado, por llamar prostitutas a mujeres, por llamar puteros a ministros, por filtrar fotos como de la hija de Pedro Sánchez, por mentir. Esta gente ha contado los mayores bulos. Y hemos normalizado que un tipo pueda publicar un bulo y al día siguiente no sea expulsado de su trabajo.

En las redes campan a sus anchas. Iniciamos una campaña algunas mujeres denunciando a nuestros agresores porque recibíamos amenazas de muerte y al poner el nombre y apellido de nuestros agresores hacía que muchos de ellos borrasen sus cuentas y no nos volviesen a amenazar. Se avergonzaban porque tienen familias que les recriminan decir a una mujer que le van a degollar el cuello y que la vas a tirar a una cuneta. Al poner muchos de esos nombres, a mí redes sociales como Instagram me borraron esas publicaciones porque estaba incitando al odio. Es decir, denunciar la violencia está mal, pero ser víctima de una violencia, eso se permite”.

Huelga de jueces y fiscales

“Yo creo que el panorama judicial en estos últimos años deja mucho que desear. Hay que recordar que esta huelga viene porque hay un ministerio de Justicia que intenta facilitar el acceso al Poder Judicial. Históricamente, ser juez o fiscal era algo que solo se podían permitir las clases más altas de la sociedad. Son oposiciones muy largas, y si no tienes una familia que pueda mantenerte durante esos años, es prácticamente imposible. Había una deuda con todos aquellos que quieren trabajar como jueces y juezas el día de mañana. El problema de la Justicia es que hay muchos jueces que favorecen a grandes fortunas, a grandes empresarios, a grandes amigos y trapicheos que han hecho en la política y que si empezamos a abrir el cortijo deja de ser un cortijo. Los ricos no quieren compartir mesa con pobres. Son ricos haciendo ruido. Su manifestación no me da ninguna pena. Este gobierno tiene que legislar y tiene que favorecer a una mayoría social, porque ahora están empezando a pensar algunos que quizás si tienes ciertas ideas, un juez te va a tratar de otra forma. No todos, pero sí muchos”.

La ola ultra mundial

“Tengo pánico a que dentro de dos años pueda haber nazis sentados en un Consejo de Ministros. Tengo todo el pánico del mundo. Hemos visto cómo cada vez que el Partido Popular abría la puerta en gobiernos autonómicos a Vox, iban contra la ley de Violencia de Género, iban contra la ley de Memoria Histórica, iban contra las mujeres y su derecho a abortar. Hemos visto cómo se ha abierto las puertas al retroceso, al odio, cómo se ha abierto las puertas a estos tipos, que si por muchos de ellos fuese nosotras no tendríamos ni voz ni voto. Sin tener ministros, han hecho mucho daño. Creo que estamos en una situación muy difícil. Creo que hay que trabajar, que si las políticas de izquierdas no son útiles, la gente no votará a la izquierda. Hay que garantizar que cuando lleguen estos tipos, que llegarán, no puedan borrar las leyes que se han aprobado, no puedan eliminar que la clase obrera, que la clase media de este país pueda ganar 1.184 €, no puedan eliminar el salario mínimo interprofesional. Que no vuelvan a bajarlo, no vuelvan a bajar las pensiones. Creo que hay tantos problemas que solucionar que no da tiempo y que el poco tiempo que queda es para blindar los derechos ya alcanzados”.