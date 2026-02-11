El sindicato CIG denuncia una plaga de insectos en los quirófanos del hospital Quirón de A Coruña

El sindicato CIG-Saúde registró una denuncia ante la Inspección de servicios sanitarios de la Consellería de Sanidade de Galicia advirtiendo de una plaga de insectos en la zona de quirófanos y esterilización del Hospital QuirónSalud de A Coruña. "Hechos de gravedad que pueden afectar a la salud de las personas", afirman en la denuncia, a la que ha tenido acceso Praza.gal.

"Se tiene conocimiento de que, desde comienzos de enero de 2026, el centro registró incidencias relacionadas con la presencia de moscones en el interior de los quirófanos del área quirúrgica y en el área de esterilización", describe el sindicato en su escrito.

Isabel Golpe, secretaria de la CIG-Saúde de A Coruña, explica a Praza.gal que los quirófanos del hospital Quirón permanecieron solo un día cerrados, mientras se procedió a la fumigación de la zona, donde la empresa contratada para el control de plagas por parte de Quirón llevó a cabo una investigación "señalando como primer indicio que los moscones podrían proceder de la presencia de cadáveres animales". En ese día los técnicos no lograron localizar el foco, pero sí constataron "la presencia de roedores en las instalaciones". "Al día siguiente de la fumigación los quirófanos ya estaban funcionando", destaca Golpe.

La central sindical reclama una "respuesta ágil" de la Inspección al tratarse de una "alerta sanitaria" en zonas del hospital que tienen que permanecer "estériles". Se trata de un centro privado, que además atiende a pacientes del Sergas que son derivados allí para cirugías.

"Cuestionamos la efectividad de las medidas adoptadas, ya que tenemos constancia de que la presencia de moscones continúa a día de hoy, a pesar de haberse restaurado completamente la actividad quirúrgica", aseveran en su denuncia dirigida a la Inspección de servicios sanitarios.

"A pesar de persistir el problema de que varias empresas especializadas en el tratamiento de plagas visitaron en los días posteriores el centro sin encontrar el foco del problema ni darle solución efectiva, el hospital retomó la programación quirúrgica con total normalidad sin tener en cuenta los perjuicios que la falta de esterilización puede causar en las y los pacientes", inciden desde CIG-Saúde, que hizo pública la denuncia este lunes.

Ernesto López, secretario de Acción Sindical de la CIG de A Coruña, advierte que este problema sanitario se viene arrastrando desde hace más de un mes, sin que hasta ahora se lograse resolver. De hecho –relata– ante la persistencia de las moscas y moscones, "la solución fue colocar trampas luminescentes en las zonas de quirófano y esterilización, sin garantizar las condiciones de control ambiental". "Como no consiguen controlar la plaga, Quirón prefiere poner en riesgo a las personas antes que perder dinero", asevera.

Hace pocas semanas que la CIG-Saúde se concentró delante del hospital Quirón de A Coruña "contra la represión sindical" por el despido de uno de sus delegados de este centro, que era además el delegado de prevención. Desde el sindicato no descartan que las denuncias de este representante de los trabajadores al respecto de los problemas detectados en los últimos meses tengan relación con su despido.

"Esta empresa, que hace negocio en contra de la salud, lleva años persiguiendo a las delegadas y delegados de la CIG –que tiene la mayoría en el comité del Hospital QuirónSalud de A Coruña– con el objetivo de silenciar y terminar con quien pueda ser testimonio de cualquier práctica que priorice el rendimiento económico frente a la calidad asistencial", afirmaron en un comunicado el pasado 22 de enero tras el despido de este delegado.