La borrasca pone a España en alerta por fuertes vientos, lluvias y oleaje, con nueve comunidades en naranja

La borrasca Nils mantiene a toda España, salvo Canarias, en alerta por fuertes vientos, lluvias y oleaje, con nueve comunidades en nivel naranja (riesgo importante) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de riesgo de aludes, deshielos y tormentas, según recoge EFE.

En nivel naranja se encuentran Andalucía, por viento y temporal marítimo; Asturias y Cantabria, por oleaje y en amarillo (peligro bajo) por viento; Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, por viento.

Asimismo, se encuentran en aviso naranja Cataluña, por viento y en amarillo por temporal marítimo y aludes; Galicia, por lluvias, oleaje y vientos; Murcia, por viento y en amarillo por temporal marítimo; y Euskadi, por oleaje y en amarillo por lluvias, viento y tormentas.

A estas comunidades se suman en amarillo (peligro bajo) las siguientes: Aragón, por aludes, deshielo y viento; Baleares, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por lluvias, deshielo y viento; Extremadura, por lluvias; Madrid y La Rioja, por viento; y Navarra, por aludes, deshielo, lluvias y tormentas.

Persistirá un día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes asociados a la borrasca Nils y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año.

Las precipitaciones serán prácticamente generalizadas en la península, aunque poco probables en regiones mediterráneas.

Se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del sistema Central, y posiblemente también en la Cantábrica occidental y en regiones del Pirineo. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes en el entorno cantábrico oriental. Podrán acumularse más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en el interior de Pontevedra, en alerta naranja.

Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular, también posibles en Baleares; podrían ser huracanadas en puntos del litoral cantábrico. Los vientos serán muy fuertes en Galicia, con intensidades de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste de A Coruña y en A Mariña (Lugo), en alerta naranja. Se podrán alcanzar intensidades de 90 kilómetros por hora en otras muchas zonas: en el litoral norte y prelitoral sur de Tarragona y en el valle del Almanzora y Los Vélez en Almería Asimismo, alcanzarán dicha intensidad las rachas de viento en el noroeste de Murcia y en puntos de Albacete como Alcaraz, Segura, Hellín y Almansa. También en el litoral e interior sur de Valencia.

Además, habrá temporal marítimo, en alerta naranja, en todo el Cantábrico y costa de Galicia. Se registrarán olas de 6 a 7 metros que podrán llegar a 8 metros en el oeste y noroeste de A Coruña. También habrá mala mar, en alerta naranja, en Almería y en la costa granadina (Andalucía), con olas de 3 a 4 metros.

La lluvia mantiene cortadas 164 carreteras, 121 en Andalucía

El temporal mantiene este miércoles 164 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, cuatro de ellas de la red principal: la A-48 y la A-381, en la provincia de Cádiz, y la A-44 y la A-32, en la de Jaén.

Del total de carreteras cerradas al tráfico, 121 se localizan en Andalucía, la comunidad más afectada por la borrasca, especialmente en Cádiz, donde no se puede circular por una treintena de vías secundarias, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal están intransitables la A-48, en Vejer de la Frontera, en dirección a Tarifa; y la A-381, en Los Barrios, sentido Jerez de la Frontera, las dos en Cádiz, además de la A-44, en Campillo de Arenas hacia Granada y la A-32 en Villacarrillo en sentido Albacete, ambas en la provincia de Jaén. Otras 26 vías permanecen afectadas por hielo y nieve, todas de la red secundaria.

Nivel 2 de emergencia en Segovia

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha declarado la situación 2 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil, en una escala ascendente de cero a tres, ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla y León (INUNCyL).

Todo ello debido al incremento generalizado de los caudales del Riaza, Duratón y Eresma, por las lluvias continuadas, el deshielo y los desembalses de las presas de Burgomillodo y Pontón Alto.

La activación se produjo esta noche cuando quedó constituido el Centro de Cooperación Operativo Integrado (CECOPI), órgano encargado de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones implicadas.

La declaración de la situación 2 se ha realizado en base a las predicciones meteorológicas, la información hidrológica disponible y la situación de presas y embalses, según ha informado este miércoles la Delegación Territorial.

Desde el pasado 5 de febrero, el INUNCyL permanecía activado en situación 1 en la provincia, pero la evolución de los caudales en los principales ríos segovianos, como consecuencia de los episodios continuados de lluvias y el deshielo, junto con los desembalses controlados, ha motivado el paso al nivel superior de emergencia.

Barcelona activa el plan por viento

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles el plan de actuación municipal por golpes de viento en fase de alerta y cerrará los parques y jardines de la ciudad ante la previsión de fuertes vendavales.

El consistorio recomienda a la ciudadanía que se informe de las condiciones meteorológicas antes de llevar a cabo actividades al aire libre y que se aleje de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse en la calle, sobre todo si pasa junto a edificaciones en construcción.

En los interiores, aconseja cerrar bien puertas y ventanas, bajar las persianas y recoger los toldos, así como retirar macetas y objetos diversos de ventanas y balcones para evitar que caigan en la calle y provoquen accidentes. En un comunicado, el consistorio también pide precaución a la hora de conducir y moderar la velocidad.