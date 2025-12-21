¿Y si el Gordo no le toca a nadie? No todos los números de la Lotería de Navidad se venden

El 31 de diciembre de 2014 se celebró la segunda edición de la Grossa de Cap d'Any, el sorteo navideño de Loteries de Catalunya. El premio gordo, que se conoce como la Grossa, fue para el número 91614. En aquel entonces se premiaba con 100.000 euros a quienes tuvieran un boleto (agraciado) —que costaban cinco euros—. Pero Loteries de Catalunya, empresa pública perteneciente a la Generalitat, no tuvo que pagar a nadie. No se había vendido ninguna participación del 91614 y el premio quedó desierto.

Se puede pensar que algo similar no podría ocurrir con el Gordo de la Lotería de Navidad, pero sí es posible. De hecho, sucedió en 1931 y aún hoy cada año entra algún número al bombo del Sorteo Extraordinario de Navidad del que no se ha vendido ningún décimo. Así lo ha podido comprobar infoLibre tras conseguir a través de la ley de transparencia los datos de venta número a número de los últimos cinco sorteos.

El año pasado fue el 99731. En 2023, el 99093; y en 2022, el 43131. En 2021 fueron dos los números de los que ningún ciudadano llevaba una participación, el 44009 y el 86781; y en 2020 —con un descenso de ventas del 11% debido a la pandemia— pasó lo propio con 29 números distintos.

infoLibre revela así por primera vez los datos de venta número a número del Sorteo del Gordo de Navidad al obtenerlos tras múltiples solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En total, son 34 los números que algún año entre 2020 y 2024 han entrado al bombo de SELAE sin que se hubiera vendido ningún décimo de los mismos. A su vez, en cada sorteo hay algo más de 16.000 números de los que se vende el 100% de participaciones disponibles —con la excepción de 2020, cuando fueron solo 8.095—.

En los últimos cinco sorteos ha habido 3.039 números de los que año tras año se han comprado todos los décimos. Algo más del 3% del total de 100.000 que entran al bombo. Casi una tercera parte —994— de esos repetidores como más vendidos acaban en 13, la terminación favorita de los españoles, a mucha distancia del resto. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el 00013, el 57713 o el 98713.

En cambio, de las 34 ocasiones en las que entraba al bombo un número del que no se había vendido ningún décimo, ninguno acababa en 13. Tampoco ninguno de esos ha repetido como invendido en años distintos. Además, 18 de esos números eran superiores al 85000. Los números más altos se compran menos por lo general. En ello influye que hasta el año 2004 el Sorteo de Navidad se jugaba únicamente con décimos que iban desde el número 00000 al 65999. En 2005 se eleva el máximo hasta el 84999 y ya en 2011, hasta el actual 99999.

La preferencia por los números más antiguos se puede ver en los datos de venta obtenidos por infoLibre, que no se habían publicado nunca hasta ahora. Año tras año los décimos más escogidos son los que van del 10000 al 59999, especialmente los que van del 10000 al 19999 y del 20000 al 29999. Eso sí, los números más bajos del sorteo —del 00000 al 09999— son los menos comprados, con un porcentaje inferior incluso a los más altos —del 90000 al 99999—.

Las mayores ventas las registraron el año pasado los números entre el 10000 y el 19999, ya que se compraron el 93,65% de esos décimos. En cuanto a terminaciones, teniendo en cuenta únicamente el número final, también hay una tendencia clara. Los décimos que acaban en 7 y en 5 son los más vendidos, seguidos de los terminados en 3. Pero si se tienen en cuenta las dos últimas cifras, la terminación en 13 pasa por delante de cualquier otra. Por contra, los décimos acabados en 1 y en 0 son los que menos se compran.

