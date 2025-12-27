Un acuerdo "frágil" y con detractores para recuperar 'El Gordo' de la Lotería que ha dividido Villamanín

Los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín han alcanzado un acuerdo que parece poner fin al conflicto generado por un error en la venta de participaciones. En apenas cuatro días, la localidad leonesa de 100 habitantes ha pasado de la celebración a la división, tras conocer que la Comisión de Fiestas vendió 50 papeletas de más sin respaldo en décimos. El fallo ha provocado un descuadre de cuatro millones de euros sobre un premio total de 32 millones, que hasta el momento ha impedido la entrega de la cuantía del Gordo a todos los que adquirieron la cifra ganadora.

La Comisión de Fiestas, integrada por jóvenes del municipio y no registrada como sociedad, vendió un total de 450 participaciones a 5€ cada una. De esa cantidad, 4€ se destinaban al sorteo y el euro restante a la financiación de las fiestas patronales. Todo parecía en orden hasta que, en el momento del recuento -según han confirmado los propios organizadores-, un talonario con 50 papeletas quedó olvidado en un domicilio y no fue incluido en la consignación realizada a la administración de lotería. El desajuste provocó que tales participaciones fueran consideradas “de más” y quedaran, por tanto, sin respaldo en décimos. Los responsables insisten en que jamás existió la intención de vender papeletas sin cobertura.

Con tanto dinero en juego, este viernes se convocó una reunión urgente en el Hogar del Pensionista de Villamanín, a la que asistió un representante por cada poseedor de participaciones. El encuentro se prolongó hasta cuatro horas y se celebró a puerta cerrada, marcado por momentos de reproche y escenas de ansiedad en el exterior del edificio.

Al final de la extensa reunión, se alcanzó un acuerdo de reparto que algunos asistentes califican de “frágil”. La propuesta incluye detraer el 10% del premio de cada participación, que alcanza los 80.000 euros, con el objetivo de que todos los que adquirieron participaciones puedan cobrar.

Cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con este rebaja -a partir del 22 de marzo como fecha límite- la Comisión de Fiestas pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

La solución no ha sido respaldada por todos los presentes, ya que incluso poniendo a disposición estos premios solo se cubrirían dos de los cuatro millones en premios vendidos en participaciones, por lo que los ganadores tendrían que asumir finalmente una reducción de los premios ganados en la Lotería, cuya cantidad final podría rondar los 2.400 €.

Voluntarios por Villamanín, rechazados por Villamanín

Los 15 jóvenes que constituyen la Comisión de Fiestas de Villamanín trabajan de manera voluntaria para animar la vida de esta localidad leonesa, de apenas 100 habitantes. Sin embargo, un día después de Navidad, se han visto rechazados por parte de su propio pueblo y acusados de estafadores.

Algunos vecinos sospechan que los jóvenes habrían intentado quedarse con los 250 € que los jugadores habían pagado por participaciones, pues no habrían podido imaginar que el número vendido resultara premiado con el Gordo.

“Esta noche hemos perdido amigos”, confesaba uno de los responsables a El País. Durante la reunión con los vecinos se escucharon gritos y varios de los jóvenes sufrieron crisis de ansiedad, incluso algunos llegando a vomitar ante la tensión de la polémica.

Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

Por otra parte, otros se mostraban más empáticos al reconocer que "son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención" y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales. "Más no pueden hacer", aseguran en declaraciones a EFE.

En un comunicado oficial, la Comisión de Fiestas pidió disculpas públicas y negó cualquier intención fraudulenta. “Jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa”, aseguraron, al tiempo que reconocieron “las graves consecuencias” del mal conteo de papeletas.

“Solo podemos decir que los voluntarios, casi todos jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo”, añadieron.