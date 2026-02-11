Ayuso dará la medalla de Madrid a Estados Unidos como "principal faro del mundo libre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que siempre se ha mirado a Estados Unidos con "admiración por ser el principal faro del mundo libre" y ha anunciado que concederá a este país la Medalla Internacional que otorga su Gobierno, según recoge EFE.

Así lo ha asegurado esta noche en un vídeo emitido durante The hispanic prosperity gala (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida, en el que se le ha concedido un reconocimiento por su labor en favor de la hispanidad.

Ayuso ha asegurado que el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común" con los "valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha señalado que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, "contaminando naciones enteras".

Desde la Comunidad de Madrid, ha dicho, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad porque eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades.

A renglón seguido ha asegurado que la libertad de Venezuela es la herida más importante que hay que curar ante la salida de más de ocho millones de personas "a las que el comunismo les ha arrebatado todo".

La presidenta madrileña ha mostrado su deseo de que pronto otros países como Cuba, Nicaragua y México sigan los pasos de Argentina y "rompan sus cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", destruyendo familias y creando negocios que "destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Ayuso ha anunciado que concederá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en el año que se conmemora el 250 aniversario de su independencia, y por ser el "principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España.

Este mismo reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024).