En el sorteo del año pasado se dio salida al 95,18% de los décimos de números acabados en 7 y al 95,07% de los acabados en 5. En cambio, solo se vendieron el 86,25% de los acabados en 1 y el 87,26% de los acabados en 0. Aunque, precisamente el número premiado con el Gordo de Navidad fue uno acabado en 0: el 72480, del que solo se habían vendido el 54,40% de los décimos —1.050 de los 1.930 disponibles en 2024—. En 2021 y en 2023, en cambio, el 72480 sí se vendió al completo.

Nuevo récord de décimos

Para el Sorteo de Navidad que se celebrará este lunes 22 de diciembre de 2025 aún no se puede saber cuántos décimos se han vendido de ese número o de cualquier otro. Eso sí, la venta total puede batir un nuevo récord. Este año SELAE permite poner en el mercado 1.980 décimos de cada número —entre los tradicionales preimpresos y los que se venden por terminal en los puntos de venta o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado—.

La cifra supone un nuevo máximo histórico. Los 1.980 décimos por número superan a los 1.950 que se podían vender en 2004 y entre 2008 y 2010. Aunque en aquellos años entraban menos números al bombo, así que la posibilidad de venta total para SELAE y las administraciones de lotería era menor a la de hoy en día.

En 2004 solo entraban 66.000 números al bombo y los 1.950 décimos por número se convertían en un total de 128,7 millones de décimos a la venta. Entre 2008 y 2010 eran 85.000 los números distintos, así que el total de décimos disponibles era de 165,75 millones. Ahora, con los 100.000 números del 00000 al 99999, la posibilidad de venta en 2025 alcanza ya los 198 millones de décimos.

Aun así, no se compran todos los décimos disponibles. El año pasado salieron a oferta 193 millones de décimos. Se vendió el 90,82%: 175,28 millones. Una cifra récord. De hecho, en los últimos años el total de ventas no ha parado de crecer. Más si se tiene en cuenta la caída que se dio en 2020 debido a la pandemia, que hizo que ese año solo se vendieran tres de cada cuatro décimos disponibles.

A pesar de ello, como ya se ha explicado, 8.095 números se vendieron al 100%. La cifra el año pasado fue mucho más alta: 16.839. Además, hay números que siempre se venden al completo; o casi. En total, existen 9.279 números de los que en los últimos cinco sorteos siempre se ha comprado más del 95% de décimos disponibles.

13, 15, 17 y 69, los favoritos

Entre esos números que siempre se venden al completo, o casi, hay 999 acabados en 13. De todos los que tienen esa terminación, el único que falta es el 69113, del que solo se vendieron el 88,90% de los décimos disponibles en 2020, aunque desde entonces también se ha vendido siempre al completo.

Ninguna otra finalización gusta tanto como el 13. Entre 2021 y 2024 se han vendido todos los décimos de los números acabados en la supuesta cifra de la mala suerte. Las siguientes terminaciones en la lista de favoritas son el 15, el 17 y el 69, que en los últimos cinco sorteos han vendido el 96,73% de sus décimos disponibles, el 95,34% y el 95,07% respectivamente. Esto sitúa estas cuatro finalizaciones por encima incluso de las simplemente acabadas en 7 y en 5, las dos más vendidas al tener en cuenta una única cifra, como ya se ha explicado.

Por contra, las terminaciones de dos números que menos se venden son el 00, el 99, el 66, el 01 y el 44. Algunas finalizaciones, al igual que otros números concretos, son menos queridas por los españoles. De hecho, ha habido incluso siete números que han vendido menos de un 20% de sus décimos disponibles en el conjunto de los últimos cinco sorteos navideños. Son el 09991, el 33341, el 33351, el 49991, el 55561, el 99942 y el 99951.

Aunque, como determina la estadística, todos los números tienen la misma probabilidad de ser cantados por los niños de San Ildefonso en el Sorteo de Navidad, acaben en la terminación que acaben y se hayan vendido más o menos décimos. Como pasó con la Grossa, un número tiene las mismas opciones de ser premiado incluso si no se ha vendido ni una sola participación del mismo.