Carlos Mur asegura que los protocolos de las residencias estaban incluidos en el plan de acción del Gobierno

El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha declarado este martes ante una jueza que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus, informa EFE.

Mur se refería así al plan que presentó el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero el 12 de marzo de 2020, que "no es público", en su comparecencia como investigado, por videconferencia, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de la capital.

También habían sido citados a declarar a Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

Mur implica en los ‘Protocolos de la Vergüenza’ a Peromingo y reduce su participación en los mismos Ver más

Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.

El Juzgado investiga una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a una residente del centro público de Manoteras en la primavera de 2020.

Noticia en ampliación