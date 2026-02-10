Vox traslada su "no rotundo" a investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes su "no rotundo" a apoyar la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas, aunque ha dicho que siguen "dispuestos a negociar", informa EFE.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, el mismo día en el que Guardiola ha sido propuesta como candidata a presidir el Gobierno regional y cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

"Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un 'no' rotundo, por respeto a nuestros votantes y porque no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantías para impulsarlas. Fue el PP quien rompió el pacto con Vox hace un tiempo y quien expulsó a Vox de los gobiernos", ha sostenido Garriga.

El también vicepresidente de Vox ha emplazado al PP a que "sea consciente de que hay un cambio de paradigma político", y ha reiterado que están dispuestos a negociar, "pero con la firmeza que han dado las urnas", al no ser "un tema de sillones".

Además, se ha preguntado por qué "le molesta tanto al PP" que Vox tenga consejerías con competencias en gobiernos autonómicos cuando le ha resultado "tan fácil" pactar con CiU a lo largo de la historia.

Por ello, ha apuntado que "será Guardiola quien decida si quiere ir a unas nuevas elecciones o si quiere escuchar el veredicto de las urnas", que pasa por "impulsar un cambio de políticas y otorgar las garantías necesarias para que sea Vox quien pueda implementar esas políticas".

"A Guardiola hay que decirle que nosotros no queremos que se tenga que travestir de Vox. Estamos acostumbrados a que se disfrace del Partido Socialista, lo único que queremos es que respete a los votantes de Vox y recuerde el mandato de las urnas", ha resuelto.

Abre la puerta a pactar en Aragón y no en Extremadura

Preguntado por la situación tras las elecciones aragonesas, Garriga ha reconocido que "podría darse el caso de que Guardiola tenga el 'no' rotundo de Vox en una primera investidura o en una segunda investidura" y que haya "un acuerdo con Jorge Azcón" en Aragón para hacerlo presidente autonómico.

Este escenario se daría, ha dicho Garriga, si el candidato popular a presidir el Gobierno de Aragón "entiende que Vox, en su justa proporción, tiene que cambiar políticas" en la comunidad.

Vox no se fía de Guardiola: dinamita las negociaciones y marca el camino para Aragón y Castilla y León Ver más

A renglón seguido, ha preguntado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si "ha dado órdenes de paralizar las negociaciones" con Vox y de "pactar preferentemente con el PNV y Junts" a sus diputados.

Aunque todavía no han mantenido ninguna reunión, Garriga ha apuntado que sí que se han emplazado a hablar con el PP en Aragón, y que trasladarán a la mesa de negociación que han "doblado" sus resultados.

Por ello, ha dicho que el PP de Aragón "tiene que entender que no se puede producir el bloqueo que está produciendo Guardiola en Extremadura" porque "los electores han sido claros".